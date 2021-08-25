https://ria.ru/20210825/yuurgu-1746972639.html

Ученые нашли способ снизить распространение коронавируса

Ученые нашли способ снизить распространение коронавируса - РИА Новости, 25.08.2021

Ученые нашли способ снизить распространение коронавируса

Ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) провели гидродинамическое исследование распространения респираторных вирусов в закрытом... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T03:00

2021-08-25T03:00

2021-08-25T03:00

наука

челябинск

южно-уральский государственный университет

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университетская наука

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коронавирус covid-19

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МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) провели гидродинамическое исследование распространения респираторных вирусов в закрытом пространстве. По их словам, новые данные помогут предотвратить распространение COVID-19 и других вирусных инфекций в учебных и рабочих помещениях. Результаты исследования были опубликованы в журнале Journal of Hazardous Materials.Респираторные вирусные инфекции передаются от человека к человеку в основном воздушно-капельным путем во время прямого или непрямого контакта. Из-за циркуляции воздуха соблюдение дистанции в замкнутых помещениях не всегда защищает от вирусов. Поэтому правильное расположение перегородок – один из наиболее эффективных способов снизить распространение респираторных вирусов в закрытых помещениях.Один из ученых университета провел исследование методом вычислительной гидродинамики (Computational Fluid Dynamics), позволившее проанализировать движение капель в воздухе и определить эффективное расположение перегородок для защиты людей в помещении.По словам ученого, с помощью данных, полученных методом вычислительной гидродинамики, компании смогут поддерживать привычный ритм работы и избежать карантинных мер во время неблагоприятных эпидемиологических ситуаций. "Это исследование дает начало детальному изучению различных сценариев с теоретической и практической точки зрения. Мы планируем сотрудничество на национальном и международном уровне", – отметил ученый.В будущем на базе гидродинамических исследований ученые разработают типовые инструкции, которые позволят офисам, вокзалам, аэропортам, морским портам и производственным предприятиям функционировать в обычном режиме.

https://ria.ru/20200925/mifi-1577715087.html

https://ria.ru/20201005/urfu-1578094489.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

челябинск, южно-уральский государственный университет, навигатор абитуриента, университетская наука, россия, коронавирус covid-19, здоровье, коронавирус в россии