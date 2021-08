https://ria.ru/20210825/smi-1747177098.html

СМИ планируют обратиться в Минюст за объяснениями по закону об иноагентах

СМИ планируют обратиться в Минюст за объяснениями по закону об иноагентах

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Руководители СМИ, признанных иноагентами, заявили, что обратятся в Минюст, если в ходе их общения будут выявлены непонятные места в законе об иноагентах, их предстоит прояснять, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы действительно знаем, что были даны соответствующие разъяснения Минюстом, мы знаем, что за дальнейшими разъяснениями туда будут обращаться руководители СМИ, они уже такое свое намерение декларировали, абсолютно нормальный, правильный рабочий процесс, и конечно, при необходимости эти вопросы будут ставиться и на встрече с президентом и так далее. Это рабочий процесс, он правильный, и если в ходе общения с Минюстом будут выявлены какие-то такие непонятные места, их предстоит прояснять", - заявил Песков журналистам.Министерство юстиции РФ включило в прошлую пятницу в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, ООО телеканал "Дождь"* и Istories fonds* (издатель "Важных историй"). Главред канала Тихон Дзядко сообщил РИА Новости, что "Дождь"* планирует обжаловать это решение.Источник агентства сообщал, что "Дождь"* с 2016 года получил от зарубежных компаний и организаций более 3,7 миллиона рублей. По данным источника, финансирование шло как минимум с 2016 года: с ноября 2019 по февраль 2020 года – 526 тысяч рублей через Фонд развития культуры и образования "Московское время" от Zimin Projects LTD, которая зарегистрирована на Мальте. С ноября по июнь 2020 года - 252 тысячи рублей через Благотворительный фонд "Арифметика добра" от британской Stonex Financial LTD и французской Fondation D"enterprise Sanofi ESP. В декабре 2020 года – 240 тысяч рублей через Фонд развития Политехнического музея от SA ING Belgium и других. С апреля 2016 по январь 2018 года - 2,7 миллиона рублей через Сахаровский центр (иностранный агент) от американских фондов Charles Stewart Moti Foundation и MacArthur Foundation и других.Глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев в беседе с РИА Новости выразил надежду, что новый состав Госдумы скорректирует закон о СМИ-иноагентах, "потому что по сути любой журналист и любое СМИ может оказаться иноагентом очень легко и быстро". По его мнению, такой статус "хоть и не нарушает свободу слова, но очень серьезно осложняет работу".Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ева Меркачева рассказала РИА Новости, что совместно с коллегой по Совету Леонидом Никитинским займется подготовкой предложений по уточнению законодательства о СМИ-иноагентах, которые позволят защитить журналистов и СМИ. * Средство массовой информации, выполняющее функции иностранного агента.

