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Наука
https://ria.ru/20210825/tekhnoprom-1747167955.html
"Технопром-2021": синхротроны, академгородки, цифровые двойники
"Технопром-2021": синхротроны, академгородки, цифровые двойники - РИА Новости, 25.08.2021
"Технопром-2021": синхротроны, академгородки, цифровые двойники
VIII Международный форум технологического развития "Технопром-2021" открылся сегодня в Новосибирске. Как сообщила в эксклюзивном интервью РИА Новости... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T12:16
2021-08-25T12:23
наука
общество
технологии
новосибирская область
новосибирск
навигатор абитуриента
россия
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. VIII Международный форум технологического развития "Технопром-2021" открылся сегодня в Новосибирске. Как сообщила в эксклюзивном интервью РИА Новости вице-губернатор Новосибирской области Ирина Мануйлова, у форума не региональная, а федеральная научная повестка, которую сформировали все заинтересованные министерства и ведомства.В рамках форума запланированы 99 мероприятий, разделенных на несколько тематических треков. Первый трек – цифровая наука. По мнению спикера, использование цифровых двойников и других современных цифровых инструментов позволят ученому проводить исследования и эксперименты, не выходя из кабинета, что в разы повышает скорость научных исследований и позволяет объединять базы самых разных лабораторий.По ее словам, не менее значимая тема форума – зеленые технологии для индустрии и качества жизни. "Сегодня все страны столкнулись с проблемой климата и парниковых газов", - сказала Ирина Мануйлова, подчеркнув, что разумное отношение к окружающей среде – это вопрос самосохранения и выживания человечества.Третье направление – прорывные технологии и мегасайенс. По мнению спикера, для России это крайне актуально, поскольку наша страна традиционно имела серьезные достижения в ядерной физике, атомной энергетике, атомной промышленности. "Мы гордимся тем, что в дни форума торжественно открываем новую площадку в рамках проекта "СКИФ" (Сибирский кольцевой источник фотонов)", - сообщила вице-губернатор Новосибирской области.По ее словам, шесть станций, которые откроются в 2024 году, будут готовы работать с первого дня. "Уже сегодня появились заказы на реальные исследования на этих шести станциях, более 60 российских компаний и корпораций намерены стать партнерами проекта, к нам стремятся "зайти" зарубежные коллеги", - рассказала она.По оценкам вице-губернатора, синхротрон СКИФ - установка мирового уровня, и аналогов в ближайшие годы не предвидится. "Эта установка станет инструментом, позволяющим совершать новые прорывные открытия в генетике, молекулярной биологии, физике, материаловедении, достойные Нобелевских премий, что продвинет Россию на мировом рынке", - выразила уверенность эксперт.На этом фоне, по ее словам, крайне важно создавать все необходимые условия для привлечения молодых ученых. "Для этого мы сегодня, по сути, возвращаемся к очередному этапу развития академгородков", - сообщила вице-губернатор. В качестве примера она привела проект по созданию современного научного городка "Смарт-Сити-Новосибирск", который будет построен рядом со СКИФом.Научно-образовательные центры (НОЦ) мирового уровня - еще одно важное направление, которое будет активно обсуждаться на форуме. "Мы понимаем, что наука и бизнес, производство и образование должны объединяться. Знаменитый "треугольник Лаврентьева" (наука-кадры-производство) лег в основу развития проекта НОЦ. По ее мнению, проект дает ответ на вызов времени – как науку превратить в доступный для человека продукт."Не секрет, что зачастую фундаментальная наука долгие годы лежит на полках. Сейчас мы уже не можем позволить себе "такой роскоши". Наша задача – создать условия и помочь коллективам талантливых ученых, исследователей рассказывать о своих открытиях, идеях и разработках, находить точки соприкосновения и взаимодействия с бизнесом, превращать научные открытия в продукт", - пояснила Ирина Мануйлова.При этом, как подытожила вице-губернатор, "Технопром" в этом году "про жизнь", "про человека", про умение находить ответы на любые вызовы.
https://na.ria.ru/20210823/vyatgu-1746544097.html
https://ria.ru/20210825/sinkhrotron-1747131233.html
https://ria.ru/20210709/tsentry-1740677021.html
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общество, технологии, новосибирская область, новосибирск, навигатор абитуриента, россия
12:16 25.08.2021 (обновлено: 12:23 25.08.2021)
 

