https://ria.ru/20210826/afganistan-1747293044.html

Польша эвакуировала из Афганистана около 900 человек

Польша эвакуировала из Афганистана около 900 человек - РИА Новости, 26.08.2021

Польша эвакуировала из Афганистана около 900 человек

Власти Польши эвакуировали из Афганистана около 900 человек, сообщил журналистам польский премьер Матеуш Моравецкий. РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T09:35

2021-08-26T09:35

2021-08-26T09:35

в мире

талибан

афганистан

польша

нато

матеуш моравецкий

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ВАРШАВА, 26 авг – РИА Новости. Власти Польши эвакуировали из Афганистана около 900 человек, сообщил журналистам польский премьер Матеуш Моравецкий.Ранее сообщалось, что Варшава эвакуирует из Кабула афганских граждан, которые сотрудничали с польским посольством, польским военным контингентом и международными организациями. Для этого Польша выделила несколько военно-транспортных и гражданских пассажирских самолетов."Сегодня заканчивается акция по эвакуации из Афганистана поляков и сотрудничавших с поляками", - сказал Моравецкий.Он уточнил, что всего состоялось 14 эвакуационных рейсов. Сначала военно-транспортные самолеты с эвакуированными людьми прилетали из Кабула в Узбекистан, а оттуда гражданскими самолетами людей перевозили в Польшу. "Мы привезли в Польшу кроме всех поляков, которые выразили желание, более 900 человек из Афганистана, в том числе около 300 женщин и около 300 детей", - сказал Моравецкий.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в первой декаде августа, когда талибы (движение "Талибан"*) активизировали наступление на правительственные силы. Единственной не подконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Боевики 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню".В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются боевиками-талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО.* Запрещенная в России террористическая группировка.

https://ria.ru/20210826/aeroport-1747283081.html

https://ria.ru/20210825/evakuatsiya-1747237400.html

афганистан

польша

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в мире, талибан, афганистан, польша, нато, матеуш моравецкий