https://ria.ru/20210826/aeroport-1747391179.html

Посольство США призвало американцев избегать поездок в аэропорт в Кабуле

Посольство США призвало американцев избегать поездок в аэропорт в Кабуле - РИА Новости, 26.08.2021

Посольство США призвало американцев избегать поездок в аэропорт в Кабуле

Посольство США в Афганистане призвало американцев избегать поездок в аэропорт Кабула, а тех, кто находился рядом, - срочно уехать, говорится в заявлении... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T17:35

2021-08-26T17:35

2021-08-26T17:46

в мире

сша

кабул (город)

афганистан

захват власти в афганистане талибами

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ВАШИНГТОН, 26 авг - РИА Новости. Посольство США в Афганистане призвало американцев избегать поездок в аэропорт Кабула, а тех, кто находился рядом, - срочно уехать, говорится в заявлении дипредставительства США в Кабуле."Гражданам США следует сейчас избегать поездок в аэропорт и пользования въездами в аэропорт. Гражданам США, которые находятся на воротах Эббей Гейт или северном въезде, следует незамедлительно покинуть этот район", - говорится в опубликованном на сайте посольства заявлении.Всем американским гражданам рекомендовано сохранять бдительность, следовать рекомендациям местных властей и следить за сообщениями местных СМИ и за соцсетями госдепартамента и посольства.Американская дипмиссия ранее покинула посольский комплекс в Кабуле и продолжает работать с территории международного аэропорта в Кабуле.

https://ria.ru/20210826/kabul-1747388786.html

сша

кабул (город)

афганистан

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в мире, сша, кабул (город), афганистан