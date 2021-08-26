https://ria.ru/20210826/afganistan-1747336468.html

CNN: талибы посадили экс-президента Афганистана под домашний арест

CNN: талибы посадили экс-президента Афганистана под домашний арест - РИА Новости, 26.08.2021

CNN: талибы посадили экс-президента Афганистана под домашний арест

Экс-президент Афганистана Хамид Карзай и глава совета по нацпримирению Абдулла Абдулла находятся под домашним арестом в Кабуле, передает телеканал CNN со... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T13:32

2021-08-26T13:32

2021-08-26T14:18

захват власти в афганистане талибами

в мире

кабул (город)

афганистан

хамид карзай

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ВАШИНГТОН, 26 авг — РИА Новости. Экс-президент Афганистана Хамид Карзай и глава совета по нацпримирению Абдулла Абдулла находятся под домашним арестом в Кабуле, передает телеканал CNN со ссылкой на источник.Талибы обезоружили их охрану и конфисковали автомобили.Ранее афганские СМИ сообщили, что Карзай, Абдулла, а также лидер Исламской партии Гульбеддин Хекматиар войдут в состав совета для управления страной, который собирается сформировать движение "Талибан"*. Ожидается, что в нем будет 12 участников, включая лидера политического крыла организации Абдула Гани Барадара и главу военной комиссии Моулави Якуба."Талибан" в середине лета провел стремительное наступление и отбил у правительственных войск большую часть республики. Единственной неподконтрольной мятежникам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов по площади и населению.Представитель политофиса организации Мухаммед Наим заявил, что двадцатилетняя война в Афганистане окончена.* Террористическая организация, запрещена в России

https://radiosputnik.ria.ru/20210826/afganistan-1747339478.html

кабул (город)

афганистан

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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов. 2021-08-26T13:32 true PT1M20S

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в мире, кабул (город), афганистан, хамид карзай