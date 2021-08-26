https://ria.ru/20210826/aeroport-1747391179.html
Посольство США призвало американцев избегать поездок в аэропорт в Кабуле
Посольство США призвало американцев избегать поездок в аэропорт в Кабуле - РИА Новости, 26.08.2021
Посольство США призвало американцев избегать поездок в аэропорт в Кабуле
Посольство США в Афганистане призвало американцев избегать поездок в аэропорт Кабула, а тех, кто находился рядом, - срочно уехать, говорится в заявлении... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T17:35
2021-08-26T17:35
2021-08-26T17:46
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захват власти в афганистане талибами
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ВАШИНГТОН, 26 авг - РИА Новости. Посольство США в Афганистане призвало американцев избегать поездок в аэропорт Кабула, а тех, кто находился рядом, - срочно уехать, говорится в заявлении дипредставительства США в Кабуле."Гражданам США следует сейчас избегать поездок в аэропорт и пользования въездами в аэропорт. Гражданам США, которые находятся на воротах Эббей Гейт или северном въезде, следует незамедлительно покинуть этот район", - говорится в опубликованном на сайте посольства заявлении.Всем американским гражданам рекомендовано сохранять бдительность, следовать рекомендациям местных властей и следить за сообщениями местных СМИ и за соцсетями госдепартамента и посольства.Американская дипмиссия ранее покинула посольский комплекс в Кабуле и продолжает работать с территории международного аэропорта в Кабуле.
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в мире, сша, кабул (город), афганистан
17:35 26.08.2021 (обновлено: 17:46 26.08.2021)
Посольство США призвало американцев избегать поездок в аэропорт в Кабуле
Посольство США в Афганистане призвало американцев избегать поездок в аэропорт в Кабуле