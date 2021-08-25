https://ria.ru/20210825/spetssvyaz-1747138700.html
Глава "Спецсвязи" рассказал об интересе зарубежных партнеров
Глава "Спецсвязи" рассказал об интересе зарубежных партнеров - РИА Новости, 25.08.2021
Глава "Спецсвязи" рассказал об интересе зарубежных партнеров
Зарубежные партнеры заинтересованы в сотрудничестве с "Главным центром специальной связи" России, они уверены в быстрой и надежной перевозке грузов, заявил в... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T09:21
2021-08-25T09:21
2021-08-25T09:21
безопасность
снг
россия
форум "армия — 2021"
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КУБИНКА (Московская обл.), 25 авг - РИА Новости. Зарубежные партнеры заинтересованы в сотрудничестве с "Главным центром специальной связи" России, они уверены в быстрой и надежной перевозке грузов, заявил в интервью РИА Новости и. о. начальника ФГУП "Главный центр специальной связи" (Спецсвязь России) Иван Гайченя."Наши международные партнеры заинтересованы в качественной отгрузке, они с особым вниманием относятся к статусу ФГУПа, для них это вселяет некую уверенность, что перевозка будет осуществлена качественно, быстро и надежно. Здесь на сегодняшний момент мы подходим к пониманию, что способны оказывать весь комплекс услуг, так называемые мультимодальные перевозки под ключ", - сказал Гайченя РИА Новости в рамках форума "Армия-2021".Федеральное государственное унитарное предприятие "Главный центр специальной связи" было создано 1 августа 1939 года и на сегодняшний день является лидером в области доставки специальной корреспонденции и особо опасных грузов на всей территории России и стран СНГ.
https://ria.ru/20210825/spetssvyaz-1747137882.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, снг, россия, форум "армия — 2021"
Глава "Спецсвязи" рассказал об интересе зарубежных партнеров
Глава "Спецсвязи" Гайченя: зарубежные партнеры заинтересованы в сотрудничестве с предприятием