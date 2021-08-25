https://ria.ru/20210825/tur-1747172308.html

Железнодорожный тур появится в Липецкой области

Железнодорожный тур появится в Липецкой области - РИА Новости, 25.08.2021

Железнодорожный тур появится в Липецкой области

Железнодорожный тур, посвященный дню рождения Льва Толстого, запустят в Липецкой области 17 сентября, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T12:37

2021-08-25T12:37

2021-08-25T12:37

липецкая область

елец

липецк

москва

лев толстой (писатель)

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 25 авг – РИА Новости. Железнодорожный тур, посвященный дню рождения Льва Толстого, запустят в Липецкой области 17 сентября, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, тур пройдет по маршруту Москва – Елец – Лебедянь – Лев Толстой – Липецк – Москва.Артамонов отметил, что на первый тур все места уже забронированы.Большой интерес к новому маршруту эксперты объясняют "гармоничной" программой, в которой сочетаются познавательный и развлекательный отдых, а также доступные цены. Планируется, что второй тур пройдет в конце октября.По словам главы региона, сейчас в разработке находятся ещё две программы железнодорожных путешествий, а один из туров может быть посвящён фестивалю военно-исторической реконструкции "Русборг".

https://ria.ru/20210730/festival-1743575641.html

елец

липецк

москва

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елец, липецк, москва, лев толстой (писатель), игорь артамонов