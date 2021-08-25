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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210825/vaktsina-1747145206.html
В Новой Зеландии люди получили физраствор вместо вакцины от COVID-19
В Новой Зеландии люди получили физраствор вместо вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 25.08.2021
В Новой Зеландии люди получили физраствор вместо вакцины от COVID-19
Несколько человек в Новой Зеландии вместо вакцины от коронавируса получили физраствор, сообщило в среду радио RNZ. РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T10:20
2021-08-25T10:20
распространение коронавируса
в мире
новая зеландия
окленд
здоровье - общество
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Несколько человек в Новой Зеландии вместо вакцины от коронавируса получили физраствор, сообщило в среду радио RNZ.Ошибки при вакцинации от COVID-19 признал в среду министр, ответственный за меры против коронавируса в стране, Крис Хипкинс.Власти начали расследование в прививочном центре района Хайбрук в Окленде, когда выяснилось, что 12 июля там обнаружили оставшиеся "лишние" флаконы с вакциной после того, как за один день было сделано 732 укола. Предполагается, что вместо вакцины кому-то вкололи просто соляной раствор, которым разводят саму вакцину.Хипкинс подтвердил по меньшей мере один такой случай, когда пациенту пришлось повторно делать прививку, но могут быть и другие.По словам министра, ошибки из разряда "человеческий фактор" никогда нельзя исключить, но в целом вакцинация в стране проходит безопасно и четко.
https://ria.ru/20210708/kaluga-1740487793.html
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в мире, новая зеландия, окленд, здоровье - общество, коронавирус covid-19
10:20 25.08.2021
 
В Новой Зеландии люди получили физраствор вместо вакцины от COVID-19

В Новой Зеландии в Окленде несколько человек вместо вакцины против коронавируса получили физраствор

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник проводит вакцинацию в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве
Медицинский сотрудник проводит вакцинацию в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Несколько человек в Новой Зеландии вместо вакцины от коронавируса получили физраствор, сообщило в среду радио RNZ.
Ошибки при вакцинации от COVID-19 признал в среду министр, ответственный за меры против коронавируса в стране, Крис Хипкинс.
Вакцинация от COVID-19 в Москве - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
8 июля, 17:56Распространение коронавируса
Под Калугой медсестра вколола физраствор вместо вакцины от коронавируса
Власти начали расследование в прививочном центре района Хайбрук в Окленде, когда выяснилось, что 12 июля там обнаружили оставшиеся "лишние" флаконы с вакциной после того, как за один день было сделано 732 укола. Предполагается, что вместо вакцины кому-то вкололи просто соляной раствор, которым разводят саму вакцину.
Хипкинс подтвердил по меньшей мере один такой случай, когда пациенту пришлось повторно делать прививку, но могут быть и другие.
По словам министра, ошибки из разряда "человеческий фактор" никогда нельзя исключить, но в целом вакцинация в стране проходит безопасно и четко.
Флакон с вакциной от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
25 апреля, 20:05
В Германии пошли на обман и подменили вакцину от Biontech на физраствор
 
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