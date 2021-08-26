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Механизм контактов с США по Афганистану налажен, заявил Песков
Механизм контактов с США по Афганистану налажен, заявил Песков - РИА Новости, 26.08.2021
Механизм контактов с США по Афганистану налажен, заявил Песков
Ситуация в Афганистане требует обмена мнениями и информацией, поэтому с большой долей вероятности контакты между Россией и США продолжатся, механизм налажен,... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T13:24
2021-08-26T13:24
2021-08-26T13:24
захват власти в афганистане талибами
в мире
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дмитрий песков
россия
джейк салливан
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Ситуация в Афганистане требует обмена мнениями и информацией, поэтому с большой долей вероятности контакты между Россией и США продолжатся, механизм налажен, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Эти контакты (между РФ и США) возникают по мере необходимости, но механизм контактов налажен. Безусловно, ситуация требует обмена мнениями, обменом информацией, поэтому с большой долей вероятности так или иначе эти контакты продолжатся", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, продолжатся ли контакты между Россией и США по ситуации в Афганистане.Песков напомнил, что на неделе было сообщение о телефонном разговоре секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.В понедельник пресс-служба аппарата российского Совбеза сообщила, что особое внимание в разговоре было уделено двустороннему взаимодействию в области информационной безопасности, также состоялся обмен мнениями по ситуации в Афганистане.
https://ria.ru/20210826/afganistan-1747333111.html
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в мире, сша, афганистан, дмитрий песков, россия, джейк салливан
Механизм контактов с США по Афганистану налажен, заявил Песков
Пресс-секретарь президента Песков рассказал о контактах с США по ситуации в Афганистане