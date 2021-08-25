https://ria.ru/20210825/ubiystvo-1747225385.html

В Магнитогорске женщина пойдет под суд за убийство ребенка из-за плача

В Магнитогорске женщина пойдет под суд за убийство ребенка из-за плача - РИА Новости, 25.08.2021

В Магнитогорске женщина пойдет под суд за убийство ребенка из-за плача

Жительница Магнитогорска предстанет перед судом за убийство семимесячной дочери, которую она ударила о косяк дверного проема из-за плача, сообщает СУСК по... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T16:58

2021-08-25T16:58

2021-08-25T16:58

происшествия

челябинская область

магнитогорск

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Жительница Магнитогорска предстанет перед судом за убийство семимесячной дочери, которую она ударила о косяк дверного проема из-за плача, сообщает СУСК по Челябинской области.По версии следствия, 4 декабря 2020 года в квартире в Магнитогорске пьяная мать ударила о косяк дверного проема семимесячную дочь, которая "мешала ей плачем". Девочка от травмы скончалась в больнице.Женщина обвиняется по статье "убийство малолетнего"."Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено для рассмотрения в суд", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210806/ubiystvo-1744641611.html

челябинская область

магнитогорск

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2021

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происшествия, челябинская область, магнитогорск