Польша эвакуировала из Афганистана около 900 человек
Премьер Матеуш Моравецкий: Польша эвакуировала из Афганистана около 900 человек
ВАРШАВА, 26 авг – РИА Новости. Власти Польши эвакуировали из Афганистана около 900 человек, сообщил журналистам польский премьер Матеуш Моравецкий.
Ранее сообщалось, что Варшава эвакуирует из Кабула афганских граждан, которые сотрудничали с польским посольством, польским военным контингентом и международными организациями. Для этого Польша выделила несколько военно-транспортных и гражданских пассажирских самолетов.
"Сегодня заканчивается акция по эвакуации из Афганистана поляков и сотрудничавших с поляками", - сказал Моравецкий.
Он уточнил, что всего состоялось 14 эвакуационных рейсов. Сначала военно-транспортные самолеты с эвакуированными людьми прилетали из Кабула в Узбекистан, а оттуда гражданскими самолетами людей перевозили в Польшу. "Мы привезли в Польшу кроме всех поляков, которые выразили желание, более 900 человек из Афганистана, в том числе около 300 женщин и около 300 детей", - сказал Моравецкий.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в первой декаде августа, когда талибы (движение "Талибан"*) активизировали наступление на правительственные силы. Единственной не подконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Боевики 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню".
В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются боевиками-талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
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