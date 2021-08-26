https://ria.ru/20210826/aeroport-1747359324.html

Александр Моор: аэропорт в Тобольске откроется в конце сентября

Александр Моор: аэропорт в Тобольске откроется в конце сентября - РИА Новости, 26.08.2021

Александр Моор: аэропорт в Тобольске откроется в конце сентября

Аэропорт в городе Тобольске откроется в конце сентября и сделает город еще более доступным для туристов, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор. РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T15:27

2021-08-26T15:27

2021-08-26T15:27

тюменская область

тюмень

тюменская область

александр моор

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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Аэропорт в городе Тобольске откроется в конце сентября и сделает город еще более доступным для туристов, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.Осенью стартуют чартерные программы в Республику Татарстан и Тюменской областью. Старт чартерной цепочки в Тюмень запланирован на 7 сентября, в Казань — 13 сентября 2021 года.Губернатор отметил, что развитие курортов — это ключевое направление для властей.

https://ria.ru/20210819/ekonomika-1746320393.html

тюмень

тюменская область

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2021

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тюмень, тюменская область, александр моор