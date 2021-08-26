Александр Моор: аэропорт в Тобольске откроется в конце сентября
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Тюменской области Александр Моор на стенде МИА "Россия Сегодня" на Российском инвестиционном форуме в Сочи
МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Аэропорт в городе Тобольске откроется в конце сентября и сделает город еще более доступным для туристов, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.
Осенью стартуют чартерные программы в Республику Татарстан и Тюменской областью. Старт чартерной цепочки в Тюмень запланирован на 7 сентября, в Казань — 13 сентября 2021 года.
"В сентябре, в конце месяца мы откроем в самом городе Тобольске аэропорт и сделаем его еще более доступным для всех наших туристов", — сказал Моор на онлайн-конференции в МИА "Россия сегодня", посвященной запуску туристических чартерных программ по новым внутрироссийским направлениям.
Губернатор отметил, что развитие курортов — это ключевое направление для властей.
"Сегодня у нас порядка 20 термальных курортов с самой разной инфраструктурой, с самой разной категорией потребителей. Что важно, что они находятся и в городе Тюмени и рядом с областной столицей в радиусе максимум 30 километров, что очень даже удобно", — отметил губернатор.