https://ria.ru/20210825/vkontakte-1747188588.html
ВКонтакте запустила десктопное приложение для видеозвонков
ВКонтакте запустила десктопное приложение для видеозвонков - РИА Новости, 25.08.2021
ВКонтакте запустила десктопное приложение для видеозвонков
ВКонтакте представила десктопное приложение для видеозвонков на 2048 человек. РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T14:02
2021-08-25T14:02
2021-08-25T15:03
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вконтакте
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. ВКонтакте представила десктопное приложение для видеозвонков на 2048 человек. "Звонки ВКонтакте" доступны бесплатно для компьютеров с Windows, macOS и Linux. Лимита по времени в приложении нет. Новое приложение поможет проводить образовательные форумы, встречи популярных авторов с фанатами, рабочие собрания, когда нужно собрать тысячи сотрудников. К разговору можно присоединяться анонимно без профиля в соцсети, доступны трансляция звонка на личную страницу или в сообщество и его запись. В ближайший месяц ВКонтакте снимет ограничение на число участников звонка.
https://ria.ru/20210809/vkontakte-1745075398.html
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технологии, вконтакте
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. ВКонтакте представила десктопное приложение для видеозвонков на 2048 человек.
"Звонки ВКонтакте"
доступны бесплатно для компьютеров с Windows, macOS и Linux. Лимита по времени в приложении нет.
Новое приложение поможет проводить образовательные форумы, встречи популярных авторов с фанатами, рабочие собрания, когда нужно собрать тысячи сотрудников. К разговору можно присоединяться анонимно без профиля в соцсети, доступны трансляция звонка на личную страницу или в сообщество и его запись.
В ближайший месяц ВКонтакте снимет ограничение на число участников звонка.