https://ria.ru/20210825/spetssvyaz-1747137882.html
Все сотрудники "Главного центра спецсвязи" проходят спецподготовку
Все сотрудники "Главного центра спецсвязи" проходят спецподготовку - РИА Новости, 25.08.2021
Все сотрудники "Главного центра спецсвязи" проходят спецподготовку
Все сотрудники "Главного центра специальной связи" проходят спецподготовку, в том числе психологическую, сообщил и. о. начальника "Спецсвязи" Иван Гайченя. РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T09:15
2021-08-25T09:15
2021-08-25T09:15
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КУБИНКА (Московская обл.), 25 авг - РИА Новости. Все сотрудники "Главного центра специальной связи" проходят спецподготовку, в том числе психологическую, сообщил и. о. начальника "Спецсвязи" Иван Гайченя."Все наши сотрудники проходят специальную подготовку. Во-первых, это сотрудники, которые по специальным требованиям проходят медицинскую комиссию. Практически все сотрудники допущены к сведениям, составляющим государственную тайну. Допуск к таким сведениям требует чистоты биографии сотрудника и его намерений", - рассказал Гайченя РИА Новости в рамках форума "Армия-2021".Кроме того, отметил он, сотрудники предприятия в обязательном порядке проходят психологическую подготовку. "У нас есть штатные психологи, которые на постоянной основе проводят психологические исследования", - сказал он.Федеральное Государственное унитарное предприятие "Главный центр специальной связи" было создано 1 августа 1939 года и на сегодняшний день является лидером в области доставки специальной корреспонденции и особо опасных грузов на всей территории России и стран СНГ.
https://ria.ru/20210824/tsentr-1747108518.html
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безопасность, снг, россия, форум "армия — 2021"
Все сотрудники "Главного центра спецсвязи" проходят спецподготовку
Глава "Спецсвязи" Гайченя: все сотрудники предприятия проходят специальную подготовку
КУБИНКА (Московская обл.), 25 авг - РИА Новости. Все сотрудники "Главного центра специальной связи" проходят спецподготовку, в том числе психологическую, сообщил и. о. начальника "Спецсвязи" Иван Гайченя.
"Все наши сотрудники проходят специальную подготовку. Во-первых, это сотрудники, которые по специальным требованиям проходят медицинскую комиссию. Практически все сотрудники допущены к сведениям, составляющим государственную тайну. Допуск к таким сведениям требует чистоты биографии сотрудника и его намерений", - рассказал Гайченя РИА Новости в рамках форума "Армия-2021".
Кроме того, отметил он, сотрудники предприятия в обязательном порядке проходят психологическую подготовку. "У нас есть штатные психологи, которые на постоянной основе проводят психологические исследования", - сказал он.
Федеральное Государственное унитарное предприятие "Главный центр специальной связи" было создано 1 августа 1939 года и на сегодняшний день является лидером в области доставки специальной корреспонденции и особо опасных грузов на всей территории России
и стран СНГ
.