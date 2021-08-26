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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210826/afganistan-1747345414.html
США и союзники эвакуировали из Афганистана свыше 95 тысяч человек
США и союзники эвакуировали из Афганистана свыше 95 тысяч человек - РИА Новости, 26.08.2021
США и союзники эвакуировали из Афганистана свыше 95 тысяч человек
США и союзники за сутки эвакуировали из Афганистана около 13,4 тысячи человек, с 14 августа были вывезены свыше 95 тысяч человек, сообщил заместитель... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T14:22
2021-08-26T14:22
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
талибан
афганистан
нато
россия
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ВАШИНГТОН, 26 авг - РИА Новости. США и союзники за сутки эвакуировали из Афганистана около 13,4 тысячи человек, с 14 августа были вывезены свыше 95 тысяч человек, сообщил заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс."Около 13 400 человек были эвакуированы из Афганистана... с 14 августа мы эвакуировали и способствовали эвакуации примерно 95 700 человек, с конца июля - примерно 101 300 человек", - заявил Бейтс в Twitter.В первой декаде августа талибы ("Талибан"*) активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.* Запрещенная в России террористическая организация.
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афганистан
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в мире, сша, талибан, афганистан, нато, россия
14:22 26.08.2021
 
США и союзники эвакуировали из Афганистана свыше 95 тысяч человек

США и союзники эвакуировали из Афганистана около 13,4 тысячи человек за сутки

© REUTERS / Twitter/DAVID_MARTINONЛюди в аэропорту Кабула
Люди в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© REUTERS / Twitter/DAVID_MARTINON
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 26 авг - РИА Новости. США и союзники за сутки эвакуировали из Афганистана около 13,4 тысячи человек, с 14 августа были вывезены свыше 95 тысяч человек, сообщил заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс.
"Около 13 400 человек были эвакуированы из Афганистана... с 14 августа мы эвакуировали и способствовали эвакуации примерно 95 700 человек, с конца июля - примерно 101 300 человек", - заявил Бейтс в Twitter.
В первой декаде августа талибы ("Талибан"*) активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Люди в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШАТалибанАфганистанНАТОРоссия
 
 
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