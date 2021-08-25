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Симоньян вошла в Совет по присуждению премий правительства в области СМИ
Симоньян вошла в Совет по присуждению премий правительства в области СМИ - РИА Новости, 25.08.2021
Симоньян вошла в Совет по присуждению премий правительства в области СМИ
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об изменении состава Совета по присуждению премий правительства в области СМИ. РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T17:25
2021-08-25T17:25
2021-08-25T17:30
маргарита симоньян
высшая школа экономики (вшэ)
московский комсомолец
михаил мишустин
миа "россия сегодня"
россия
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об изменении состава Совета по присуждению премий правительства в области СМИ.В него вошли:Из состава исключили Ивана Засурского, Анну Качкаеву и Наталью Тимакову. Помимо этого, в июне скончался тележурналист, гендиректор ОТР Анатолия Лысенко, также входивший в совет.Документ опубликовали на интернет-портале правовой информации.
https://ria.ru/20210113/mishustin-1592856407.html
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маргарита симоньян, высшая школа экономики (вшэ), московский комсомолец, михаил мишустин, миа "россия сегодня", россия
17:25 25.08.2021 (обновлено: 17:30 25.08.2021)
Симоньян вошла в Совет по присуждению премий правительства в области СМИ
Симоньян и Гусев вошли в состав Совета по присуждению премий правительства в области СМИ