Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210825/ukraina-1747187713.html
Запад продолжает слепо поддерживать Киев, заявил Лавров
Запад продолжает слепо поддерживать Киев, заявил Лавров - РИА Новости, 25.08.2021
Запад продолжает слепо поддерживать Киев, заявил Лавров
Запад продолжает слепо поддерживать Киев в попытках сохранять интерес к своему правительству и клянчить деньги, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T13:56
2021-08-25T14:48
в мире
украина
киев
москва
сергей лавров
александер шалленберг
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746353346_0:0:2966:1668_1920x0_80_0_0_b72c21a61a99f199d1d9e697681a9079.jpg
ВЕНА, 25 авг - РИА Новости. Запад продолжает слепо поддерживать Киев в попытках сохранять интерес к своему правительству и клянчить деньги, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.По его словам, Россия неоднократно обращала внимание западных коллег на то, что Украина не хочет выполнять Минские договоренности."Они ничего не могут ответить, но продолжают слепо поддерживать украинскую власть в её попытках поддерживать интерес к своей собственной стране, даже не стране, а правительству, и всячески клянчить у Запада какие-то уступки, какие-то деньги, какие-то политические жесты поддержки", - заявил Лавров на совместной пресс-конференции с австрийским коллегой Александером Шалленбергом.Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией в Донбассе и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией по результатам проведенного на полуострове референдума. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно, добавляя, что они не возымеют действия. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. Москва не раз отвергала все обвинения в "агрессивных действиях", кибератаках и вмешательстве в дела других стран, называя их голословными.
https://ria.ru/20210825/ukraina-1747188925.html
https://ria.ru/20210825/ukraina-1747187244.html
украина
киев
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746353346_134:0:2863:2047_1920x0_80_0_0_89100b094442ebbe0dc0b1df2847daeb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, киев, москва, сергей лавров, александер шалленберг, россия
13:56 25.08.2021 (обновлено: 14:48 25.08.2021)
 
Запад продолжает слепо поддерживать Киев, заявил Лавров

Глава МИД Сергей Лавров: Запад продолжает слепо поддерживать Киев в попытках клянчить деньги

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВЕНА, 25 авг - РИА Новости. Запад продолжает слепо поддерживать Киев в попытках сохранять интерес к своему правительству и клянчить деньги, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По его словам, Россия неоднократно обращала внимание западных коллег на то, что Украина не хочет выполнять Минские договоренности.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время переговоров с министром европейских и международных дел Австрии Александром Шалленбергом - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
Вчера, 14:04
Лавров назвал режим в Киеве непонятным
"Они ничего не могут ответить, но продолжают слепо поддерживать украинскую власть в её попытках поддерживать интерес к своей собственной стране, даже не стране, а правительству, и всячески клянчить у Запада какие-то уступки, какие-то деньги, какие-то политические жесты поддержки", - заявил Лавров на совместной пресс-конференции с австрийским коллегой Александером Шалленбергом.
Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией в Донбассе и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией по результатам проведенного на полуострове референдума. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно, добавляя, что они не возымеют действия. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. Москва не раз отвергала все обвинения в "агрессивных действиях", кибератаках и вмешательстве в дела других стран, называя их голословными.
Марш во Львове, приуроченный к годовщине создания Украинской повстанческой армии (УПА, экстремистская организация, запрещена в России) и Дню защитника Украины - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
Вчера, 13:54
Украинские власти подчинены неонацистским идеям, заявил Лавров
 
В миреУкраинаКиевМоскваСергей ЛавровАлександер ШалленбергРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:03Япония направила протест России в связи с планами по стрельбам у Итурупа
06:56WP: американцев доставят в аэропорт Кабула через специальные пункты сбора
06:41Инфекционист рассказала о последствиях легкой формы COVID-19
06:30Мишленовский повар поделился быстрым рецептом вкусной пасты
06:27Глава минобороны Британии предложил афганцам уезжать из страны по земле
06:27Минтруд изменит правила начисления соцвыплат на детей
06:10Эксперты рассказали, в каком возрасте водители наносят в ДТП больше ущерба
06:08Названы продукты, улучшающие работу мозга
06:05Новосибирское ГИБДД раскрыло подробности аварии с микроавтобусом
05:58На Камчатке оценили финансовые потери из-за запрета полетов "Витязь-Аэро"
05:13В Новосибирске семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом
05:05Эксперт предупредил об опасности ухудшения криминогенной ситуации в России
04:31Прибывших из Афганистана в Россию обрабатывают дезинфицирующим раствором
04:15Американский фрегат разнесли во время учений
04:11Эксперт рассказала, чем грозит привычка наедаться фруктами впрок
04:09Врач предупредил о вреде курения и употребления алкоголя при COVID-19
03:47Разработчик РЛС рассказал, как Россия следит за американскими F-35
03:26Адвокат объяснил, как меняются правила вступления в наследство
03:19Главный педиатр Москвы рассказал, какую одежду не стоит выбирать для школы
03:16Названы главные страхи родителей за детей
Лента новостейМолния