https://ria.ru/20210826/afganistan-1747345414.html

США и союзники эвакуировали из Афганистана свыше 95 тысяч человек

США и союзники эвакуировали из Афганистана свыше 95 тысяч человек - РИА Новости, 26.08.2021

США и союзники эвакуировали из Афганистана свыше 95 тысяч человек

США и союзники за сутки эвакуировали из Афганистана около 13,4 тысячи человек, с 14 августа были вывезены свыше 95 тысяч человек, сообщил заместитель... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T14:22

2021-08-26T14:22

2021-08-26T14:22

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

талибан

афганистан

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ВАШИНГТОН, 26 авг - РИА Новости. США и союзники за сутки эвакуировали из Афганистана около 13,4 тысячи человек, с 14 августа были вывезены свыше 95 тысяч человек, сообщил заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс."Около 13 400 человек были эвакуированы из Афганистана... с 14 августа мы эвакуировали и способствовали эвакуации примерно 95 700 человек, с конца июля - примерно 101 300 человек", - заявил Бейтс в Twitter.В первой декаде августа талибы ("Талибан"*) активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20210826/afganistan-1747333571.html

сша

афганистан

россия

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в мире, сша, талибан, афганистан, нато, россия