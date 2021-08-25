https://ria.ru/20210825/yuurgu-1746972639.html
Ученые нашли способ снизить распространение коронавируса
Ученые нашли способ снизить распространение коронавируса - РИА Новости, 25.08.2021
Ученые нашли способ снизить распространение коронавируса
Ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) провели гидродинамическое исследование распространения респираторных вирусов в закрытом... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T03:00
2021-08-25T03:00
2021-08-25T03:00
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МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) провели гидродинамическое исследование распространения респираторных вирусов в закрытом пространстве. По их словам, новые данные помогут предотвратить распространение COVID-19 и других вирусных инфекций в учебных и рабочих помещениях. Результаты исследования были опубликованы в журнале Journal of Hazardous Materials.Респираторные вирусные инфекции передаются от человека к человеку в основном воздушно-капельным путем во время прямого или непрямого контакта. Из-за циркуляции воздуха соблюдение дистанции в замкнутых помещениях не всегда защищает от вирусов. Поэтому правильное расположение перегородок – один из наиболее эффективных способов снизить распространение респираторных вирусов в закрытых помещениях.Один из ученых университета провел исследование методом вычислительной гидродинамики (Computational Fluid Dynamics), позволившее проанализировать движение капель в воздухе и определить эффективное расположение перегородок для защиты людей в помещении.По словам ученого, с помощью данных, полученных методом вычислительной гидродинамики, компании смогут поддерживать привычный ритм работы и избежать карантинных мер во время неблагоприятных эпидемиологических ситуаций. "Это исследование дает начало детальному изучению различных сценариев с теоретической и практической точки зрения. Мы планируем сотрудничество на национальном и международном уровне", – отметил ученый.В будущем на базе гидродинамических исследований ученые разработают типовые инструкции, которые позволят офисам, вокзалам, аэропортам, морским портам и производственным предприятиям функционировать в обычном режиме.
https://ria.ru/20200925/mifi-1577715087.html
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челябинск, южно-уральский государственный университет, навигатор абитуриента, университетская наука, россия, коронавирус covid-19, здоровье, коронавирус в россии
МОСКВА, 25 авг – РИА Новости.
Ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ
) провели гидродинамическое исследование распространения респираторных вирусов в закрытом пространстве. По их словам, новые данные помогут предотвратить распространение COVID-19 и других вирусных инфекций в учебных и рабочих помещениях. Результаты исследования были опубликованы в журнале Journal of Hazardous Materials
.
Респираторные вирусные инфекции передаются от человека к человеку в основном воздушно-капельным путем во время прямого или непрямого контакта. Из-за циркуляции воздуха соблюдение дистанции в замкнутых помещениях не всегда защищает от вирусов. Поэтому правильное расположение перегородок – один из наиболее эффективных способов снизить распространение респираторных вирусов в закрытых помещениях.
Один из ученых университета провел исследование методом вычислительной гидродинамики (Computational Fluid Dynamics), позволившее проанализировать движение капель в воздухе и определить эффективное расположение перегородок для защиты людей в помещении.
"Используемый метод вычислительной гидродинамики включает в себя комбинацию компьютерных программ и кодов для симуляции различных физических и химических процессов. Этот способ используется почти во всех областях науки, как и сама вычислительная гидродинамика – от сверхзвуковой авиации до биоэнергетики. Проведенное исследование имитирует реальную ситуацию в закрытых помещениях с максимально возможной точностью".
Афрасяб Хан
старший научный сотрудник кафедры "Гидравлика и гидропневмосистемы" Политехнического института ЮУрГУ
По словам ученого, с помощью данных, полученных методом вычислительной гидродинамики, компании смогут поддерживать привычный ритм работы и избежать карантинных мер во время неблагоприятных эпидемиологических ситуаций. "Это исследование дает начало детальному изучению различных сценариев с теоретической и практической точки зрения. Мы планируем сотрудничество на национальном и международном уровне", – отметил ученый.
В будущем на базе гидродинамических исследований ученые разработают типовые инструкции, которые позволят офисам, вокзалам, аэропортам, морским портам и производственным предприятиям функционировать в обычном режиме.