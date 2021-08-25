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СМИ: Швеция усилила военное присутствие в Балтийском море
СМИ: Швеция усилила военное присутствие в Балтийском море - РИА Новости, 25.08.2021
СМИ: Швеция усилила военное присутствие в Балтийском море
Швеция усилила свое военное присутствие на острове Готланд в Балтийском море, наблюдает за проводимыми РФ операциями, сообщает местная телекомпания SVT. РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T12:27
2021-08-25T12:27
в мире
швеция
готланд (губерния)
россия
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Швеция усилила свое военное присутствие на острове Готланд в Балтийском море, наблюдает за проводимыми РФ операциями, сообщает местная телекомпания SVT."Мы усилили морское наблюдение в Балтийском море и военное присутствие на острове (Готланд - ред.)", - цитирует телекомпания начальника отдела полка Готланда по связям со СМИ Томаса Ангшаммара.Он отметил, что Швеция повысила свою боевую готовность в регионе на фоне якобы возросшей военной активности России. В Швеции отмечают, что следят за военными операциями, проводимыми РФ.Детали относительно количества подразделений и времени их пребывания на Готланде не уточняются, однако сообщается, что шведские войска будут находиться в регионе, пока есть необходимость. По словам Ангшаммара, ВВС Швеции принимают участие в наблюдении за Балтийским морем, а на следующую неделю запланированы учения.
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в мире, швеция, готланд (губерния), россия
12:27 25.08.2021
 
СМИ: Швеция усилила военное присутствие в Балтийском море

SVT: Швеция усилила военное присутствие в Балтийском море на фоне "возросшей активности России"

© AP Photo / TT News Agency/Pontus LundahlВоеннослужащие вооруженных сил Швеции
Военнослужащие вооруженных сил Швеции - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© AP Photo / TT News Agency/Pontus Lundahl
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Швеция усилила свое военное присутствие на острове Готланд в Балтийском море, наблюдает за проводимыми РФ операциями, сообщает местная телекомпания SVT.
"Мы усилили морское наблюдение в Балтийском море и военное присутствие на острове (Готланд - ред.)", - цитирует телекомпания начальника отдела полка Готланда по связям со СМИ Томаса Ангшаммара.
Он отметил, что Швеция повысила свою боевую готовность в регионе на фоне якобы возросшей военной активности России. В Швеции отмечают, что следят за военными операциями, проводимыми РФ.
Детали относительно количества подразделений и времени их пребывания на Готланде не уточняются, однако сообщается, что шведские войска будут находиться в регионе, пока есть необходимость. По словам Ангшаммара, ВВС Швеции принимают участие в наблюдении за Балтийским морем, а на следующую неделю запланированы учения.
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