WP: американцев доставят в аэропорт Кабула через специальные пункты сбора
WP: Прямой доступ в аэропорт Кабула закрыт, американцев отвозят туда через пункты сбора
© Фото : U.S. Marine Corps / Staff Sgt. Victor MancillaАмериканские военные в аэропорту Кабула
© Фото : U.S. Marine Corps / Staff Sgt. Victor Mancilla
ВАШИНГТОН, 26 авг - РИА Новости. Американские власти рекомендовали гражданам США и держателям грин-карт не пытаться попасть в аэропорт Кабула напрямую, а идти в специальные пункты сбора, откуда их доставят в воздушную гавань, сообщает газета Washington Post со ссылкой на попавшую в ее распоряжение запись телефонного звонка между ведомствами США.
"Мой совет этим людям - зарегистрироваться и уйти подальше от ворот (аэропорта), потому что сейчас попасть через ворота туда невозможно", - приводит газета слова высокопоставленной представителя госдепартамента, объяснив такую меру хаотичными условиями вокруг аэропорта.
Посольство США в Афганистане также рекомендовало американским гражданам воздержаться от поездок в аэропорт Кабула без специального приглашения и призвало их немедленно покинуть три входа на объект, откуда идет эвакуация людей из страны.
В начале августа движение "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в России) активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, затем 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению.
Все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируют талибы. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на зарубежные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.
*Запрещенная в России террористическая организация