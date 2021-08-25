Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210825/turisty-1747140355.html
В Хабаровском крае нашли пропавших при сплаве туристов
В Хабаровском крае нашли пропавших при сплаве туристов - РИА Новости, 25.08.2021
В Хабаровском крае нашли пропавших при сплаве туристов
Четверо туристов, пропавших при сплаве на байдарках в Хабаровском крае, найдены, с ними все в порядке, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы управления... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T09:38
2021-08-25T10:51
происшествия
хабаровский край
комсомольск-на-амуре
туризм
новости - туризм
туристы
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/149877/04/1498770487_0:323:3067:2048_1920x0_80_0_0_607fce927a423253fed722615bec97c2.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 25 авг – РИА Новости. Четверо туристов, пропавших при сплаве на байдарках в Хабаровском крае, найдены, с ними все в порядке, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы управления МВД по региону Ирина Щёголева.В среду прокуратура региона информировала, что во время сплава на байдарках по реке Горин Солнечного района незарегистрированная группа из четырех человек, в том числе несовершеннолетняя, не вышла на связь в установленный срок – 22 августа. Щёголева уточнила РИА Новости, что туристы - пожилая пара и мужчина с ребенком из Комсомольска-на-Амуре – отправились на сплав еще 12 августа, с собой у них не было спутникового телефона, а мобильная связь в том районе отсутствует. Об их пропаже заявила жена мужчины. Стартовали поиски, следователи начали проверку."Пропавшие нашлись, с ними все в порядке. От помощи спасателей они отказались, сказали, что сами доберутся домой", - сказала Щёголева.Как сообщили РИА Новости в региональном СУСК, туристы сообщили о желании сплавляться дальше, от эвакуации отказались. "По результатам проверки будет принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела", - отметили в управлении.
https://ria.ru/20210824/dagestan-1746975660.html
https://ria.ru/20210825/turisty-1747132909.html
хабаровский край
комсомольск-на-амуре
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/149877/04/1498770487_227:0:2958:2048_1920x0_80_0_0_db10bb0a7ecc4f2e7aa3e4c62f005b8e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, хабаровский край, комсомольск-на-амуре, новости - туризм, туристы, туризм
09:38 25.08.2021 (обновлено: 10:51 25.08.2021)
 
В Хабаровском крае нашли пропавших при сплаве туристов

В Хабаровском крае нашли четверых туристов, пропавших при сплаве на байдарках

© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкСпасатели
Спасатели - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 25 авг – РИА Новости. Четверо туристов, пропавших при сплаве на байдарках в Хабаровском крае, найдены, с ними все в порядке, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы управления МВД по региону Ирина Щёголева.
В среду прокуратура региона информировала, что во время сплава на байдарках по реке Горин Солнечного района незарегистрированная группа из четырех человек, в том числе несовершеннолетняя, не вышла на связь в установленный срок – 22 августа. Щёголева уточнила РИА Новости, что туристы - пожилая пара и мужчина с ребенком из Комсомольска-на-Амуре – отправились на сплав еще 12 августа, с собой у них не было спутникового телефона, а мобильная связь в том районе отсутствует. Об их пропаже заявила жена мужчины. Стартовали поиски, следователи начали проверку.
Спасательная операция в Гунибском районе Дагестана - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
24 августа, 10:05Туризм
В Дагестане ищут двух туристов, пропавших из-за схода селя
"Пропавшие нашлись, с ними все в порядке. От помощи спасателей они отказались, сказали, что сами доберутся домой", - сказала Щёголева.
Как сообщили РИА Новости в региональном СУСК, туристы сообщили о желании сплавляться дальше, от эвакуации отказались. "По результатам проверки будет принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела", - отметили в управлении.
Байдарки - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
Вчера, 07:58
СК начал проверку после пропажи туристов в Хабаровском крае
 
ТуризмПроисшествияХабаровский крайКомсомольск-на-АмуреНовости - ТуризмтуристыТуризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:03Япония направила протест России в связи с планами по стрельбам у Итурупа
06:56WP: американцев доставят в аэропорт Кабула через специальные пункты сбора
06:41Инфекционист рассказала о последствиях легкой формы COVID-19
06:30Мишленовский повар поделился быстрым рецептом вкусной пасты
06:27Глава минобороны Британии предложил афганцам уезжать из страны по земле
06:27Минтруд изменит правила начисления соцвыплат на детей
06:10Эксперты рассказали, в каком возрасте водители наносят в ДТП больше ущерба
06:08Названы продукты, улучшающие работу мозга
06:05Новосибирское ГИБДД раскрыло подробности аварии с микроавтобусом
05:58На Камчатке оценили финансовые потери из-за запрета полетов "Витязь-Аэро"
05:13В Новосибирске семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом
05:05Эксперт предупредил об опасности ухудшения криминогенной ситуации в России
04:31Прибывших из Афганистана в Россию обрабатывают дезинфицирующим раствором
04:15Американский фрегат разнесли во время учений
04:11Эксперт рассказала, чем грозит привычка наедаться фруктами впрок
04:09Врач предупредил о вреде курения и употребления алкоголя при COVID-19
03:47Разработчик РЛС рассказал, как Россия следит за американскими F-35
03:26Адвокат объяснил, как меняются правила вступления в наследство
03:19Главный педиатр Москвы рассказал, какую одежду не стоит выбирать для школы
03:16Названы главные страхи родителей за детей
Лента новостейМолния