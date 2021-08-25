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Моор: новый учебный год в Тюменской области начнется "вживую"
Моор: новый учебный год в Тюменской области начнется "вживую" - РИА Новости, 25.08.2021
Моор: новый учебный год в Тюменской области начнется "вживую"
Новый учебный год в Тюменской области начнется в традиционном формате – "вживую", сообщил губернатор области Александр Моор, выступая на пленарном заседании... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T17:02
2021-08-25T17:02
2021-08-25T17:02
тюменская область
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тюменская область
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 25 авг – РИА новости. Новый учебный год в Тюменской области начнется в традиционном формате – "вживую", сообщил губернатор области Александр Моор, выступая на пленарном заседании регионального августовского профессионально-общественного форума педагогов "Призвание 2021".Он высоко оценил результаты работы тюменских педагогов в прошлом учебном году. Средний балл ЕГЭ в 2021 году в Тюменской области на несколько процентов превысил прошлогодние показатели практически по всем предметам. Сто баллов на ЕГЭ получили 57 тюменских выпускников. Два человека набрали сто баллов по двум предметам. Количество высокобалльников в регионе – 3 тысячи 494 человека, или почти половина от общего числа выпускников 11-х классов, сдававших ЕГЭ."И это практически на 20% выше среднего уровня по России", – сказал губернатор.К новому учебному году готовы все образовательные учреждения Тюменской области. Кроме того, продолжается активное развитие материальной базы тюменского образования. В 2021 году в регионе в общей сложности будет введено в строй 8 новых школ и 10 детских садов – как в городах, так и на селе.
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РИА Новости
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РИА Новости
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общество, тюменская область, александр моор
ТЮМЕНЬ, 25 авг – РИА новости.
Новый учебный год в Тюменской области
начнется в традиционном формате – "вживую", сообщил губернатор области Александр Моор
, выступая на пленарном заседании регионального августовского профессионально-общественного форума педагогов "Призвание 2021".
"Огромное спасибо всем работникам системы образования, кто с пониманием и подлинной ответственностью отнесся к вакцинации, чтобы сделать предстоящий учебный год более безопасным и комфортным. Сегодня вакцинация стала неотъемлемой частью личного честного отношения учителя и воспитателя к своему профессиональному долгу", – обратился к участникам форума глава региона.
Он высоко оценил результаты работы тюменских педагогов в прошлом учебном году. Средний балл ЕГЭ в 2021 году в Тюменской области на несколько процентов превысил прошлогодние показатели практически по всем предметам. Сто баллов на ЕГЭ получили 57 тюменских выпускников. Два человека набрали сто баллов по двум предметам. Количество высокобалльников в регионе – 3 тысячи 494 человека, или почти половина от общего числа выпускников 11-х классов, сдававших ЕГЭ.
"И это практически на 20% выше среднего уровня по России", – сказал губернатор.
К новому учебному году готовы все образовательные учреждения Тюменской области. Кроме того, продолжается активное развитие материальной базы тюменского образования. В 2021 году в регионе в общей сложности будет введено в строй 8 новых школ и 10 детских садов – как в городах, так и на селе.
"У нас есть долгосрочный план по развитию сети школ и детсадов. В 2022 году Тюменская область включится в реализацию масштабной общероссийской программы капитального ремонта школьных зданий. При этом обновленные образовательные учреждения станут оснащаться современным оборудованием. В течение трех-четырех лет мы должны будем реконструировать всю нашу образовательную инфраструктуру", – сообщил губернатор.