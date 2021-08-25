https://ria.ru/20210825/sovet-1747231067.html

Симоньян вошла в Совет по присуждению премий правительства в области СМИ

Симоньян вошла в Совет по присуждению премий правительства в области СМИ - РИА Новости, 25.08.2021

Симоньян вошла в Совет по присуждению премий правительства в области СМИ

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об изменении состава Совета по присуждению премий правительства в области СМИ. РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T17:25

2021-08-25T17:25

2021-08-25T17:30

маргарита симоньян

высшая школа экономики (вшэ)

московский комсомолец

михаил мишустин

миа "россия сегодня"

россия

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об изменении состава Совета по присуждению премий правительства в области СМИ.В него вошли:Из состава исключили Ивана Засурского, Анну Качкаеву и Наталью Тимакову. Помимо этого, в июне скончался тележурналист, гендиректор ОТР Анатолия Лысенко, также входивший в совет.Документ опубликовали на интернет-портале правовой информации.

https://ria.ru/20210113/mishustin-1592856407.html

россия

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2021

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маргарита симоньян, высшая школа экономики (вшэ), московский комсомолец, михаил мишустин, миа "россия сегодня", россия