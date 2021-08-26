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Онлайн-конференция о ситуации в Афганистане
Онлайн-конференция о ситуации в Афганистане - РИА Новости, 26.08.2021
Онлайн-конференция о ситуации в Афганистане
30 августа в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция на тему: "За что боролись? Афганистан после ухода США. Место России в новой системе".
2021-08-26T12:37
2021-08-26T13:17
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Задать вопросУчастники:- сенатор Российской Федерации, председатель Комиссии по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации СФ Алексей ПУШКОВ;- директор Центра военно-политических проблем МГИМО МИД России Алексей ПОДБЕРЕЗКИН;- директор Института политических исследований Сергей МАРКОВ;- доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Геворг МИРЗАЯН;- политолог Армен ГАСПАРЯН.Модератор – генеральный директор ВЦИОМ Валерий ФЕДОРОВ.За 19 лет военного присутствия в Афганистане США так и не смогли установить мир и справиться с террористической угрозой. Подписанное в Дохе мирное соглашение с "Талибаном"* обернулось фактическим бегством американской армии из страны. С началом вывода войск США ситуация в Афганистане обострилась, движение "Талибан"* захватило власть в стране, объявив об окончании войны и о планах по воссозданию Арабского Эмирата Афганистан.Как изменится ситуация в многонациональном государстве с капитуляцией армии США? С каким Афганистаном предстоит выстраивать отношения России? Какую позицию, по мнению россиян, сейчас должно занимать наше государство? Справятся ли соседние страны с новым потоком беженцев? Приход радикального движения к власти – фактор дестабилизации в стране?*Террористическая организация, запрещенная в России.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы
12:37 26.08.2021 (обновлено: 13:17 26.08.2021)
 

Онлайн-конференция о ситуации в Афганистане

Читать ria.ru в
30 августа в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция на тему: "За что боролись? Афганистан после ухода США. Место России в новой системе".
Задать вопрос

Участники:
- сенатор Российской Федерации, председатель Комиссии по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации СФ Алексей ПУШКОВ;
- директор Центра военно-политических проблем МГИМО МИД России Алексей ПОДБЕРЕЗКИН;
- директор Института политических исследований Сергей МАРКОВ;
- доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Геворг МИРЗАЯН;
- политолог Армен ГАСПАРЯН.

Модератор – генеральный директор ВЦИОМ Валерий ФЕДОРОВ.

За 19 лет военного присутствия в Афганистане США так и не смогли установить мир и справиться с террористической угрозой. Подписанное в Дохе мирное соглашение с "Талибаном"* обернулось фактическим бегством американской армии из страны. С началом вывода войск США ситуация в Афганистане обострилась, движение "Талибан"* захватило власть в стране, объявив об окончании войны и о планах по воссозданию Арабского Эмирата Афганистан.
Как изменится ситуация в многонациональном государстве с капитуляцией армии США? С каким Афганистаном предстоит выстраивать отношения России? Какую позицию, по мнению россиян, сейчас должно занимать наше государство? Справятся ли соседние страны с новым потоком беженцев? Приход радикального движения к власти – фактор дестабилизации в стране?
*Террористическая организация, запрещенная в России.

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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