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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210826/afganistan-1747296716.html
СМИ: в Афганистане остались около 250 тысяч работавших с США граждан
СМИ: в Афганистане остались около 250 тысяч работавших с США граждан - РИА Новости, 26.08.2021
СМИ: в Афганистане остались около 250 тысяч работавших с США граждан
По меньшей мере 250 тысяч жителей Афганистана, сотрудничавших с США, все еще не были эвакуированы из страны, сообщает газета New York Times со ссылкой на оценку РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T10:04
2021-08-26T10:04
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
талибан
афганистан
нато
министерство обороны сша
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. По меньшей мере 250 тысяч жителей Афганистана, сотрудничавших с США, все еще не были эвакуированы из страны, сообщает газета New York Times со ссылкой на оценку американских экспертов.Оценки основаны на отчетах минобороны США, которые проанализировали организация "Ассоциация союзников военного времени" (Association of Wartime Allies), выступающая в защиту работающих с США афганцев, и исследователи Американского университета.Издание отмечает, что тех афганцев, кто имеет право на получение американской визы по ускоренной процедуре, так много, что американские войска не смогут все их эвакуировать до установленного срока окончания эвакуации - 31 августа. Это будет трудно сделать, даже если США продолжат эвакуацию в нынешних объемах и будут вывозить около 20 тысяч человек в день.В действительности, по оценкам экспертов, около миллиона афганцев, остающихся в стране, могут претендовать на визы и на особый иммиграционный статус. В те 250 тысяч не входят большое число афганцев, которые находятся под угрозой со стороны боевиков движения "Талибан"* за их роль в прежнем афганском правительстве, вооруженных силах и религиозных организациях.Согласно другим оценкам, число не покинувших страну афганцев-союзников США может варьироваться от 100 тысяч до 300 тысяч человек. При этом газета подчеркивает, что точные данные получить нельзя, поскольку американские власти не сообщали, сколько именно таких афганцев остается в стране.В общей сложности с 14 августа США вывезли из Кабула, по данным Белого дома, более 82 тысяч человек, включая американцев, афганцев и представителей других стран. В Афганистане, как сообщал госдепартамент, до сих пор находится около 1,5 тысячи американских граждан.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в первой декаде августа, когда талибы активизировали наступление на правительственные силы. Единственной не подконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Боевики 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню".В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются боевиками-талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://radiosputnik.ria.ru/20210826/afganistan-1747287747.html
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в мире, сша, талибан, афганистан, нато, министерство обороны сша
10:04 26.08.2021
 
СМИ: в Афганистане остались около 250 тысяч работавших с США граждан

New York Times: из Афганистана не эвакуировали около 250 тысяч работавших с США граждан

© REUTERS / StringerЛюди у забора на территории аэропорта Кабула
Люди у забора на территории аэропорта Кабула - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© REUTERS / Stringer
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. По меньшей мере 250 тысяч жителей Афганистана, сотрудничавших с США, все еще не были эвакуированы из страны, сообщает газета New York Times со ссылкой на оценку американских экспертов.
Оценки основаны на отчетах минобороны США, которые проанализировали организация "Ассоциация союзников военного времени" (Association of Wartime Allies), выступающая в защиту работающих с США афганцев, и исследователи Американского университета.
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Издание отмечает, что тех афганцев, кто имеет право на получение американской визы по ускоренной процедуре, так много, что американские войска не смогут все их эвакуировать до установленного срока окончания эвакуации - 31 августа. Это будет трудно сделать, даже если США продолжат эвакуацию в нынешних объемах и будут вывозить около 20 тысяч человек в день.
В действительности, по оценкам экспертов, около миллиона афганцев, остающихся в стране, могут претендовать на визы и на особый иммиграционный статус. В те 250 тысяч не входят большое число афганцев, которые находятся под угрозой со стороны боевиков движения "Талибан"* за их роль в прежнем афганском правительстве, вооруженных силах и религиозных организациях.
Согласно другим оценкам, число не покинувших страну афганцев-союзников США может варьироваться от 100 тысяч до 300 тысяч человек. При этом газета подчеркивает, что точные данные получить нельзя, поскольку американские власти не сообщали, сколько именно таких афганцев остается в стране.
В общей сложности с 14 августа США вывезли из Кабула, по данным Белого дома, более 82 тысяч человек, включая американцев, афганцев и представителей других стран. В Афганистане, как сообщал госдепартамент, до сих пор находится около 1,5 тысячи американских граждан.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в первой декаде августа, когда талибы активизировали наступление на правительственные силы. Единственной не подконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Боевики 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню".
В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются боевиками-талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Американские военные в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
06:56
WP: американцев доставят в аэропорт Кабула через специальные пункты сбора
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШАТалибанАфганистанНАТОМинистерство обороны США
 
 
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