https://ria.ru/20210825/ukraina-1747203707.html

Украина провалила проведение "Крымской платформы", заявил Медведчук

Украина провалила проведение "Крымской платформы", заявил Медведчук - РИА Новости, 25.08.2021

Украина провалила проведение "Крымской платформы", заявил Медведчук

Саммит "Крымская платформа" стал пиар-акцией киевских властей, проведение которой они провалили, считает глава политсовета украинской партии "Оппозиционная... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T15:14

2021-08-25T15:14

2021-08-25T15:14

в мире

украина

киев

виктор медведчук

оппозиционная платформа - за жизнь

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Саммит "Крымская платформа" стал пиар-акцией киевских властей, проведение которой они провалили, считает глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.Саммит "Крымская платформа" прошел в Киеве 23 августа по инициативе Украины. На нем обсуждался вопрос "возвращения" контроля над Крымом. В саммите приняли участие более 40 стран и международных организаций. Президент Украины Владимир Зеленский назвал старт саммита успешным и заявил, что на "Крымской платформе" была создана "мощная международная коалиция для освобождения Крыма из-под оккупации РФ". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "Крымская платформа" носит недружественный характер, Москва, по его словам, делает выводы.Более того, в саммите, по его словам, приняли участие "только чуть больше 40 стран". "Я сейчас не говорю об уровне этого представительства. Нет представительства фактически 4/5 от общего количества стран мира. Это означает, что МИД Украины провалило эту акцию", - подчеркнул политик.

https://ria.ru/20210824/signal-1746962886.html

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украина

киев

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в мире, украина, киев, виктор медведчук, оппозиционная платформа - за жизнь