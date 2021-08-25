ВНИИ ГОЧС предупредил об угрозе нарушения водоснабжения в двух регионах
ВНИИ ГОЧС: Дефицит воды в Цимлянском водохранилище грозит проблемами в двух регионах ЮФО
© Фото : предоставлено Виссарионом ИгнатьевымВодохранилище
© Фото : предоставлено Виссарионом Игнатьевым
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Падение уровня Цимлянского водохранилища из-за дефицита осадков грозит нарушением водоснабжения Ростовской и Волгоградской областей уже в середине октября этого года, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).
"По предварительным прогнозам ученых ВНИИ ГОЧС, до конца сентября в бассейне Среднего и Нижнего Дона погода будет жаркой и засушливой, ожидается дефицит осадков – 80% от нормы и меньше. Температура воздуха превысит норму, местами до двух градусов и выше", - говорится в сообщении на сайте института.
Отмечается, что с учетом этих факторов в середине октября текущего года возможны нарушения в работе водохозяйственного комплекса Волгоградской и Ростовской областей. Заинтересованным органам исполнительной власти этих субъектов рекомендовано уже сейчас принять достаточные меры для обеспечения надежного питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения.
"На сегодняшний день Цимлянское водохранилище наполнено до отметки 33 метра по Балтийской системе, что всего на два метра выше мертвого объема и на три метра ниже нормального подпорного уровня. Мертвый объем водохранилища — это несрабатываемая в нормальных условиях эксплуатации часть емкости водохранилища, которая не участвует в регулировании стока", - приводятся на сайте ВНИИ ГОЧС слова исполняющего обязанности начальника института Владимира Мошкова.