https://ria.ru/20210826/afganistan-1747332037.html

Действия талибов в сфере безопасности внимательно отследят, заявил Песков

Действия талибов в сфере безопасности внимательно отследят, заявил Песков - РИА Новости, 26.08.2021

Действия талибов в сфере безопасности внимательно отследят, заявил Песков

Дальнейшие шаги движения "Талибан"* в Афганистане в плане правопорядка и безопасности еще предстоит внимательно отследить, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T13:13

2021-08-26T13:13

2021-08-26T13:19

захват власти в афганистане талибами

в мире

талибан

афганистан

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Дальнейшие шаги движения "Талибан"* в Афганистане в плане правопорядка и безопасности еще предстоит внимательно отследить, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Безусловно, еще предстоит очень внимательно отследить, какими будут дальнейшие шаги "Талибана"* в плане обеспечения порядка, обеспечения безопасности, прежде всего граждан страны... что для нас носит первостепенное значение - российских дипломатов, сотрудников дипломатических миссий. Сначала нужно посмотреть, как в реальности найдет свое воплощение свершившееся доминирование", - заявил Песков журналистам.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210826/priznanie-1747330991.html

афганистан

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в мире, талибан, афганистан, дмитрий песков, россия