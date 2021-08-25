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Эксперты: информационные атаки на выборы в России идут в режиме нон-стоп
Эксперты: информационные атаки на выборы в России идут в режиме нон-стоп - РИА Новости, 25.08.2021
Эксперты: информационные атаки на выборы в России идут в режиме нон-стоп
Практически каждая крупная избирательная кампания становится объектом применения тех или иных технологий по ее дискредитации, уверены участники... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T19:15
2021-08-25T19:16
политика
выборы
россия
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Практически каждая крупная избирательная кампания становится объектом применения тех или иных технологий по ее дискредитации, уверены участники пресс-конференции, посвященной презентации доклада "Технологии делегитимации выборов в Госдуму 2021 года". Эксперты также обсудили основные направления информационной войны против России перед голосованием и современные технологии воздействия на избирателей.Автор доклада, президент Ассоциации специалистов по информационным операциям, профессор МГУ Андрей Манойло рассказал, что экспертов уже давно заинтересовали технологии, которые применяются для того, чтобы создать вокруг будущих выборов негативную атмосферу, а также инструменты, с помощью которых можно повлиять на восприятие как самих выборов, так и избирательного процесса."В этом отношении в нашем поле зрения как специалистов по информационным операциям и специалистов по борьбе с фейковыми новостями попали современные способы и методы делигитимации выборов. То есть тот инструментарий манипулятивного характера, который позволяет создать иллюзию, что какие-либо выборы, не обязательно те, которые будут в сентябре 2021 года, можно заранее признать незаконными, еще до того, как эти выборы вообще будут объявлены и начнется подготовительный этап к их проведению", – отметил автор доклада.Манойло подчеркнул, что такие технологии на Западе применяют давно в отношении тех стран, политические режимы которых в той или иной степени находятся "в критической позиции по отношению к Соединенным Штатам и к так называемому коллективному Западу".Автор доклада, проанализировав все информационные атаки на выборы и на российские органы государственной власти, пришел к выводу, что все они выстраиваются в три основные тактические линии: первая – это заявления о массовых фальсификациях в избирательном процессе до его начала, вторая – акцентирование внимания на недопуске к выборам оппозиционных кандидатов, третий – регулярное подчеркивание нелегитимности власти как таковой.Руководитель отдела журналистских расследований федерального антифейкового проекта "Вбросам нет!" Анатолий Петренко согласился со словами коллеги и рассказал, кто ведет информационные войны против России.Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов напомнил о том, как в результате информационных диверсий разрушались не только политические системы, но и целые государства. Кроме того, эксперт подчеркнул, что атаки на избирательную систему России явление не новое, они были в прошлом и сейчас продолжают существовать."Эти атаки происходят постоянно, они происходят в режиме нон-стоп. Практически каждая крупная избирательная кампания, избирательная кампания федерального уровня становится объектом применения тех или иных технологий по делегитимации избирательной системы и по дискредитации процессов выборов", – рассказал Шаповалов.
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политика, выборы, россия
19:15 25.08.2021 (обновлено: 19:16 25.08.2021)
 

Эксперты: информационные атаки на выборы в России идут в режиме нон-стоп

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСтрочки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука
Строчки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Практически каждая крупная избирательная кампания становится объектом применения тех или иных технологий по ее дискредитации, уверены участники пресс-конференции, посвященной презентации доклада "Технологии делегитимации выборов в Госдуму 2021 года". Эксперты также обсудили основные направления информационной войны против России перед голосованием и современные технологии воздействия на избирателей.
Автор доклада, президент Ассоциации специалистов по информационным операциям, профессор МГУ Андрей Манойло рассказал, что экспертов уже давно заинтересовали технологии, которые применяются для того, чтобы создать вокруг будущих выборов негативную атмосферу, а также инструменты, с помощью которых можно повлиять на восприятие как самих выборов, так и избирательного процесса.
"В этом отношении в нашем поле зрения как специалистов по информационным операциям и специалистов по борьбе с фейковыми новостями попали современные способы и методы делигитимации выборов. То есть тот инструментарий манипулятивного характера, который позволяет создать иллюзию, что какие-либо выборы, не обязательно те, которые будут в сентябре 2021 года, можно заранее признать незаконными, еще до того, как эти выборы вообще будут объявлены и начнется подготовительный этап к их проведению", – отметил автор доклада.
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Манойло подчеркнул, что такие технологии на Западе применяют давно в отношении тех стран, политические режимы которых в той или иной степени находятся "в критической позиции по отношению к Соединенным Штатам и к так называемому коллективному Западу".
Автор доклада, проанализировав все информационные атаки на выборы и на российские органы государственной власти, пришел к выводу, что все они выстраиваются в три основные тактические линии: первая – это заявления о массовых фальсификациях в избирательном процессе до его начала, вторая – акцентирование внимания на недопуске к выборам оппозиционных кандидатов, третий – регулярное подчеркивание нелегитимности власти как таковой.
Руководитель отдела журналистских расследований федерального антифейкового проекта "Вбросам нет!" Анатолий Петренко согласился со словами коллеги и рассказал, кто ведет информационные войны против России.
"Мы выделяем большую когорту зарубежных субъектов делегитимации наших выборов. Во-первых, это правительственные структуры. Естественно, и международные государственные структуры задействованы в этой борьбе, различные неправительственные организации, спецслужбы", – отметил Петренко.
Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов напомнил о том, как в результате информационных диверсий разрушались не только политические системы, но и целые государства. Кроме того, эксперт подчеркнул, что атаки на избирательную систему России явление не новое, они были в прошлом и сейчас продолжают существовать.
"Эти атаки происходят постоянно, они происходят в режиме нон-стоп. Практически каждая крупная избирательная кампания, избирательная кампания федерального уровня становится объектом применения тех или иных технологий по делегитимации избирательной системы и по дискредитации процессов выборов", – рассказал Шаповалов.
 
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