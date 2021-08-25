Железнодорожный тур появится в Липецкой области
ЛИПЕЦК, 25 авг – РИА Новости. Железнодорожный тур, посвященный дню рождения Льва Толстого, запустят в Липецкой области 17 сентября, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, тур пройдет по маршруту Москва – Елец – Лебедянь – Лев Толстой – Липецк – Москва.
"Это будет классический вариант железнодорожного тура выходного дня, который не предполагает остановки в гостиницах. Экскурсионный отдых организуется в городах, где поезд делает остановки. Ночь туристы проводят в дороге", - уточнил глава региона.
Артамонов отметил, что на первый тур все места уже забронированы.
Большой интерес к новому маршруту эксперты объясняют "гармоничной" программой, в которой сочетаются познавательный и развлекательный отдых, а также доступные цены. Планируется, что второй тур пройдет в конце октября.
По словам главы региона, сейчас в разработке находятся ещё две программы железнодорожных путешествий, а один из туров может быть посвящён фестивалю военно-исторической реконструкции "Русборг".
"Железнодорожный туризм - интересное направление, которое сейчас развивается и становится востребованным. Нам интересна эта сфера. Липецкая область богата природными и историческими достопримечательностями. Уверен, туристов заинтересует наш прекрасный регион", – сказал Артамонов.