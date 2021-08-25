Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210825/zalozhnik-1747124081.html
Трамп считает, что тысячи американцев оказались в заложниках в Афганистане
Трамп считает, что тысячи американцев оказались в заложниках в Афганистане - РИА Новости, 25.08.2021
Трамп считает, что тысячи американцев оказались в заложниках в Афганистане
Бывший президент США Дональд Трамп утверждает, что тысячи американцев оказались в заложниках в Афганистане. РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T01:23
2021-08-25T01:23
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
афганистан
джо байден
министерство обороны сша
дональд трамп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/18/1747062256_0:87:2500:1493_1920x0_80_0_0_65b13eace1820d45aad4093999674d6d.jpg
ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп утверждает, что тысячи американцев оказались в заложниках в Афганистане."Афганистан и Кабул были у нас под надежным контролем всего лишь с 2500 солдатами, и мы это уничтожили, когда от них потребовали бежать!" - добавил Трамп.Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщит в среду о том, сколько американцев эвакуировано из Афганистана и сколько еще там осталось, заявил ранее во вторник президент США Джо Байден.Ранее Байден сообщил, что США с 14 августа помогли эвакуировать более 70 тысяч человек из Кабула. Пентагон уточнил, что среди них было более 4000 граждан США и членов их семей.
https://ria.ru/20210825/afganistan-1747121981.html
сша
афганистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/18/1747062256_198:0:2302:1578_1920x0_80_0_0_89e31d78d54f8dec364a53ae57f9d3f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, афганистан, джо байден, министерство обороны сша, дональд трамп
01:23 25.08.2021
 
Трамп считает, что тысячи американцев оказались в заложниках в Афганистане

Бывший президент США Трамп утверждает, что тысячи американцев оказались в заложниках в Афганистане

© REUTERS / Satellite image 2021 Maxar TechnologiesПробка на подъезде к аэропорту Кабула
Пробка на подъезде к аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© REUTERS / Satellite image 2021 Maxar Technologies
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп утверждает, что тысячи американцев оказались в заложниках в Афганистане.
"Как смеет Байден заставлять наших военных бежать с поля боя в Афганистане и дезертировать в ситуации, когда многие тысячи американцев оказались в заложниках", - говорится в заявлении Трампа.
"Афганистан и Кабул были у нас под надежным контролем всего лишь с 2500 солдатами, и мы это уничтожили, когда от них потребовали бежать!" - добавил Трамп.
Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщит в среду о том, сколько американцев эвакуировано из Афганистана и сколько еще там осталось, заявил ранее во вторник президент США Джо Байден.
Американские военные в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
00:35Захват власти в Афганистане талибами
США на пути к завершению эвакуации из Афганистана, заверил Байден
Ранее Байден сообщил, что США с 14 августа помогли эвакуировать более 70 тысяч человек из Кабула. Пентагон уточнил, что среди них было более 4000 граждан США и членов их семей.
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШААфганистанДжо БайденМинистерство обороны СШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:47Найден гидрокостюм, в котором россиянин мог приплыть на Хоккайдо
06:18Минобороны эвакуирует россиян и украинцев из Афганистана
06:17Киевский журналист рассказал о "зраде" на военном параде
06:08Вылетевший из Ташкента в Москву самолет вернулся в аэропорт
06:04Россияне на выборах в Госдуму смогут проголосовать в 144 странах
05:11Ющенко рассказал, как его "шокировала" Меркель
04:59В МВД рассказали о пропавших под Хабаровском туристах
04:40В Турции археологи обнаружили печь возрастом 3500 лет
04:23WSJ: разведка представила Байдену доклад о происхождении COVID-19
04:08Эксперт рассказал, как часто нужно выключать компьютер
03:38Минобороны утвердило технический облик российских дронов-самоубийц
03:32Пять стран Запада создадут фонд для "противодействия" России на Украине
03:28Юрист рассказала, за что могут оштрафовать владельцев собак
03:22Стало известно, сколько россиян предпочитают отечественное кино
03:19В Гидрометцентре предупредили о погодных аномалиях на Урале
03:16В Хабаровском крае пропали четыре туриста
03:14Эксперты назвали стоимость взлома аккаунтов в популярных соцсетях
03:12В Роспотребнадзоре предупредили о проблемах с памятью после COVID-19
03:08Источники рассказали о дате следующего запуска "Ангары-А5"
03:06ФСБ рассказала о планах Японии применить против СССР сибирскую язву
Лента новостейМолния