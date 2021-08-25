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Украина провалила проведение "Крымской платформы", заявил Медведчук
Украина провалила проведение "Крымской платформы", заявил Медведчук - РИА Новости, 25.08.2021
Украина провалила проведение "Крымской платформы", заявил Медведчук
Саммит "Крымская платформа" стал пиар-акцией киевских властей, проведение которой они провалили, считает глава политсовета украинской партии "Оппозиционная... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T15:14
2021-08-25T15:14
в мире
украина
киев
виктор медведчук
оппозиционная платформа - за жизнь
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Саммит "Крымская платформа" стал пиар-акцией киевских властей, проведение которой они провалили, считает глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.Саммит "Крымская платформа" прошел в Киеве 23 августа по инициативе Украины. На нем обсуждался вопрос "возвращения" контроля над Крымом. В саммите приняли участие более 40 стран и международных организаций. Президент Украины Владимир Зеленский назвал старт саммита успешным и заявил, что на "Крымской платформе" была создана "мощная международная коалиция для освобождения Крыма из-под оккупации РФ". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "Крымская платформа" носит недружественный характер, Москва, по его словам, делает выводы.Более того, в саммите, по его словам, приняли участие "только чуть больше 40 стран". "Я сейчас не говорю об уровне этого представительства. Нет представительства фактически 4/5 от общего количества стран мира. Это означает, что МИД Украины провалило эту акцию", - подчеркнул политик.
https://ria.ru/20210824/signal-1746962886.html
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в мире, украина, киев, виктор медведчук, оппозиционная платформа - за жизнь
15:14 25.08.2021
 
Украина провалила проведение "Крымской платформы", заявил Медведчук

Лидер "Оппозиционной платформы" Медведчук: власти Украины провалили проведение "Крымской платформы"

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГлава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук в Киевском апелляционном суде
Глава политсовета украинской партии Оппозиционная платформа – За жизнь Виктор Медведчук в Киевском апелляционном суде - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Саммит "Крымская платформа" стал пиар-акцией киевских властей, проведение которой они провалили, считает глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.
Саммит "Крымская платформа" прошел в Киеве 23 августа по инициативе Украины. На нем обсуждался вопрос "возвращения" контроля над Крымом. В саммите приняли участие более 40 стран и международных организаций. Президент Украины Владимир Зеленский назвал старт саммита успешным и заявил, что на "Крымской платформе" была создана "мощная международная коалиция для освобождения Крыма из-под оккупации РФ". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "Крымская платформа" носит недружественный характер, Москва, по его словам, делает выводы.
Саммит Крымская платформа в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
24 августа, 06:55
В Киеве заявили о "плохом сигнале" для Украины на "Крымской платформе"
"Ее ("Крымскую платформу") нельзя расценить иначе как пиаровскую акцию со стороны власти. Более того, эта пиар-акция со стороны власти провалилась. В этой акции не приняли участие ни один из глав государств ни стран "семерки", ни стран "двадцатки", - сказал Медведчук в среду в эфире телеканала "Россия 1".
Более того, в саммите, по его словам, приняли участие "только чуть больше 40 стран". "Я сейчас не говорю об уровне этого представительства. Нет представительства фактически 4/5 от общего количества стран мира. Это означает, что МИД Украины провалило эту акцию", - подчеркнул политик.
Исполнительный директор МИА Россия сегодня Кирилл Вышинский во время онлайн пресс-конференции Обыкновенный фашизм: украинские военные преступления и нарушения прав человека - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
23 августа, 15:56
В Киеве уже жалеют о проведении "Крымской платформы", заявил Вышинский
 
В миреУкраинаКиевВиктор МедведчукОппозиционная платформа - За жизнь
 
 
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