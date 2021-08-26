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https://ria.ru/20210826/afganistan-1747293044.html
Польша эвакуировала из Афганистана около 900 человек
Польша эвакуировала из Афганистана около 900 человек - РИА Новости, 26.08.2021
Польша эвакуировала из Афганистана около 900 человек
Власти Польши эвакуировали из Афганистана около 900 человек, сообщил журналистам польский премьер Матеуш Моравецкий. РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T09:35
2021-08-26T09:35
в мире
талибан
афганистан
польша
нато
матеуш моравецкий
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ВАРШАВА, 26 авг – РИА Новости. Власти Польши эвакуировали из Афганистана около 900 человек, сообщил журналистам польский премьер Матеуш Моравецкий.Ранее сообщалось, что Варшава эвакуирует из Кабула афганских граждан, которые сотрудничали с польским посольством, польским военным контингентом и международными организациями. Для этого Польша выделила несколько военно-транспортных и гражданских пассажирских самолетов."Сегодня заканчивается акция по эвакуации из Афганистана поляков и сотрудничавших с поляками", - сказал Моравецкий.Он уточнил, что всего состоялось 14 эвакуационных рейсов. Сначала военно-транспортные самолеты с эвакуированными людьми прилетали из Кабула в Узбекистан, а оттуда гражданскими самолетами людей перевозили в Польшу. "Мы привезли в Польшу кроме всех поляков, которые выразили желание, более 900 человек из Афганистана, в том числе около 300 женщин и около 300 детей", - сказал Моравецкий.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в первой декаде августа, когда талибы (движение "Талибан"*) активизировали наступление на правительственные силы. Единственной не подконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Боевики 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню".В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются боевиками-талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО.* Запрещенная в России террористическая группировка.
https://ria.ru/20210826/aeroport-1747283081.html
https://ria.ru/20210825/evakuatsiya-1747237400.html
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в мире, талибан, афганистан, польша, нато, матеуш моравецкий
09:35 26.08.2021
 
Польша эвакуировала из Афганистана около 900 человек

Премьер Матеуш Моравецкий: Польша эвакуировала из Афганистана около 900 человек

© REUTERS / Twitter/DAVID_MARTINONЛюди в аэропорту Кабула
Люди в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© REUTERS / Twitter/DAVID_MARTINON
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ВАРШАВА, 26 авг – РИА Новости. Власти Польши эвакуировали из Афганистана около 900 человек, сообщил журналистам польский премьер Матеуш Моравецкий.
Ранее сообщалось, что Варшава эвакуирует из Кабула афганских граждан, которые сотрудничали с польским посольством, польским военным контингентом и международными организациями. Для этого Польша выделила несколько военно-транспортных и гражданских пассажирских самолетов.
Американские военные в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
06:56
WP: американцев доставят в аэропорт Кабула через специальные пункты сбора
"Сегодня заканчивается акция по эвакуации из Афганистана поляков и сотрудничавших с поляками", - сказал Моравецкий.
Он уточнил, что всего состоялось 14 эвакуационных рейсов. Сначала военно-транспортные самолеты с эвакуированными людьми прилетали из Кабула в Узбекистан, а оттуда гражданскими самолетами людей перевозили в Польшу. "Мы привезли в Польшу кроме всех поляков, которые выразили желание, более 900 человек из Афганистана, в том числе около 300 женщин и около 300 детей", - сказал Моравецкий.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в первой декаде августа, когда талибы (движение "Талибан"*) активизировали наступление на правительственные силы. Единственной не подконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Боевики 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню".
В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются боевиками-талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
Транспортный самолет C-17 Globemaster III ВВС США во время эвакуации людей в международном аэропорту Хамида Карзая в Кабуле - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
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В миреТалибанАфганистанПольшаНАТОМатеуш Моравецкий
 
 
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