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МИД рассказал о подготовке к выборам на участках за рубежом
МИД рассказал о подготовке к выборам на участках за рубежом - РИА Новости, 25.08.2021
МИД рассказал о подготовке к выборам на участках за рубежом
Посол по особым поручениям министерства иностранных дел России Геннадий Аскальдович в интервью РИА Новости рассказал о том, как будет организовано наблюдение за РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T10:28
2021-08-25T10:28
политика
бюро по демократическим институтам и правам человека
госдума рф
элла памфилова
обсе
россия
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Посол по особым поручениям министерства иностранных дел России Геннадий Аскальдович в интервью РИА Новости рассказал о том, как будет организовано наблюдение за выборами в сентябре на участках за рубежом.Как пояснил собеседник агентства, в соответствии с постановлением ЦИК России средства видеонаблюдения не применяются в помещениях для голосования, находящихся на избирательных участках, образованных за пределами территории Российской Федерации."Вместе с тем аккредитованные на избирательном участке наблюдатели могут вести фото- и (или) видеосъемку с места, определенного председателем соответствующей избирательной комиссии, при том понимании, что видеосъемка не должна нарушать тайны голосования и влиять на волеизъявление избирателей", - сказал Аскальдович.Ранее ОБСЕ заявила, что наблюдатели от организации, в том числе по линии БДИПЧ, не будут следить за ходом голосования на парламентских выборах в России, поскольку РФ ограничила число наблюдателей на фоне эпидемиологической ситуации. Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Александр Бикантов заявил, что Россия сожалеет в связи с этим решением. По его словам, БДИПЧ ОБСЕ "самоустранилось от участия в наблюдении" за выборами в РФ и их дальнейшие оценки "в целом вряд ли будут заслуживать внимания и приниматься в расчет".Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что огорчена решением БДИПЧ ОБСЕ.Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
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политика, бюро по демократическим институтам и правам человека, госдума рф, элла памфилова, обсе, россия
10:28 25.08.2021
 
МИД рассказал о подготовке к выборам на участках за рубежом

Посол Геннадий Аскальдович рассказал, как будут наблюдать за выборами на участках за рубежом

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкУрны для голосования на избирательном участке в посольстве РФ в Лондоне
Урны для голосования на избирательном участке в посольстве РФ в Лондоне - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Посол по особым поручениям министерства иностранных дел России Геннадий Аскальдович в интервью РИА Новости рассказал о том, как будет организовано наблюдение за выборами в сентябре на участках за рубежом.
Как пояснил собеседник агентства, в соответствии с постановлением ЦИК России средства видеонаблюдения не применяются в помещениях для голосования, находящихся на избирательных участках, образованных за пределами территории Российской Федерации.
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"Вместе с тем аккредитованные на избирательном участке наблюдатели могут вести фото- и (или) видеосъемку с места, определенного председателем соответствующей избирательной комиссии, при том понимании, что видеосъемка не должна нарушать тайны голосования и влиять на волеизъявление избирателей", - сказал Аскальдович.
Ранее ОБСЕ заявила, что наблюдатели от организации, в том числе по линии БДИПЧ, не будут следить за ходом голосования на парламентских выборах в России, поскольку РФ ограничила число наблюдателей на фоне эпидемиологической ситуации. Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Александр Бикантов заявил, что Россия сожалеет в связи с этим решением. По его словам, БДИПЧ ОБСЕ "самоустранилось от участия в наблюдении" за выборами в РФ и их дальнейшие оценки "в целом вряд ли будут заслуживать внимания и приниматься в расчет".
Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что огорчена решением БДИПЧ ОБСЕ.
Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
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