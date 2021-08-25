"Талибану"* нужна мирная граница со Средней Азией, считает посол России
Посол России в Кабуле Жирнов: Талибан"* заинтересован в мирной границе со странами Средней Азии
© AP Photo / Rahmat GulБоевики Талибана* в Кабуле
© AP Photo / Rahmat Gul
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Движение "Талибан"* заинтересовано в мирной границе со странами Средней Азии, в последующем налаживании торговли и экономического сотрудничества, считает посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов.
"Я думаю, что "Талибан"* заинтересован в мирной границе со Средней Азией, чтобы налаживать торговлю и экономическое сотрудничество, в том числе транспортные проекты, энергетические проекты и так далее", - сказал он в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
В первой декаде августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.
* Запрещенная в России террористическая организация
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