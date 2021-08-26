https://ria.ru/20210826/afganistan-1747324556.html

Онлайн-конференция о ситуации в Афганистане

Онлайн-конференция о ситуации в Афганистане - РИА Новости, 26.08.2021

Онлайн-конференция о ситуации в Афганистане

30 августа в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция на тему: "За что боролись? Афганистан после ухода США. Место России в новой системе".

2021-08-26T12:37

2021-08-26T12:37

2021-08-26T13:17

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Задать вопросУчастники:- сенатор Российской Федерации, председатель Комиссии по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации СФ Алексей ПУШКОВ;- директор Центра военно-политических проблем МГИМО МИД России Алексей ПОДБЕРЕЗКИН;- директор Института политических исследований Сергей МАРКОВ;- доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Геворг МИРЗАЯН;- политолог Армен ГАСПАРЯН.Модератор – генеральный директор ВЦИОМ Валерий ФЕДОРОВ.За 19 лет военного присутствия в Афганистане США так и не смогли установить мир и справиться с террористической угрозой. Подписанное в Дохе мирное соглашение с "Талибаном"* обернулось фактическим бегством американской армии из страны. С началом вывода войск США ситуация в Афганистане обострилась, движение "Талибан"* захватило власть в стране, объявив об окончании войны и о планах по воссозданию Арабского Эмирата Афганистан.Как изменится ситуация в многонациональном государстве с капитуляцией армии США? С каким Афганистаном предстоит выстраивать отношения России? Какую позицию, по мнению россиян, сейчас должно занимать наше государство? Справятся ли соседние страны с новым потоком беженцев? Приход радикального движения к власти – фактор дестабилизации в стране?*Террористическая организация, запрещенная в России.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы