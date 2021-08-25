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Более 73% работников "Аэрофлота" прошли вакцинацию от нового коронавируса
Более 73% работников "Аэрофлота" прошли вакцинацию от нового коронавируса - РИА Новости, 25.08.2021
Более 73% работников "Аэрофлота" прошли вакцинацию от нового коронавируса
Более 73% от средней численности работников "Аэрофлота" прошли вакцинацию от нового коронавируса COVID-19, сообщил журналистам официальный представитель... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T18:28
2021-08-25T18:28
новости компаний - экономика
аэрофлот
михаил демин
коронавирус в россии
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МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Более 73% от средней численности работников "Аэрофлота" прошли вакцинацию от нового коронавируса COVID-19, сообщил журналистам официальный представитель "Аэрофлота" Михаил Демин."Аэрофлот подвел первые собственные итоги кампании по вакцинации. По состоянию на начало текущей недели вакцинацию прошло 12 694 человека, более 73% от средней численности работников по Москве и области. Примерно 1542 работника не подлежат вакцинации", - сказал он.По его словам, это результат эффективной информационной и разъяснительной работы среди сотрудников.
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новости компаний - экономика, аэрофлот, михаил демин, коронавирус в россии
18:28 25.08.2021
 

Более 73% работников "Аэрофлота" прошли вакцинацию от нового коронавируса

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСтюардесса авиакомпании "Аэрофлот" во время презентации нового салона самолета Boeing 777
Стюардесса авиакомпании Аэрофлот во время презентации нового салона самолета Boeing 777 - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Более 73% от средней численности работников "Аэрофлота" прошли вакцинацию от нового коронавируса COVID-19, сообщил журналистам официальный представитель "Аэрофлота" Михаил Демин.
"Аэрофлот подвел первые собственные итоги кампании по вакцинации. По состоянию на начало текущей недели вакцинацию прошло 12 694 человека, более 73% от средней численности работников по Москве и области. Примерно 1542 работника не подлежат вакцинации", - сказал он.
По его словам, это результат эффективной информационной и разъяснительной работы среди сотрудников.
"Это очень хороший результат, поскольку это следствие прежде всего информационной и разъяснительной работы. Руководство всех уровней, включая генерального директора, участвовало в информационных мероприятиях, приглашались внешние эксперты. В том числе, лекцию, включающую ответы на вопросы сотрудников, специально для Группы "Аэрофлот" провел заместитель главврача 52 больницы Сергей Царенко. Сотрудники Аэрофлота, прошедшие вакцинацию, получали дополнительный оплачиваемый день отпуска", - отметил Демин.
Салон самолета Boeing 777 авиакомпании Аэрофлот на территории Международного аэропорта Шереметьево имени А. С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
18 августа, 18:24
Кресла, в которых можно жить: "Аэрофлот" показал новый салон Boeing 777
 
Новости компаний - ЭкономикаАэрофлотМихаил ДеминКоронавирус в России
 
 
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