https://ria.ru/20210825/ukraina-1747187713.html

Запад продолжает слепо поддерживать Киев, заявил Лавров

Запад продолжает слепо поддерживать Киев, заявил Лавров - РИА Новости, 25.08.2021

Запад продолжает слепо поддерживать Киев, заявил Лавров

Запад продолжает слепо поддерживать Киев в попытках сохранять интерес к своему правительству и клянчить деньги, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T13:56

2021-08-25T13:56

2021-08-25T14:48

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сергей лавров

александер шалленберг

россия

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ВЕНА, 25 авг - РИА Новости. Запад продолжает слепо поддерживать Киев в попытках сохранять интерес к своему правительству и клянчить деньги, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.По его словам, Россия неоднократно обращала внимание западных коллег на то, что Украина не хочет выполнять Минские договоренности."Они ничего не могут ответить, но продолжают слепо поддерживать украинскую власть в её попытках поддерживать интерес к своей собственной стране, даже не стране, а правительству, и всячески клянчить у Запада какие-то уступки, какие-то деньги, какие-то политические жесты поддержки", - заявил Лавров на совместной пресс-конференции с австрийским коллегой Александером Шалленбергом.Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией в Донбассе и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией по результатам проведенного на полуострове референдума. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно, добавляя, что они не возымеют действия. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. Москва не раз отвергала все обвинения в "агрессивных действиях", кибератаках и вмешательстве в дела других стран, называя их голословными.

https://ria.ru/20210825/ukraina-1747188925.html

https://ria.ru/20210825/ukraina-1747187244.html

украина

киев

москва

россия

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в мире, украина, киев, москва, сергей лавров, александер шалленберг, россия