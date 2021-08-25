https://ria.ru/20210825/vaktsinatsiya-1747243900.html

Более 73% работников "Аэрофлота" прошли вакцинацию от нового коронавируса

Более 73% работников "Аэрофлота" прошли вакцинацию от нового коронавируса - РИА Новости, 25.08.2021

Более 73% работников "Аэрофлота" прошли вакцинацию от нового коронавируса

Более 73% от средней численности работников "Аэрофлота" прошли вакцинацию от нового коронавируса COVID-19, сообщил журналистам официальный представитель... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T18:28

2021-08-25T18:28

2021-08-25T18:28

новости компаний - экономика

аэрофлот

михаил демин

коронавирус в россии

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МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Более 73% от средней численности работников "Аэрофлота" прошли вакцинацию от нового коронавируса COVID-19, сообщил журналистам официальный представитель "Аэрофлота" Михаил Демин."Аэрофлот подвел первые собственные итоги кампании по вакцинации. По состоянию на начало текущей недели вакцинацию прошло 12 694 человека, более 73% от средней численности работников по Москве и области. Примерно 1542 работника не подлежат вакцинации", - сказал он.По его словам, это результат эффективной информационной и разъяснительной работы среди сотрудников.

https://ria.ru/20210818/aeroflot-1746261522.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости компаний - экономика, аэрофлот, михаил демин, коронавирус в россии