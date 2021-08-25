https://ria.ru/20210825/taliby-1747269684.html

"Талибану"* нужна мирная граница со Средней Азией, считает посол России

"Талибану"* нужна мирная граница со Средней Азией, считает посол России - РИА Новости, 25.08.2021

"Талибану"* нужна мирная граница со Средней Азией, считает посол России

Движение "Талибан"* заинтересовано в мирной границе со странами Средней Азии, в последующем налаживании торговли и экономического сотрудничества, считает посол... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T22:10

2021-08-25T22:10

2021-08-25T22:10

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

талибан

афганистан

нато

россия

дмитрий жирнов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/18/1746984558_0:251:3072:1979_1920x0_80_0_0_495f8378a5881d82daa0da15f62cc41d.jpg

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Движение "Талибан"* заинтересовано в мирной границе со странами Средней Азии, в последующем налаживании торговли и экономического сотрудничества, считает посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов."Я думаю, что "Талибан"* заинтересован в мирной границе со Средней Азией, чтобы налаживать торговлю и экономическое сотрудничество, в том числе транспортные проекты, энергетические проекты и так далее", - сказал он в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".В первой декаде августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20210825/iskopaemye-1747269251.html

https://ria.ru/20210713/afganistan-1741108376.html

сша

афганистан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, талибан, афганистан, нато, россия, дмитрий жирнов