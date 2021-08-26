Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
https://ria.ru/20210826/aeroport-1747359324.html
Александр Моор: аэропорт в Тобольске откроется в конце сентября
Александр Моор: аэропорт в Тобольске откроется в конце сентября - РИА Новости, 26.08.2021
Александр Моор: аэропорт в Тобольске откроется в конце сентября
Аэропорт в городе Тобольске откроется в конце сентября и сделает город еще более доступным для туристов, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор. РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T15:27
2021-08-26T15:27
тюменская область
тюмень
тюменская область
александр моор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155090/22/1550902284_0:131:3179:1919_1920x0_80_0_0_b30106b8b1f53fe15af83e80a59f1cd1.jpg
МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Аэропорт в городе Тобольске откроется в конце сентября и сделает город еще более доступным для туристов, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.Осенью стартуют чартерные программы в Республику Татарстан и Тюменской областью. Старт чартерной цепочки в Тюмень запланирован на 7 сентября, в Казань — 13 сентября 2021 года.Губернатор отметил, что развитие курортов — это ключевое направление для властей.
https://ria.ru/20210819/ekonomika-1746320393.html
тюмень
тюменская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155090/22/1550902284_225:0:2956:2048_1920x0_80_0_0_6052eb7a263af274a7235134aec7bb54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
тюмень, тюменская область, александр моор
15:27 26.08.2021
 

Александр Моор: аэропорт в Тобольске откроется в конце сентября

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Тюменской области Александр Моор на стенде МИА "Россия Сегодня" на Российском инвестиционном форуме в Сочи
Губернатор Тюменской области Александр Моор на стенде МИА Россия Сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Аэропорт в городе Тобольске откроется в конце сентября и сделает город еще более доступным для туристов, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.
Осенью стартуют чартерные программы в Республику Татарстан и Тюменской областью. Старт чартерной цепочки в Тюмень запланирован на 7 сентября, в Казань — 13 сентября 2021 года.
"В сентябре, в конце месяца мы откроем в самом городе Тобольске аэропорт и сделаем его еще более доступным для всех наших туристов", — сказал Моор на онлайн-конференции в МИА "Россия сегодня", посвященной запуску туристических чартерных программ по новым внутрироссийским направлениям.
Губернатор отметил, что развитие курортов — это ключевое направление для властей.
"Сегодня у нас порядка 20 термальных курортов с самой разной инфраструктурой, с самой разной категорией потребителей. Что важно, что они находятся и в городе Тюмени и рядом с областной столицей в радиусе максимум 30 километров, что очень даже удобно", — отметил губернатор.
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
19 августа, 11:03Тюменская область
Глава Тюменской области провел совет по улучшению инвестиционного климата
 
Тюменская областьТюменьТюменская областьАлександр Моор
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:36Шесть пострадавших при взрывах в Казахстане находятся в тяжелом состоянии
05:13Взрывы на складах боеприпасов на юге Казахстана прекратились
05:00В Екатеринбурге ликвидировали открытое горение в жилом доме
04:27NBC: США "оценили" одного из лидеров "Талибана"* в пять миллионов долларов
04:10Биолог рассказала, что будет, если ввести вакцину больному COVID-19
04:10Кулеба солгал об эвакуации россиян из Афганистана
04:04В России предложили создать корабельные беспилотники на базе циклолетов
03:59ВМС США испытали вторую ступень двигателя гиперзвуковой ракеты
03:38WSJ: число жертв взрывов в аэропорту Кабула превысило 100 человек
03:26"Роскосмос" прокомментировал инициативу Аксенова об оценке плохих дорог
03:20Названы города-миллионники с максимально доступными школами
03:17СПРН России засекла за полугодие 28 пусков зарубежных баллистических ракет
03:17Юрист предупредила, за что могут оштрафовать велосипедистов
03:15Россия запустит следующую космическую обсерваторию после 2025 года
03:12Россиянам дали 14 советов, как защититься от мошенников
03:10"Рособоронэкспорт" ждет решения Индии о приобретении истребителя Checkmate
03:04В Крыму назвали главного организатора водной блокады
02:45В Екатеринбурге загорелась многоэтажка, есть погибшие
02:37Посол России в США прокомментировал взрывы в Афганистане
02:18На севере Москвы автомобиль врезался в остановку
Лента новостейМолния