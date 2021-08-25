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Все сотрудники "Главного центра спецсвязи" проходят спецподготовку
Все сотрудники "Главного центра спецсвязи" проходят спецподготовку - РИА Новости, 25.08.2021
Все сотрудники "Главного центра спецсвязи" проходят спецподготовку
Все сотрудники "Главного центра специальной связи" проходят спецподготовку, в том числе психологическую, сообщил и. о. начальника "Спецсвязи" Иван Гайченя. РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T09:15
2021-08-25T09:15
безопасность
снг
россия
форум "армия — 2021"
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КУБИНКА (Московская обл.), 25 авг - РИА Новости. Все сотрудники "Главного центра специальной связи" проходят спецподготовку, в том числе психологическую, сообщил и. о. начальника "Спецсвязи" Иван Гайченя."Все наши сотрудники проходят специальную подготовку. Во-первых, это сотрудники, которые по специальным требованиям проходят медицинскую комиссию. Практически все сотрудники допущены к сведениям, составляющим государственную тайну. Допуск к таким сведениям требует чистоты биографии сотрудника и его намерений", - рассказал Гайченя РИА Новости в рамках форума "Армия-2021".Кроме того, отметил он, сотрудники предприятия в обязательном порядке проходят психологическую подготовку. "У нас есть штатные психологи, которые на постоянной основе проводят психологические исследования", - сказал он.Федеральное Государственное унитарное предприятие "Главный центр специальной связи" было создано 1 августа 1939 года и на сегодняшний день является лидером в области доставки специальной корреспонденции и особо опасных грузов на всей территории России и стран СНГ.
https://ria.ru/20210824/tsentr-1747108518.html
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безопасность, снг, россия, форум "армия — 2021"
09:15 25.08.2021
 
Все сотрудники "Главного центра спецсвязи" проходят спецподготовку

Глава "Спецсвязи" Гайченя: все сотрудники предприятия проходят специальную подготовку

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСотрудники Спецсвязи
Сотрудники Спецсвязи - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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КУБИНКА (Московская обл.), 25 авг - РИА Новости. Все сотрудники "Главного центра специальной связи" проходят спецподготовку, в том числе психологическую, сообщил и. о. начальника "Спецсвязи" Иван Гайченя.
"Все наши сотрудники проходят специальную подготовку. Во-первых, это сотрудники, которые по специальным требованиям проходят медицинскую комиссию. Практически все сотрудники допущены к сведениям, составляющим государственную тайну. Допуск к таким сведениям требует чистоты биографии сотрудника и его намерений", - рассказал Гайченя РИА Новости в рамках форума "Армия-2021".
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Кроме того, отметил он, сотрудники предприятия в обязательном порядке проходят психологическую подготовку. "У нас есть штатные психологи, которые на постоянной основе проводят психологические исследования", - сказал он.
Федеральное Государственное унитарное предприятие "Главный центр специальной связи" было создано 1 августа 1939 года и на сегодняшний день является лидером в области доставки специальной корреспонденции и особо опасных грузов на всей территории России и стран СНГ.
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