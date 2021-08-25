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В Центральной России зафиксировали первые заморозки
В Центральной России зафиксировали первые заморозки - РИА Новости, 25.08.2021
В Центральной России зафиксировали первые заморозки
Температура воздуха в Москве впервые за 82 дня не поднялась выше десяти градусов, в ближайших к столице регионах зафиксированы первые осенние заморозки, сообщил РИА Новости, 25.08.2021
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общество
тверская область
центр "фобос"
погода
россия
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Температура воздуха в Москве впервые за 82 дня не поднялась выше десяти градусов, в ближайших к столице регионах зафиксированы первые осенние заморозки, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Минимальная температура составила плюс 8,2, что соответствует сентябрьской климатической норме", — рассказал собеседник агентства.По его словам, в Подмосковье в среду утром холоднее всего было в Волоколамске — плюс 2,4, а также в Клину и Дубне — плюс 3,1 и 4,1 градуса соответственно.Минувшая ночь в Центральной России ознаменовалась первыми осенними заморозками, зарегистрированными двумя метеостанциями, добавил синоптик. Так, в Центрально-Лесном заповеднике в Тверской области минимальная температура составила минус 0,2 градуса, а в Демидове Смоленской области — ровно ноль.
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общество, тверская область, центр "фобос", погода, россия
09:17 25.08.2021 (обновлено: 10:20 25.08.2021)
 
В Центральной России зафиксировали первые заморозки

Синоптик "Фобоса": в Центральной России зафиксировали первые заморозки

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкУтренние заморозки
Утренние заморозки - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Температура воздуха в Москве впервые за 82 дня не поднялась выше десяти градусов, в ближайших к столице регионах зафиксированы первые осенние заморозки, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Минимальная температура составила плюс 8,2, что соответствует сентябрьской климатической норме", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, в Подмосковье в среду утром холоднее всего было в Волоколамске — плюс 2,4, а также в Клину и Дубне — плюс 3,1 и 4,1 градуса соответственно.
Минувшая ночь в Центральной России ознаменовалась первыми осенними заморозками, зарегистрированными двумя метеостанциями, добавил синоптик. Так, в Центрально-Лесном заповеднике в Тверской области минимальная температура составила минус 0,2 градуса, а в Демидове Смоленской области — ровно ноль.
Прохожие на Кремлёвском проезде у Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
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ОбществоТверская областьЦентр "Фобос"ПогодаРоссия
 
 
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