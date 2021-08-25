https://ria.ru/20210825/zamorozki-1747138164.html

В Центральной России зафиксировали первые заморозки

В Центральной России зафиксировали первые заморозки - РИА Новости, 25.08.2021

В Центральной России зафиксировали первые заморозки

Температура воздуха в Москве впервые за 82 дня не поднялась выше десяти градусов, в ближайших к столице регионах зафиксированы первые осенние заморозки, сообщил РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T09:17

2021-08-25T09:17

2021-08-25T10:20

общество

тверская область

центр "фобос"

погода

россия

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Температура воздуха в Москве впервые за 82 дня не поднялась выше десяти градусов, в ближайших к столице регионах зафиксированы первые осенние заморозки, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Минимальная температура составила плюс 8,2, что соответствует сентябрьской климатической норме", — рассказал собеседник агентства.По его словам, в Подмосковье в среду утром холоднее всего было в Волоколамске — плюс 2,4, а также в Клину и Дубне — плюс 3,1 и 4,1 градуса соответственно.Минувшая ночь в Центральной России ознаменовалась первыми осенними заморозками, зарегистрированными двумя метеостанциями, добавил синоптик. Так, в Центрально-Лесном заповеднике в Тверской области минимальная температура составила минус 0,2 градуса, а в Демидове Смоленской области — ровно ноль.

https://ria.ru/20210825/pogoda-1747133299.html

тверская область

россия

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общество, тверская область, центр "фобос", погода, россия