"Технопром-2021": синхротроны, академгородки, цифровые двойники

© РИА Новости / Ростислав Нетисов / Перейти в фотобанкНа VIII Международном форуме "Технопром-2021" в Новосибирске.
На VIII Международном форуме Технопром-2021 в Новосибирске. - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© РИА Новости / Ростислав Нетисов
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. VIII Международный форум технологического развития "Технопром-2021" открылся сегодня в Новосибирске. Как сообщила в эксклюзивном интервью РИА Новости вице-губернатор Новосибирской области Ирина Мануйлова, у форума не региональная, а федеральная научная повестка, которую сформировали все заинтересованные министерства и ведомства.

"В этом году, объявленном в России Годом науки и технологии, качественно меняется отношение людей к вопросам современной науки и технологий: приходит четкое осознание того, что все успешные государства успешны ровно потому, что они научились превращать достижения человеческой мысли в результаты, воплощенные в конкретных технологиях, используемых для жизни человека".

Вице-губернатор Новосибирской области Ирина Мануйлова
Ирина Мануйлова
вице-губернатор Новосибирской области
В рамках форума запланированы 99 мероприятий, разделенных на несколько тематических треков. Первый трек – цифровая наука. По мнению спикера, использование цифровых двойников и других современных цифровых инструментов позволят ученому проводить исследования и эксперименты, не выходя из кабинета, что в разы повышает скорость научных исследований и позволяет объединять базы самых разных лабораторий.
По ее словам, не менее значимая тема форума – зеленые технологии для индустрии и качества жизни. "Сегодня все страны столкнулись с проблемой климата и парниковых газов", - сказала Ирина Мануйлова, подчеркнув, что разумное отношение к окружающей среде – это вопрос самосохранения и выживания человечества.
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Третье направление – прорывные технологии и мегасайенс. По мнению спикера, для России это крайне актуально, поскольку наша страна традиционно имела серьезные достижения в ядерной физике, атомной энергетике, атомной промышленности. "Мы гордимся тем, что в дни форума торжественно открываем новую площадку в рамках проекта "СКИФ" (Сибирский кольцевой источник фотонов)", - сообщила вице-губернатор Новосибирской области.
По ее словам, шесть станций, которые откроются в 2024 году, будут готовы работать с первого дня. "Уже сегодня появились заказы на реальные исследования на этих шести станциях, более 60 российских компаний и корпораций намерены стать партнерами проекта, к нам стремятся "зайти" зарубежные коллеги", - рассказала она.
По оценкам вице-губернатора, синхротрон СКИФ - установка мирового уровня, и аналогов в ближайшие годы не предвидится. "Эта установка станет инструментом, позволяющим совершать новые прорывные открытия в генетике, молекулярной биологии, физике, материаловедении, достойные Нобелевских премий, что продвинет Россию на мировом рынке", - выразила уверенность эксперт.
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На этом фоне, по ее словам, крайне важно создавать все необходимые условия для привлечения молодых ученых. "Для этого мы сегодня, по сути, возвращаемся к очередному этапу развития академгородков", - сообщила вице-губернатор. В качестве примера она привела проект по созданию современного научного городка "Смарт-Сити-Новосибирск", который будет построен рядом со СКИФом.
Научно-образовательные центры (НОЦ) мирового уровня - еще одно важное направление, которое будет активно обсуждаться на форуме. "Мы понимаем, что наука и бизнес, производство и образование должны объединяться. Знаменитый "треугольник Лаврентьева" (наука-кадры-производство) лег в основу развития проекта НОЦ. По ее мнению, проект дает ответ на вызов времени – как науку превратить в доступный для человека продукт.
"Не секрет, что зачастую фундаментальная наука долгие годы лежит на полках. Сейчас мы уже не можем позволить себе "такой роскоши". Наша задача – создать условия и помочь коллективам талантливых ученых, исследователей рассказывать о своих открытиях, идеях и разработках, находить точки соприкосновения и взаимодействия с бизнесом, превращать научные открытия в продукт", - пояснила Ирина Мануйлова.
При этом, как подытожила вице-губернатор, "Технопром" в этом году "про жизнь", "про человека", про умение находить ответы на любые вызовы.
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