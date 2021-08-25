https://ria.ru/20210825/vmeshatelstvo-1747151674.html
В МИД оценили риски иностранного вмешательства в выборы в Госдуму
В МИД оценили риски иностранного вмешательства в выборы в Госдуму - РИА Новости, 25.08.2021
В МИД оценили риски иностранного вмешательства в выборы в Госдуму
Риски иностранного вмешательства в процесс сентябрьских выборов в Госдуму велики, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД Геннадий... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T10:52
2021-08-25T10:52
2021-08-25T13:31
политика
бюро по демократическим институтам и правам человека
госдума рф
элла памфилова
обсе
россия
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Риски иностранного вмешательства в процесс сентябрьских выборов в Госдуму велики, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД Геннадий Аскальдович.Как следует из многочисленных заявлений западных "партнеров", они не оставляют попыток навязать Москве свое видение демократии, в том числе и через поддержку откровенно антигосударственных сил, добавил он.Для противодействия таким попыткам российская сторона ведет активную информационно-разъяснительную работу, доводит до людей принципиальную позицию: выборы проводятся абсолютно открыто, прозрачно, в полном соответствии с буквой и духом закона."Ожидаем на зарубежных участках большое количество наблюдателей по линии Общественной палаты, других структур — нам нечего скрывать от граждан, мы честно делаем свое дело", — сказал дипломат.Ранее ОБСЕ заявила, что наблюдатели от организации, в том числе по линии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), не будут следить за ходом голосования на парламентских выборах в России, поскольку Москва ограничила число наблюдателей на фоне эпидемии. Замдиректора департамента информации и печати МИД Александр Бикантов ответил, что БДИПЧ ОБСЕ "самоустранилось от участия", что достойно сожаления. Их дальнейшие оценки "в целом вряд ли будут заслуживать внимания и приниматься в расчет", отметил он.Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что огорчена решением БДИПЧ.Голосование назначено на 17-19 сентября. Думу избирают на пять лет по смешанной системе: 225 мест занимают по партийным спискам (пропорциональная часть), еще 225 — по одномандатным округам (мажоритарная часть).
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, бюро по демократическим институтам и правам человека, госдума рф, элла памфилова, обсе, россия
10:52 25.08.2021 (обновлено: 13:31 25.08.2021)
В МИД оценили риски иностранного вмешательства в выборы в Госдуму
Посол по особым поручениям МИД Аскальдович: риски иностранного вмешательства в выборы велики
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости.
Риски иностранного вмешательства в процесс сентябрьских выборов в Госдуму
велики, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД Геннадий Аскальдович.
Как следует из многочисленных заявлений западных "партнеров", они не оставляют попыток навязать Москве свое видение демократии, в том числе и через поддержку откровенно антигосударственных сил, добавил он.
Для противодействия таким попыткам российская сторона ведет активную информационно-разъяснительную работу, доводит до людей принципиальную позицию: выборы проводятся абсолютно открыто, прозрачно, в полном соответствии с буквой и духом закона.
"Ожидаем на зарубежных участках большое количество наблюдателей по линии Общественной палаты, других структур — нам нечего скрывать от граждан, мы честно делаем свое дело", — сказал дипломат.
Ранее ОБСЕ
заявила, что наблюдатели от организации, в том числе по линии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ
), не будут следить за ходом голосования на парламентских выборах в России, поскольку Москва ограничила число наблюдателей на фоне эпидемии.
Замдиректора департамента информации и печати МИД Александр Бикантов ответил, что БДИПЧ ОБСЕ "самоустранилось от участия", что достойно сожаления. Их дальнейшие оценки "в целом вряд ли будут заслуживать внимания и приниматься в расчет", отметил он.
Председатель ЦИК Элла Памфилова
заявила, что огорчена решением БДИПЧ.
Голосование назначено на 17-19 сентября. Думу избирают на пять лет по смешанной системе: 225 мест занимают по партийным спискам (пропорциональная часть), еще 225 — по одномандатным округам (мажоритарная часть).