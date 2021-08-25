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Трамп считает, что тысячи американцев оказались в заложниках в Афганистане
Трамп считает, что тысячи американцев оказались в заложниках в Афганистане - РИА Новости, 25.08.2021
Трамп считает, что тысячи американцев оказались в заложниках в Афганистане
Бывший президент США Дональд Трамп утверждает, что тысячи американцев оказались в заложниках в Афганистане. РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T01:23
2021-08-25T01:23
2021-08-25T01:23
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
афганистан
джо байден
министерство обороны сша
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп утверждает, что тысячи американцев оказались в заложниках в Афганистане."Афганистан и Кабул были у нас под надежным контролем всего лишь с 2500 солдатами, и мы это уничтожили, когда от них потребовали бежать!" - добавил Трамп.Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщит в среду о том, сколько американцев эвакуировано из Афганистана и сколько еще там осталось, заявил ранее во вторник президент США Джо Байден.Ранее Байден сообщил, что США с 14 августа помогли эвакуировать более 70 тысяч человек из Кабула. Пентагон уточнил, что среди них было более 4000 граждан США и членов их семей.
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в мире, сша, афганистан, джо байден, министерство обороны сша, дональд трамп
Трамп считает, что тысячи американцев оказались в заложниках в Афганистане
Бывший президент США Трамп утверждает, что тысячи американцев оказались в заложниках в Афганистане