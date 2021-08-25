Украина провалила проведение "Крымской платформы", заявил Медведчук
Лидер "Оппозиционной платформы" Медведчук: власти Украины провалили проведение "Крымской платформы"
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГлава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук в Киевском апелляционном суде
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Саммит "Крымская платформа" стал пиар-акцией киевских властей, проведение которой они провалили, считает глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.
Саммит "Крымская платформа" прошел в Киеве 23 августа по инициативе Украины. На нем обсуждался вопрос "возвращения" контроля над Крымом. В саммите приняли участие более 40 стран и международных организаций. Президент Украины Владимир Зеленский назвал старт саммита успешным и заявил, что на "Крымской платформе" была создана "мощная международная коалиция для освобождения Крыма из-под оккупации РФ". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "Крымская платформа" носит недружественный характер, Москва, по его словам, делает выводы.
"Ее ("Крымскую платформу") нельзя расценить иначе как пиаровскую акцию со стороны власти. Более того, эта пиар-акция со стороны власти провалилась. В этой акции не приняли участие ни один из глав государств ни стран "семерки", ни стран "двадцатки", - сказал Медведчук в среду в эфире телеканала "Россия 1".
Более того, в саммите, по его словам, приняли участие "только чуть больше 40 стран". "Я сейчас не говорю об уровне этого представительства. Нет представительства фактически 4/5 от общего количества стран мира. Это означает, что МИД Украины провалило эту акцию", - подчеркнул политик.