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Памфилова назвала основную претензию к ЦИК

Памфилова назвала основную претензию к ЦИК - РИА Новости, 25.08.2021

Памфилова назвала основную претензию к ЦИК

ЦИК обвиняют в нежелании нарушать закон и подменять собой прокуратуру, Следственный комитет, МВД или суд, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T11:58

2021-08-25T11:58

2021-08-25T11:58

политика

цик рф

выборы в государственную думу

элла памфилова

россия

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. ЦИК обвиняют в нежелании нарушать закон и подменять собой прокуратуру, Следственный комитет, МВД или суд, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.На заседании Центризбиркома в среду она обратила внимание на то, что время от времени массово появляется информация, "направленная на дискредитацию, на то, чтобы снести выборы"."Знаете, какая основная претензия к ЦИК? Что ЦИК последовательно отказывается нарушать закон. Такого раньше не было. ...Нас буквально обвиняют в том, что мы, принимая решения, не подменяем собой ни прокуратуру, ни Следственный комитет, ни даже суд. Я думаю, что по принципиальным вещам, которые тиражируются и вводят в заблуждение наших граждан, мы подготовим аргументированную позицию и просто ее выскажем", - отметила Памфилова.

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, цик рф, выборы в государственную думу, элла памфилова, россия