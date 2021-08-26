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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210826/afganistan-1747336468.html
CNN: талибы посадили экс-президента Афганистана под домашний арест
CNN: талибы посадили экс-президента Афганистана под домашний арест - РИА Новости, 26.08.2021
CNN: талибы посадили экс-президента Афганистана под домашний арест
Экс-президент Афганистана Хамид Карзай и глава совета по нацпримирению Абдулла Абдулла находятся под домашним арестом в Кабуле, передает телеканал CNN со... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T13:32
2021-08-26T14:18
захват власти в афганистане талибами
в мире
кабул (город)
афганистан
хамид карзай
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ВАШИНГТОН, 26 авг — РИА Новости. Экс-президент Афганистана Хамид Карзай и глава совета по нацпримирению Абдулла Абдулла находятся под домашним арестом в Кабуле, передает телеканал CNN со ссылкой на источник.Талибы обезоружили их охрану и конфисковали автомобили.Ранее афганские СМИ сообщили, что Карзай, Абдулла, а также лидер Исламской партии Гульбеддин Хекматиар войдут в состав совета для управления страной, который собирается сформировать движение "Талибан"*. Ожидается, что в нем будет 12 участников, включая лидера политического крыла организации Абдула Гани Барадара и главу военной комиссии Моулави Якуба."Талибан" в середине лета провел стремительное наступление и отбил у правительственных войск большую часть республики. Единственной неподконтрольной мятежникам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов по площади и населению.Представитель политофиса организации Мухаммед Наим заявил, что двадцатилетняя война в Афганистане окончена.* Террористическая организация, запрещена в России
https://radiosputnik.ria.ru/20210826/afganistan-1747339478.html
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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов.
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в мире, кабул (город), афганистан, хамид карзай
13:32 26.08.2021 (обновлено: 14:18 26.08.2021)
 
CNN: талибы посадили экс-президента Афганистана под домашний арест

CNN: талибы посадили экс-президента Афганистана Карзая под домашний арест в Кабуле

© REUTERS / Dr. Abdullah Abdullah/FacebookБывший президент Афганистана Хамид Карзай и глава совета по нацпримирению Абдулла Абдулла
Бывший президент Афганистана Хамид Карзай и глава совета по нацпримирению Абдулла Абдулла - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© REUTERS / Dr. Abdullah Abdullah/Facebook
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 26 авг — РИА Новости. Экс-президент Афганистана Хамид Карзай и глава совета по нацпримирению Абдулла Абдулла находятся под домашним арестом в Кабуле, передает телеканал CNN со ссылкой на источник.
Талибы обезоружили их охрану и конфисковали автомобили.
Ранее афганские СМИ сообщили, что Карзай, Абдулла, а также лидер Исламской партии Гульбеддин Хекматиар войдут в состав совета для управления страной, который собирается сформировать движение "Талибан"*.
Ожидается, что в нем будет 12 участников, включая лидера политического крыла организации Абдула Гани Барадара и главу военной комиссии Моулави Якуба.
"Талибан" в середине лета провел стремительное наступление и отбил у правительственных войск большую часть республики. Единственной неподконтрольной мятежникам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов по площади и населению.
Представитель политофиса организации Мухаммед Наим заявил, что двадцатилетняя война в Афганистане окончена.
* Террористическая организация, запрещена в России
Люди в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
13:49Сказано в эфире
"Неуправляемый поток". Эксперты оценили угрозу из Афганистана для России
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреКабул (город)АфганистанХамид Карзай
 
 
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