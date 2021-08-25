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В Москве задержали двух "серых" банкиров с оборотом в полмиллиарда рублей
В Москве задержали двух "серых" банкиров с оборотом в полмиллиарда рублей - РИА Новости, 25.08.2021
В Москве задержали двух "серых" банкиров с оборотом в полмиллиарда рублей
Полиция Москвы задержала двух граждан по обвинению в незаконной банковской деятельности с оборотом более 465 миллионов рублей, сообщает пресс-служба столичного... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T10:04
2021-08-25T10:04
происшествия
москва
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Полиция Москвы задержала двух граждан по обвинению в незаконной банковской деятельности с оборотом более 465 миллионов рублей, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.По информации ведомства, злоумышленники создали в Москве кредитную организацию, не имеющую лицензии для банковской деятельности. Деньги клиентов они обналичивали, взимая комиссионное вознаграждение в размере 10% от сумм, поступивших на счета подконтрольных компаний.По предварительным данным, нелегальный оборот составил более 465 миллионов рублей."Полицейскими задержаны двое мужчин. Им предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности, а одному из них, 55-летнему организатору, ещё и в неправомерном обороте средств платежей. Злоумышленникам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении.Полицейские провели 17 обысков в местах проживания подозреваемых и офисных помещениях, изъяты печати, компьютерная техника, мобильные телефоны, денежные средства, а также черновые записи, свидетельствующие о противоправной деятельности.
https://ria.ru/20210216/moshennichestvo-1597711462.html
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происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
10:04 25.08.2021
 
В Москве задержали двух "серых" банкиров с оборотом в полмиллиарда рублей

В Москве задержали двух "серых" банкиров с оборотом более 465 миллионов рублей

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкИнспектор велопатруля ЦОДД на одной из улиц Москвы
Инспектор велопатруля ЦОДД на одной из улиц Москвы - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Полиция Москвы задержала двух граждан по обвинению в незаконной банковской деятельности с оборотом более 465 миллионов рублей, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
По информации ведомства, злоумышленники создали в Москве кредитную организацию, не имеющую лицензии для банковской деятельности. Деньги клиентов они обналичивали, взимая комиссионное вознаграждение в размере 10% от сумм, поступивших на счета подконтрольных компаний.
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Полицейские провели 17 обысков в местах проживания подозреваемых и офисных помещениях, изъяты печати, компьютерная техника, мобильные телефоны, денежные средства, а также черновые записи, свидетельствующие о противоправной деятельности.
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