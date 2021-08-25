https://ria.ru/20210825/spetssvyaz-1747138700.html

Глава "Спецсвязи" рассказал об интересе зарубежных партнеров

Глава "Спецсвязи" рассказал об интересе зарубежных партнеров - РИА Новости, 25.08.2021

Глава "Спецсвязи" рассказал об интересе зарубежных партнеров

Зарубежные партнеры заинтересованы в сотрудничестве с "Главным центром специальной связи" России, они уверены в быстрой и надежной перевозке грузов, заявил в... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T09:21

2021-08-25T09:21

2021-08-25T09:21

безопасность

снг

россия

форум "армия — 2021"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/17/1746921188_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_56cdda4fb8c141980bb4a88c1b7c1681.jpg

КУБИНКА (Московская обл.), 25 авг - РИА Новости. Зарубежные партнеры заинтересованы в сотрудничестве с "Главным центром специальной связи" России, они уверены в быстрой и надежной перевозке грузов, заявил в интервью РИА Новости и. о. начальника ФГУП "Главный центр специальной связи" (Спецсвязь России) Иван Гайченя."Наши международные партнеры заинтересованы в качественной отгрузке, они с особым вниманием относятся к статусу ФГУПа, для них это вселяет некую уверенность, что перевозка будет осуществлена качественно, быстро и надежно. Здесь на сегодняшний момент мы подходим к пониманию, что способны оказывать весь комплекс услуг, так называемые мультимодальные перевозки под ключ", - сказал Гайченя РИА Новости в рамках форума "Армия-2021".Федеральное государственное унитарное предприятие "Главный центр специальной связи" было создано 1 августа 1939 года и на сегодняшний день является лидером в области доставки специальной корреспонденции и особо опасных грузов на всей территории России и стран СНГ.

https://ria.ru/20210825/spetssvyaz-1747137882.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, снг, россия, форум "армия — 2021"