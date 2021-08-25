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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210825/vaktsinatsiya-1747201423.html
Путин выступил против навязывания вакцинации от COVID-19
Путин выступил против навязывания вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 25.08.2021
Путин выступил против навязывания вакцинации от COVID-19
Навязывать прививки от коронавируса нельзя – нужно объяснять правильность этого шага, считает президент России Владимир Путин. РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T15:03
2021-08-25T15:03
распространение коронавируса
общество
владимир путин
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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НОВО-ОГАРЕВО, 25 авг - РИА Новости. Навязывать прививки от коронавируса нельзя – нужно объяснять правильность этого шага, считает президент России Владимир Путин."Ничего навязывать нельзя, но мы должны сделать все для того, чтобы людям объяснить, насколько это правильный выбор", - сказал он в ходе общения с учителями и учениками, которое провел до заседания Госсовета по вопросам образования.
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общество, владимир путин, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
15:03 25.08.2021
 
Путин выступил против навязывания вакцинации от COVID-19

Президент Путин: навязывать прививки от COVID-19 нельзя, надо объяснять их правильность

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече с представителями партии "Единая Россия"
Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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НОВО-ОГАРЕВО, 25 авг - РИА Новости. Навязывать прививки от коронавируса нельзя – нужно объяснять правильность этого шага, считает президент России Владимир Путин.
"Ничего навязывать нельзя, но мы должны сделать все для того, чтобы людям объяснить, насколько это правильный выбор", - сказал он в ходе общения с учителями и учениками, которое провел до заседания Госсовета по вопросам образования.
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Распространение коронавирусаОбществоВладимир ПутинКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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