https://ria.ru/20210826/afganistan-1747334529.html

Механизм контактов с США по Афганистану налажен, заявил Песков

Механизм контактов с США по Афганистану налажен, заявил Песков - РИА Новости, 26.08.2021

Механизм контактов с США по Афганистану налажен, заявил Песков

Ситуация в Афганистане требует обмена мнениями и информацией, поэтому с большой долей вероятности контакты между Россией и США продолжатся, механизм налажен,... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T13:24

2021-08-26T13:24

2021-08-26T13:24

захват власти в афганистане талибами

в мире

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афганистан

дмитрий песков

россия

джейк салливан

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Ситуация в Афганистане требует обмена мнениями и информацией, поэтому с большой долей вероятности контакты между Россией и США продолжатся, механизм налажен, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Эти контакты (между РФ и США) возникают по мере необходимости, но механизм контактов налажен. Безусловно, ситуация требует обмена мнениями, обменом информацией, поэтому с большой долей вероятности так или иначе эти контакты продолжатся", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, продолжатся ли контакты между Россией и США по ситуации в Афганистане.Песков напомнил, что на неделе было сообщение о телефонном разговоре секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.В понедельник пресс-служба аппарата российского Совбеза сообщила, что особое внимание в разговоре было уделено двустороннему взаимодействию в области информационной безопасности, также состоялся обмен мнениями по ситуации в Афганистане.

https://ria.ru/20210826/afganistan-1747333111.html

https://ria.ru/20210825/afganistan-1747185445.html

сша

афганистан

россия

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в мире, сша, афганистан, дмитрий песков, россия, джейк салливан