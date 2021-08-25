https://ria.ru/20210825/vaktsinatsiya-1747201423.html

Путин выступил против навязывания вакцинации от COVID-19

Путин выступил против навязывания вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 25.08.2021

Путин выступил против навязывания вакцинации от COVID-19

Навязывать прививки от коронавируса нельзя – нужно объяснять правильность этого шага, считает президент России Владимир Путин. РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T15:03

2021-08-25T15:03

2021-08-25T15:03

распространение коронавируса

общество

владимир путин

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

вакцинация россиян от covid-19

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НОВО-ОГАРЕВО, 25 авг - РИА Новости. Навязывать прививки от коронавируса нельзя – нужно объяснять правильность этого шага, считает президент России Владимир Путин."Ничего навязывать нельзя, но мы должны сделать все для того, чтобы людям объяснить, насколько это правильный выбор", - сказал он в ходе общения с учителями и учениками, которое провел до заседания Госсовета по вопросам образования.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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