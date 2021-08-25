https://ria.ru/20210825/slet-1747207235.html

В Красноярске готовятся принять II Всероссийский слет казачьей молодежи

В Красноярске готовятся принять II Всероссийский слет казачьей молодежи - РИА Новости, 25.08.2021

В Красноярске готовятся принять II Всероссийский слет казачьей молодежи

Выездное рабочее совещание по подготовке к проведению II Всероссийского слета казачьей молодежи прошло 24 августа в Красноярске, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T15:29

2021-08-25T15:29

2021-08-25T15:29

российское казачество

красноярск

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Выездное рабочее совещание по подготовке к проведению II Всероссийского слета казачьей молодежи прошло 24 августа в Красноярске, сообщает пресс-служба Росмолодежи.Участники встречи обсудили вопросы обеспечения безопасности и антиковидных мер, реализацию программных мероприятий слета, внутреннюю логистику, волонтерское сопровождение и многое другое. Кроме того, они получили проект программы слета, а также определили зоны ответственности всех заинтересованных сторон.В совещании приняли участие представители администрации президента РФ, Росмолодежи, Министерства науки и высшего образования РФ, подразделений правительства Красноярского края, Всероссийского казачьего общества и Енисейского казачьего войска.Важной частью проведения II Всероссийского слета казачьей молодежи, помимо делового блока и тематических направлений по интересам молодых казаков, станет интеграция региональной составляющей. Участники слета познакомятся с самобытной культурой края, историей казачества региона, туристическим потенциалом географического центра России, а также получат возможность проявить таланты на казачьих вечерках.Красноярск будет принимать II Всероссийский слет казачьей молодежи с 11 по 16 октября.

https://ria.ru/20210812/slet-1745519671.html

красноярск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

красноярск, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)