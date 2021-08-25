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Памфилова назвала основную претензию к ЦИК
Памфилова назвала основную претензию к ЦИК - РИА Новости, 25.08.2021
Памфилова назвала основную претензию к ЦИК
ЦИК обвиняют в нежелании нарушать закон и подменять собой прокуратуру, Следственный комитет, МВД или суд, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T11:58
2021-08-25T11:58
политика
цик рф
выборы в государственную думу
элла памфилова
россия
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. ЦИК обвиняют в нежелании нарушать закон и подменять собой прокуратуру, Следственный комитет, МВД или суд, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.На заседании Центризбиркома в среду она обратила внимание на то, что время от времени массово появляется информация, "направленная на дискредитацию, на то, чтобы снести выборы"."Знаете, какая основная претензия к ЦИК? Что ЦИК последовательно отказывается нарушать закон. Такого раньше не было. ...Нас буквально обвиняют в том, что мы, принимая решения, не подменяем собой ни прокуратуру, ни Следственный комитет, ни даже суд. Я думаю, что по принципиальным вещам, которые тиражируются и вводят в заблуждение наших граждан, мы подготовим аргументированную позицию и просто ее выскажем", - отметила Памфилова.
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политика, цик рф, выборы в государственную думу, элла памфилова, россия
11:58 25.08.2021
 
Памфилова назвала основную претензию к ЦИК

Председатель ЦИК Памфилова: комиссию обвиняют в нежелании нарушать закон

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова во время консультаций в ЦИК о новом порядке видеонаблюдения на выборах депутатов Госдумы в сентябре
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова во время консультаций в ЦИК о новом порядке видеонаблюдения на выборах депутатов Госдумы в сентябре - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. ЦИК обвиняют в нежелании нарушать закон и подменять собой прокуратуру, Следственный комитет, МВД или суд, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
На заседании Центризбиркома в среду она обратила внимание на то, что время от времени массово появляется информация, "направленная на дискредитацию, на то, чтобы снести выборы".
"Знаете, какая основная претензия к ЦИК? Что ЦИК последовательно отказывается нарушать закон. Такого раньше не было. ...Нас буквально обвиняют в том, что мы, принимая решения, не подменяем собой ни прокуратуру, ни Следственный комитет, ни даже суд. Я думаю, что по принципиальным вещам, которые тиражируются и вводят в заблуждение наших граждан, мы подготовим аргументированную позицию и просто ее выскажем", - отметила Памфилова.
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