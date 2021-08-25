Более 73% работников "Аэрофлота" прошли вакцинацию от нового коронавируса
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСтюардесса авиакомпании "Аэрофлот" во время презентации нового салона самолета Boeing 777
МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Более 73% от средней численности работников "Аэрофлота" прошли вакцинацию от нового коронавируса COVID-19, сообщил журналистам официальный представитель "Аэрофлота" Михаил Демин.
"Аэрофлот подвел первые собственные итоги кампании по вакцинации. По состоянию на начало текущей недели вакцинацию прошло 12 694 человека, более 73% от средней численности работников по Москве и области. Примерно 1542 работника не подлежат вакцинации", - сказал он.
По его словам, это результат эффективной информационной и разъяснительной работы среди сотрудников.
"Это очень хороший результат, поскольку это следствие прежде всего информационной и разъяснительной работы. Руководство всех уровней, включая генерального директора, участвовало в информационных мероприятиях, приглашались внешние эксперты. В том числе, лекцию, включающую ответы на вопросы сотрудников, специально для Группы "Аэрофлот" провел заместитель главврача 52 больницы Сергей Царенко. Сотрудники Аэрофлота, прошедшие вакцинацию, получали дополнительный оплачиваемый день отпуска", - отметил Демин.