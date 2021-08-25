https://ria.ru/20210825/turisty-1747132909.html
СК начал проверку после пропажи туристов в Хабаровском крае
СК начал проверку после пропажи туристов в Хабаровском крае - РИА Новости, 25.08.2021
СК начал проверку после пропажи туристов в Хабаровском крае
Следователи начали проверку после того, как четверо туристов, в том числе ребенок, не вышли на связь в ходе сплава на байдарках в Хабаровском крае, сообщила РИА РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T07:58
2021-08-25T07:58
2021-08-25T08:19
происшествия
амурск
еврейская автономная область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 25 авг – РИА Новости. Следователи начали проверку после того, как четверо туристов, в том числе ребенок, не вышли на связь в ходе сплава на байдарках в Хабаровском крае, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя регионального СУСК по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Дарья Немцева.Ранее в среду прокуратура региона сообщила, что во время сплава на байдарках по реке Горин Солнечного района незарегистрированная группа из четырех человек, в том числе несовершеннолетняя, не вышла на связь в установленный срок – 22 августа 2021 года. Начальник пресс-службы управления МВД по региону Ирина Щёголева уточнила РИА Новости, что туристы - пожилая пара и мужчина с ребенком из Комсомольска-на-Амуре – отправились на сплав еще 12 августа, с собой у них не было спутникового телефона, а мобильная связь в том районе отсутствует. Сотрудники полиции обратились в МЧС за помощью в предоставлении спецтехники и специалистов со снаряжением. Уже ведутся поисковые мероприятия."Следственным отделом по городу Амурску СУСК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области по факту утраты связи с четырьмя туристами, сплавлявшимися по горной реке, проводится процессуальная проверка", - сказала Немцева.Она отметила, что, по имеющимся данным, ранее туристы неоднократно сплавлялись, при себе у них имелась провизия и теплая одежда. Сейчас идет поиск.
https://ria.ru/20210824/dagestan-1746975660.html
https://ria.ru/20210821/turisty-1746648548.html
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происшествия, амурск, еврейская автономная область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
07:58 25.08.2021 (обновлено: 08:19 25.08.2021)
СК начал проверку после пропажи туристов в Хабаровском крае
СК начал проверку после пропажи четверых туристов во время сплава на байдарках в Хабаровском крае