https://ria.ru/20210825/vaktsina-1747145206.html
В Новой Зеландии люди получили физраствор вместо вакцины от COVID-19
В Новой Зеландии люди получили физраствор вместо вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 25.08.2021
В Новой Зеландии люди получили физраствор вместо вакцины от COVID-19
Несколько человек в Новой Зеландии вместо вакцины от коронавируса получили физраствор, сообщило в среду радио RNZ. РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T10:20
2021-08-25T10:20
2021-08-25T10:20
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окленд
здоровье - общество
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Несколько человек в Новой Зеландии вместо вакцины от коронавируса получили физраствор, сообщило в среду радио RNZ.Ошибки при вакцинации от COVID-19 признал в среду министр, ответственный за меры против коронавируса в стране, Крис Хипкинс.Власти начали расследование в прививочном центре района Хайбрук в Окленде, когда выяснилось, что 12 июля там обнаружили оставшиеся "лишние" флаконы с вакциной после того, как за один день было сделано 732 укола. Предполагается, что вместо вакцины кому-то вкололи просто соляной раствор, которым разводят саму вакцину.Хипкинс подтвердил по меньшей мере один такой случай, когда пациенту пришлось повторно делать прививку, но могут быть и другие.По словам министра, ошибки из разряда "человеческий фактор" никогда нельзя исключить, но в целом вакцинация в стране проходит безопасно и четко.
https://ria.ru/20210708/kaluga-1740487793.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210425/biontech-1729883169.html
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в мире, новая зеландия, окленд, здоровье - общество, коронавирус covid-19
В Новой Зеландии люди получили физраствор вместо вакцины от COVID-19
В Новой Зеландии в Окленде несколько человек вместо вакцины против коронавируса получили физраствор