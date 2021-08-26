США и союзники эвакуировали из Афганистана свыше 95 тысяч человек
США и союзники эвакуировали из Афганистана около 13,4 тысячи человек за сутки
ВАШИНГТОН, 26 авг - РИА Новости. США и союзники за сутки эвакуировали из Афганистана около 13,4 тысячи человек, с 14 августа были вывезены свыше 95 тысяч человек, сообщил заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс.
"Около 13 400 человек были эвакуированы из Афганистана... с 14 августа мы эвакуировали и способствовали эвакуации примерно 95 700 человек, с конца июля - примерно 101 300 человек", - заявил Бейтс в Twitter.
NEW: Approximately 13,400 people were evacuated from Afghanistan between 3 AM EDT on 8/25 and the same time on 8/26.— Andrew Bates (@AndrewJBates46) August 26, 2021
Since 8/14, we have evacuated and facilitated the evacuation of roughly 95,700 people. Since the end of July, approximately 101,300 people.
В первой декаде августа талибы ("Талибан"*) активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.
* Запрещенная в России террористическая организация.