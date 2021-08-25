https://ria.ru/20210825/vkontakte-1747188588.html

ВКонтакте запустила десктопное приложение для видеозвонков

ВКонтакте запустила десктопное приложение для видеозвонков - РИА Новости, 25.08.2021

ВКонтакте запустила десктопное приложение для видеозвонков

ВКонтакте представила десктопное приложение для видеозвонков на 2048 человек. РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T14:02

2021-08-25T14:02

2021-08-25T15:03

технологии

вконтакте

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. ВКонтакте представила десктопное приложение для видеозвонков на 2048 человек. "Звонки ВКонтакте" доступны бесплатно для компьютеров с Windows, macOS и Linux. Лимита по времени в приложении нет. Новое приложение поможет проводить образовательные форумы, встречи популярных авторов с фанатами, рабочие собрания, когда нужно собрать тысячи сотрудников. К разговору можно присоединяться анонимно без профиля в соцсети, доступны трансляция звонка на личную страницу или в сообщество и его запись. В ближайший месяц ВКонтакте снимет ограничение на число участников звонка.

https://ria.ru/20210809/vkontakte-1745075398.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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