https://ria.ru/20210825/turisty-1747140355.html
В Хабаровском крае нашли пропавших при сплаве туристов
В Хабаровском крае нашли пропавших при сплаве туристов - РИА Новости, 25.08.2021
В Хабаровском крае нашли пропавших при сплаве туристов
Четверо туристов, пропавших при сплаве на байдарках в Хабаровском крае, найдены, с ними все в порядке, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы управления... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T09:38
2021-08-25T09:38
2021-08-25T10:51
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ВЛАДИВОСТОК, 25 авг – РИА Новости. Четверо туристов, пропавших при сплаве на байдарках в Хабаровском крае, найдены, с ними все в порядке, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы управления МВД по региону Ирина Щёголева.В среду прокуратура региона информировала, что во время сплава на байдарках по реке Горин Солнечного района незарегистрированная группа из четырех человек, в том числе несовершеннолетняя, не вышла на связь в установленный срок – 22 августа. Щёголева уточнила РИА Новости, что туристы - пожилая пара и мужчина с ребенком из Комсомольска-на-Амуре – отправились на сплав еще 12 августа, с собой у них не было спутникового телефона, а мобильная связь в том районе отсутствует. Об их пропаже заявила жена мужчины. Стартовали поиски, следователи начали проверку."Пропавшие нашлись, с ними все в порядке. От помощи спасателей они отказались, сказали, что сами доберутся домой", - сказала Щёголева.Как сообщили РИА Новости в региональном СУСК, туристы сообщили о желании сплавляться дальше, от эвакуации отказались. "По результатам проверки будет принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела", - отметили в управлении.
https://ria.ru/20210824/dagestan-1746975660.html
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происшествия, хабаровский край, комсомольск-на-амуре, новости - туризм, туристы, туризм
09:38 25.08.2021 (обновлено: 10:51 25.08.2021)
В Хабаровском крае нашли пропавших при сплаве туристов
В Хабаровском крае нашли четверых туристов, пропавших при сплаве на байдарках