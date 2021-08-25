https://ria.ru/20210825/shvetsiya-1747170102.html

СМИ: Швеция усилила военное присутствие в Балтийском море

СМИ: Швеция усилила военное присутствие в Балтийском море - РИА Новости, 25.08.2021

СМИ: Швеция усилила военное присутствие в Балтийском море

Швеция усилила свое военное присутствие на острове Готланд в Балтийском море, наблюдает за проводимыми РФ операциями, сообщает местная телекомпания SVT. РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T12:27

2021-08-25T12:27

2021-08-25T12:27

в мире

швеция

готланд (губерния)

россия

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Швеция усилила свое военное присутствие на острове Готланд в Балтийском море, наблюдает за проводимыми РФ операциями, сообщает местная телекомпания SVT."Мы усилили морское наблюдение в Балтийском море и военное присутствие на острове (Готланд - ред.)", - цитирует телекомпания начальника отдела полка Готланда по связям со СМИ Томаса Ангшаммара.Он отметил, что Швеция повысила свою боевую готовность в регионе на фоне якобы возросшей военной активности России. В Швеции отмечают, что следят за военными операциями, проводимыми РФ.Детали относительно количества подразделений и времени их пребывания на Готланде не уточняются, однако сообщается, что шведские войска будут находиться в регионе, пока есть необходимость. По словам Ангшаммара, ВВС Швеции принимают участие в наблюдении за Балтийским морем, а на следующую неделю запланированы учения.

https://ria.ru/20210615/bezopasnost-1737106890.html

швеция

готланд (губерния)

россия

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в мире, швеция, готланд (губерния), россия