https://ria.ru/20210826/afganistan-1747332037.html
Действия талибов в сфере безопасности внимательно отследят, заявил Песков
Действия талибов в сфере безопасности внимательно отследят, заявил Песков - РИА Новости, 26.08.2021
Действия талибов в сфере безопасности внимательно отследят, заявил Песков
Дальнейшие шаги движения "Талибан"* в Афганистане в плане правопорядка и безопасности еще предстоит внимательно отследить, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T13:13
2021-08-26T13:13
2021-08-26T13:19
захват власти в афганистане талибами
в мире
талибан
афганистан
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Дальнейшие шаги движения "Талибан"* в Афганистане в плане правопорядка и безопасности еще предстоит внимательно отследить, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Безусловно, еще предстоит очень внимательно отследить, какими будут дальнейшие шаги "Талибана"* в плане обеспечения порядка, обеспечения безопасности, прежде всего граждан страны... что для нас носит первостепенное значение - российских дипломатов, сотрудников дипломатических миссий. Сначала нужно посмотреть, как в реальности найдет свое воплощение свершившееся доминирование", - заявил Песков журналистам.* Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, талибан, афганистан, дмитрий песков, россия
13:13 26.08.2021 (обновлено: 13:19 26.08.2021)
Действия талибов в сфере безопасности внимательно отследят, заявил Песков
Пресс-секретарь президента Песков: шаги талибов в сфере безопасности предстоит внимательно отследить