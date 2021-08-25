https://ria.ru/20210825/zalozhnik-1747124081.html

Трамп считает, что тысячи американцев оказались в заложниках в Афганистане

Трамп считает, что тысячи американцев оказались в заложниках в Афганистане - РИА Новости, 25.08.2021

Трамп считает, что тысячи американцев оказались в заложниках в Афганистане

Бывший президент США Дональд Трамп утверждает, что тысячи американцев оказались в заложниках в Афганистане. РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T01:23

2021-08-25T01:23

2021-08-25T01:23

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

афганистан

джо байден

министерство обороны сша

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп утверждает, что тысячи американцев оказались в заложниках в Афганистане."Афганистан и Кабул были у нас под надежным контролем всего лишь с 2500 солдатами, и мы это уничтожили, когда от них потребовали бежать!" - добавил Трамп.Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщит в среду о том, сколько американцев эвакуировано из Афганистана и сколько еще там осталось, заявил ранее во вторник президент США Джо Байден.Ранее Байден сообщил, что США с 14 августа помогли эвакуировать более 70 тысяч человек из Кабула. Пентагон уточнил, что среди них было более 4000 граждан США и членов их семей.

https://ria.ru/20210825/afganistan-1747121981.html

сша

афганистан

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в мире, сша, афганистан, джо байден, министерство обороны сша, дональд трамп