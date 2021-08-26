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WP: американцев доставят в аэропорт Кабула через специальные пункты сбора
WP: американцев доставят в аэропорт Кабула через специальные пункты сбора - РИА Новости, 26.08.2021
WP: американцев доставят в аэропорт Кабула через специальные пункты сбора
Американские власти рекомендовали гражданам США и держателям грин-карт не пытаться попасть в аэропорт Кабула напрямую, а идти в специальные пункты сбора, откуда РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T06:56
2021-08-26T06:56
в мире
сша
кабул (город)
талибан
афганистан
нато
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ВАШИНГТОН, 26 авг - РИА Новости. Американские власти рекомендовали гражданам США и держателям грин-карт не пытаться попасть в аэропорт Кабула напрямую, а идти в специальные пункты сбора, откуда их доставят в воздушную гавань, сообщает газета Washington Post со ссылкой на попавшую в ее распоряжение запись телефонного звонка между ведомствами США.Посольство США в Афганистане также рекомендовало американским гражданам воздержаться от поездок в аэропорт Кабула без специального приглашения и призвало их немедленно покинуть три входа на объект, откуда идет эвакуация людей из страны.В начале августа движение "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в России) активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, затем 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению.Все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируют талибы. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на зарубежные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.*Запрещенная в России террористическая организация
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сша
кабул (город)
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в мире, сша, кабул (город), талибан, афганистан, нато
06:56 26.08.2021
 
WP: американцев доставят в аэропорт Кабула через специальные пункты сбора

WP: Прямой доступ в аэропорт Кабула закрыт, американцев отвозят туда через пункты сбора

© Фото : U.S. Marine Corps / Staff Sgt. Victor MancillaАмериканские военные в аэропорту Кабула
Американские военные в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© Фото : U.S. Marine Corps / Staff Sgt. Victor Mancilla
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ВАШИНГТОН, 26 авг - РИА Новости. Американские власти рекомендовали гражданам США и держателям грин-карт не пытаться попасть в аэропорт Кабула напрямую, а идти в специальные пункты сбора, откуда их доставят в воздушную гавань, сообщает газета Washington Post со ссылкой на попавшую в ее распоряжение запись телефонного звонка между ведомствами США.
"Мой совет этим людям - зарегистрироваться и уйти подальше от ворот (аэропорта), потому что сейчас попасть через ворота туда невозможно", - приводит газета слова высокопоставленной представителя госдепартамента, объяснив такую меру хаотичными условиями вокруг аэропорта.
Посольство США в Афганистане также рекомендовало американским гражданам воздержаться от поездок в аэропорт Кабула без специального приглашения и призвало их немедленно покинуть три входа на объект, откуда идет эвакуация людей из страны.
В начале августа движение "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в России) активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, затем 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению.
Британские военные в аэропорту Кабула во время эвакуации - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
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Все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируют талибы. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на зарубежные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.
*Запрещенная в России террористическая организация
 
В миреСШАКабул (город)ТалибанАфганистанНАТО
 
 
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