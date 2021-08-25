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ВКонтакте запустила десктопное приложение для видеозвонков
ВКонтакте запустила десктопное приложение для видеозвонков - РИА Новости, 25.08.2021
ВКонтакте запустила десктопное приложение для видеозвонков
ВКонтакте представила десктопное приложение для видеозвонков на 2048 человек. РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T14:02
2021-08-25T15:03
технологии
вконтакте
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. ВКонтакте представила десктопное приложение для видеозвонков на 2048 человек. "Звонки ВКонтакте" доступны бесплатно для компьютеров с Windows, macOS и Linux. Лимита по времени в приложении нет. Новое приложение поможет проводить образовательные форумы, встречи популярных авторов с фанатами, рабочие собрания, когда нужно собрать тысячи сотрудников. К разговору можно присоединяться анонимно без профиля в соцсети, доступны трансляция звонка на личную страницу или в сообщество и его запись. В ближайший месяц ВКонтакте снимет ограничение на число участников звонка.
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технологии, вконтакте
14:02 25.08.2021 (обновлено: 15:03 25.08.2021)
 

ВКонтакте запустила десктопное приложение для видеозвонков

© Фото : ВКонтактеЛоготип ВКонтакте
Логотип ВКонтакте - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© Фото : ВКонтакте
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. ВКонтакте представила десктопное приложение для видеозвонков на 2048 человек.
"Звонки ВКонтакте" доступны бесплатно для компьютеров с Windows, macOS и Linux. Лимита по времени в приложении нет.
Новое приложение поможет проводить образовательные форумы, встречи популярных авторов с фанатами, рабочие собрания, когда нужно собрать тысячи сотрудников. К разговору можно присоединяться анонимно без профиля в соцсети, доступны трансляция звонка на личную страницу или в сообщество и его запись.
Логотип ВКонтакте - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
9 августа, 16:29
Во "ВКонтакте" появилась новая функция
В ближайший месяц ВКонтакте снимет ограничение на число участников звонка.
 
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