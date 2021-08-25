https://ria.ru/20210825/turisty-1747140355.html

В Хабаровском крае нашли пропавших при сплаве туристов

В Хабаровском крае нашли пропавших при сплаве туристов - РИА Новости, 25.08.2021

В Хабаровском крае нашли пропавших при сплаве туристов

Четверо туристов, пропавших при сплаве на байдарках в Хабаровском крае, найдены, с ними все в порядке, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы управления... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T09:38

2021-08-25T09:38

2021-08-25T10:51

происшествия

хабаровский край

комсомольск-на-амуре

туризм

новости - туризм

туристы

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/149877/04/1498770487_0:323:3067:2048_1920x0_80_0_0_607fce927a423253fed722615bec97c2.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 25 авг – РИА Новости. Четверо туристов, пропавших при сплаве на байдарках в Хабаровском крае, найдены, с ними все в порядке, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы управления МВД по региону Ирина Щёголева.В среду прокуратура региона информировала, что во время сплава на байдарках по реке Горин Солнечного района незарегистрированная группа из четырех человек, в том числе несовершеннолетняя, не вышла на связь в установленный срок – 22 августа. Щёголева уточнила РИА Новости, что туристы - пожилая пара и мужчина с ребенком из Комсомольска-на-Амуре – отправились на сплав еще 12 августа, с собой у них не было спутникового телефона, а мобильная связь в том районе отсутствует. Об их пропаже заявила жена мужчины. Стартовали поиски, следователи начали проверку."Пропавшие нашлись, с ними все в порядке. От помощи спасателей они отказались, сказали, что сами доберутся домой", - сказала Щёголева.Как сообщили РИА Новости в региональном СУСК, туристы сообщили о желании сплавляться дальше, от эвакуации отказались. "По результатам проверки будет принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела", - отметили в управлении.

https://ria.ru/20210824/dagestan-1746975660.html

https://ria.ru/20210825/turisty-1747132909.html

хабаровский край

комсомольск-на-амуре

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, хабаровский край, комсомольск-на-амуре, новости - туризм, туристы, туризм