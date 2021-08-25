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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210825/soyuzmultfilm-1747227765.html
Путин объявил благодарность "Союзмультфильму"
Путин объявил благодарность "Союзмультфильму" - РИА Новости, 25.08.2021
Путин объявил благодарность "Союзмультфильму"
Президент России Владимир Путин объявил благодарность киностудии "Союзмультфильм" за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, соответствующее... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T17:09
2021-08-25T17:11
культура
владимир путин
союзмультфильм
россия
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин объявил благодарность киностудии "Союзмультфильм" за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность... объявить благодарность президента РФ коллективу федерального государственного унитарного предприятия "Творческо-производственное объединение "Киностудия "Союзмультфильм", город Москва", - говорится в сообщении.
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владимир путин, союзмультфильм, россия
17:09 25.08.2021 (обновлено: 17:11 25.08.2021)
 
Путин объявил благодарность "Союзмультфильму"

Президент Путин объявил благодарность "Союзмультфильму" за заслуги в развитии культуры и искусства

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДети на открытии мультимедийного парка киностудии "Союзмультфильм" на ВДНХ в Москве.
Дети на открытии мультимедийного парка киностудии Союзмультфильм на ВДНХ в Москве. - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин объявил благодарность киностудии "Союзмультфильм" за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность... объявить благодарность президента РФ коллективу федерального государственного унитарного предприятия "Творческо-производственное объединение "Киностудия "Союзмультфильм", город Москва", - говорится в сообщении.
Фестиваль анимации и развлечений Мультимир на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
10 июня, 02:16
Киностудия "Союзмультфильм"
 
КультураВладимир ПутинСоюзмультфильмРоссия
 
 
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