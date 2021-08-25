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Симоньян вошла в Совет по присуждению премий правительства в области СМИ
Симоньян вошла в Совет по присуждению премий правительства в области СМИ - РИА Новости, 25.08.2021
Симоньян вошла в Совет по присуждению премий правительства в области СМИ
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об изменении состава Совета по присуждению премий правительства в области СМИ. РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T17:25
2021-08-25T17:30
маргарита симоньян
высшая школа экономики (вшэ)
московский комсомолец
михаил мишустин
миа "россия сегодня"
россия
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об изменении состава Совета по присуждению премий правительства в области СМИ.В него вошли:Из состава исключили Ивана Засурского, Анну Качкаеву и Наталью Тимакову. Помимо этого, в июне скончался тележурналист, гендиректор ОТР Анатолия Лысенко, также входивший в совет.Документ опубликовали на интернет-портале правовой информации.
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маргарита симоньян, высшая школа экономики (вшэ), московский комсомолец, михаил мишустин, миа "россия сегодня", россия
17:25 25.08.2021 (обновлено: 17:30 25.08.2021)
 
Симоньян вошла в Совет по присуждению премий правительства в области СМИ

Симоньян и Гусев вошли в состав Совета по присуждению премий правительства в области СМИ

© РИА Новости / RT / Перейти в фотобанкГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© РИА Новости / RT
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об изменении состава Совета по присуждению премий правительства в области СМИ.
В него вошли:
  • Быстрицкий Андрей Георгиевич — декан факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ "ВШЭ";
  • Гусев Павел Николаевич — генеральный директор и главный редактор газеты "Московский Комсомолец";
  • Малинин Алексей Весьмирович — генеральный директор ООО "ВЦИОМ-МЕДИА" (по согласованию);
  • Симоньян Маргарита Симоновна — главный редактор АНО "ТВ-Новости" и МИА "Россия сегодня" (по согласованию).
Из состава исключили Ивана Засурского, Анну Качкаеву и Наталью Тимакову. Помимо этого, в июне скончался тележурналист, гендиректор ОТР Анатолия Лысенко, также входивший в совет.
Документ опубликовали на интернет-портале правовой информации.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с вице-премьерами РФ - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
13 января, 13:34
Мишустин заявил о расширении списка лауреатов премии в области СМИ
 
Маргарита СимоньянВысшая школа экономики (ВШЭ)Московский комсомолецМихаил МишустинМИА "Россия сегодня"Россия
 
 
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