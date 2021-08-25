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В Красноярске готовятся принять II Всероссийский слет казачьей молодежи
В Красноярске готовятся принять II Всероссийский слет казачьей молодежи - РИА Новости, 25.08.2021
В Красноярске готовятся принять II Всероссийский слет казачьей молодежи
Выездное рабочее совещание по подготовке к проведению II Всероссийского слета казачьей молодежи прошло 24 августа в Красноярске, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T15:29
2021-08-25T15:29
российское казачество
красноярск
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Выездное рабочее совещание по подготовке к проведению II Всероссийского слета казачьей молодежи прошло 24 августа в Красноярске, сообщает пресс-служба Росмолодежи.Участники встречи обсудили вопросы обеспечения безопасности и антиковидных мер, реализацию программных мероприятий слета, внутреннюю логистику, волонтерское сопровождение и многое другое. Кроме того, они получили проект программы слета, а также определили зоны ответственности всех заинтересованных сторон.В совещании приняли участие представители администрации президента РФ, Росмолодежи, Министерства науки и высшего образования РФ, подразделений правительства Красноярского края, Всероссийского казачьего общества и Енисейского казачьего войска.Важной частью проведения II Всероссийского слета казачьей молодежи, помимо делового блока и тематических направлений по интересам молодых казаков, станет интеграция региональной составляющей. Участники слета познакомятся с самобытной культурой края, историей казачества региона, туристическим потенциалом географического центра России, а также получат возможность проявить таланты на казачьих вечерках.Красноярск будет принимать II Всероссийский слет казачьей молодежи с 11 по 16 октября.
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красноярск, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
15:29 25.08.2021
 

В Красноярске готовятся принять II Всероссийский слет казачьей молодежи

© РИА Новости / Виталий БезрукихЗдание железнодорожного вокзала в Красноярске
Здание железнодорожного вокзала в Красноярске - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© РИА Новости / Виталий Безруких
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Выездное рабочее совещание по подготовке к проведению II Всероссийского слета казачьей молодежи прошло 24 августа в Красноярске, сообщает пресс-служба Росмолодежи.
Участники встречи обсудили вопросы обеспечения безопасности и антиковидных мер, реализацию программных мероприятий слета, внутреннюю логистику, волонтерское сопровождение и многое другое. Кроме того, они получили проект программы слета, а также определили зоны ответственности всех заинтересованных сторон.
В совещании приняли участие представители администрации президента РФ, Росмолодежи, Министерства науки и высшего образования РФ, подразделений правительства Красноярского края, Всероссийского казачьего общества и Енисейского казачьего войска.
Кадеты Кубанского казачьего войска - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
12 августа, 17:49Российское казачество
Стартовала регистрация на Всероссийский слет казачьей молодежи
Важной частью проведения II Всероссийского слета казачьей молодежи, помимо делового блока и тематических направлений по интересам молодых казаков, станет интеграция региональной составляющей.
Участники слета познакомятся с самобытной культурой края, историей казачества региона, туристическим потенциалом географического центра России, а также получат возможность проявить таланты на казачьих вечерках.
Красноярск будет принимать II Всероссийский слет казачьей молодежи с 11 по 16 октября.
 
Российское казачествоКрасноярскФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
 
 
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