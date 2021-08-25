https://ria.ru/20210825/vybory-1747146605.html

МИД рассказал о подготовке к выборам на участках за рубежом

МИД рассказал о подготовке к выборам на участках за рубежом - РИА Новости, 25.08.2021

МИД рассказал о подготовке к выборам на участках за рубежом

Посол по особым поручениям министерства иностранных дел России Геннадий Аскальдович в интервью РИА Новости рассказал о том, как будет организовано наблюдение за РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T10:28

2021-08-25T10:28

2021-08-25T10:28

политика

бюро по демократическим институтам и правам человека

госдума рф

элла памфилова

обсе

россия

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Посол по особым поручениям министерства иностранных дел России Геннадий Аскальдович в интервью РИА Новости рассказал о том, как будет организовано наблюдение за выборами в сентябре на участках за рубежом.Как пояснил собеседник агентства, в соответствии с постановлением ЦИК России средства видеонаблюдения не применяются в помещениях для голосования, находящихся на избирательных участках, образованных за пределами территории Российской Федерации."Вместе с тем аккредитованные на избирательном участке наблюдатели могут вести фото- и (или) видеосъемку с места, определенного председателем соответствующей избирательной комиссии, при том понимании, что видеосъемка не должна нарушать тайны голосования и влиять на волеизъявление избирателей", - сказал Аскальдович.Ранее ОБСЕ заявила, что наблюдатели от организации, в том числе по линии БДИПЧ, не будут следить за ходом голосования на парламентских выборах в России, поскольку РФ ограничила число наблюдателей на фоне эпидемиологической ситуации. Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Александр Бикантов заявил, что Россия сожалеет в связи с этим решением. По его словам, БДИПЧ ОБСЕ "самоустранилось от участия в наблюдении" за выборами в РФ и их дальнейшие оценки "в целом вряд ли будут заслуживать внимания и приниматься в расчет".Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что огорчена решением БДИПЧ ОБСЕ.Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210825/vybory-1747142815.html

https://ria.ru/20210824/programma-1747097162.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, бюро по демократическим институтам и правам человека, госдума рф, элла памфилова, обсе, россия