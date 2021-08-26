https://ria.ru/20210826/aeroport-1747283081.html

WP: американцев доставят в аэропорт Кабула через специальные пункты сбора

WP: американцев доставят в аэропорт Кабула через специальные пункты сбора - РИА Новости, 26.08.2021

WP: американцев доставят в аэропорт Кабула через специальные пункты сбора

Американские власти рекомендовали гражданам США и держателям грин-карт не пытаться попасть в аэропорт Кабула напрямую, а идти в специальные пункты сбора, откуда РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T06:56

2021-08-26T06:56

2021-08-26T06:56

в мире

сша

кабул (город)

талибан

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нато

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ВАШИНГТОН, 26 авг - РИА Новости. Американские власти рекомендовали гражданам США и держателям грин-карт не пытаться попасть в аэропорт Кабула напрямую, а идти в специальные пункты сбора, откуда их доставят в воздушную гавань, сообщает газета Washington Post со ссылкой на попавшую в ее распоряжение запись телефонного звонка между ведомствами США.Посольство США в Афганистане также рекомендовало американским гражданам воздержаться от поездок в аэропорт Кабула без специального приглашения и призвало их немедленно покинуть три входа на объект, откуда идет эвакуация людей из страны.В начале августа движение "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в России) активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, затем 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению.Все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируют талибы. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на зарубежные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.*Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20210826/afganistan-1747282775.html

сша

кабул (город)

афганистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, кабул (город), талибан, афганистан, нато