https://ria.ru/20210825/zamorozki-1747138164.html
В Центральной России зафиксировали первые заморозки
В Центральной России зафиксировали первые заморозки - РИА Новости, 25.08.2021
В Центральной России зафиксировали первые заморозки
Температура воздуха в Москве впервые за 82 дня не поднялась выше десяти градусов, в ближайших к столице регионах зафиксированы первые осенние заморозки, сообщил РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T09:17
2021-08-25T09:17
2021-08-25T10:20
общество
тверская область
центр "фобос"
погода
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156006/32/1560063220_0:93:3314:1957_1920x0_80_0_0_d955fcd7e831e0b038a9d29f80e8117a.jpg
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Температура воздуха в Москве впервые за 82 дня не поднялась выше десяти градусов, в ближайших к столице регионах зафиксированы первые осенние заморозки, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Минимальная температура составила плюс 8,2, что соответствует сентябрьской климатической норме", — рассказал собеседник агентства.По его словам, в Подмосковье в среду утром холоднее всего было в Волоколамске — плюс 2,4, а также в Клину и Дубне — плюс 3,1 и 4,1 градуса соответственно.Минувшая ночь в Центральной России ознаменовалась первыми осенними заморозками, зарегистрированными двумя метеостанциями, добавил синоптик. Так, в Центрально-Лесном заповеднике в Тверской области минимальная температура составила минус 0,2 градуса, а в Демидове Смоленской области — ровно ноль.
https://ria.ru/20210825/pogoda-1747133299.html
тверская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/156006/32/1560063220_292:0:3023:2048_1920x0_80_0_0_9505bdc2af10ff9a8166402be16992ff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, тверская область, центр "фобос", погода, россия
09:17 25.08.2021 (обновлено: 10:20 25.08.2021)
В Центральной России зафиксировали первые заморозки
Синоптик "Фобоса": в Центральной России зафиксировали первые заморозки