https://ria.ru/20210825/ucheba-1747226352.html

Моор: новый учебный год в Тюменской области начнется "вживую"

Моор: новый учебный год в Тюменской области начнется "вживую" - РИА Новости, 25.08.2021

Моор: новый учебный год в Тюменской области начнется "вживую"

Новый учебный год в Тюменской области начнется в традиционном формате – "вживую", сообщил губернатор области Александр Моор, выступая на пленарном заседании... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T17:02

2021-08-25T17:02

2021-08-25T17:02

тюменская область

общество

тюменская область

александр моор

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ТЮМЕНЬ, 25 авг – РИА новости. Новый учебный год в Тюменской области начнется в традиционном формате – "вживую", сообщил губернатор области Александр Моор, выступая на пленарном заседании регионального августовского профессионально-общественного форума педагогов "Призвание 2021".Он высоко оценил результаты работы тюменских педагогов в прошлом учебном году. Средний балл ЕГЭ в 2021 году в Тюменской области на несколько процентов превысил прошлогодние показатели практически по всем предметам. Сто баллов на ЕГЭ получили 57 тюменских выпускников. Два человека набрали сто баллов по двум предметам. Количество высокобалльников в регионе – 3 тысячи 494 человека, или почти половина от общего числа выпускников 11-х классов, сдававших ЕГЭ."И это практически на 20% выше среднего уровня по России", – сказал губернатор.К новому учебному году готовы все образовательные учреждения Тюменской области. Кроме того, продолжается активное развитие материальной базы тюменского образования. В 2021 году в регионе в общей сложности будет введено в строй 8 новых школ и 10 детских садов – как в городах, так и на селе.

https://ria.ru/20210824/shkoly-1747001316.html

тюменская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, тюменская область, александр моор