https://ria.ru/20210825/shvetsiya-1747170102.html
СМИ: Швеция усилила военное присутствие в Балтийском море
СМИ: Швеция усилила военное присутствие в Балтийском море - РИА Новости, 25.08.2021
СМИ: Швеция усилила военное присутствие в Балтийском море
Швеция усилила свое военное присутствие на острове Готланд в Балтийском море, наблюдает за проводимыми РФ операциями, сообщает местная телекомпания SVT. РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T12:27
2021-08-25T12:27
2021-08-25T12:27
в мире
швеция
готланд (губерния)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/147729/05/1477290508_0:205:4964:2997_1920x0_80_0_0_9fb964c266eab6d75d376d944a559c9e.jpg
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Швеция усилила свое военное присутствие на острове Готланд в Балтийском море, наблюдает за проводимыми РФ операциями, сообщает местная телекомпания SVT."Мы усилили морское наблюдение в Балтийском море и военное присутствие на острове (Готланд - ред.)", - цитирует телекомпания начальника отдела полка Готланда по связям со СМИ Томаса Ангшаммара.Он отметил, что Швеция повысила свою боевую готовность в регионе на фоне якобы возросшей военной активности России. В Швеции отмечают, что следят за военными операциями, проводимыми РФ.Детали относительно количества подразделений и времени их пребывания на Готланде не уточняются, однако сообщается, что шведские войска будут находиться в регионе, пока есть необходимость. По словам Ангшаммара, ВВС Швеции принимают участие в наблюдении за Балтийским морем, а на следующую неделю запланированы учения.
https://ria.ru/20210615/bezopasnost-1737106890.html
швеция
готланд (губерния)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/147729/05/1477290508_349:0:4617:3201_1920x0_80_0_0_bb5ea6eaed80df26433d1de2f09a41ab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, швеция, готланд (губерния), россия
СМИ: Швеция усилила военное присутствие в Балтийском море
SVT: Швеция усилила военное присутствие в Балтийском море на фоне "возросшей активности России"
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Швеция
усилила свое военное присутствие на острове Готланд в Балтийском море
, наблюдает за проводимыми РФ операциями, сообщает местная телекомпания SVT
.
"Мы усилили морское наблюдение в Балтийском море и военное присутствие на острове (Готланд - ред.)", - цитирует телекомпания начальника отдела полка Готланда по связям со СМИ Томаса Ангшаммара.
Он отметил, что Швеция повысила свою боевую готовность в регионе на фоне якобы возросшей военной активности России. В Швеции отмечают, что следят за военными операциями, проводимыми РФ.
Детали относительно количества подразделений и времени их пребывания на Готланде не уточняются, однако сообщается, что шведские войска будут находиться в регионе, пока есть необходимость. По словам Ангшаммара, ВВС Швеции принимают участие в наблюдении за Балтийским морем, а на следующую неделю запланированы учения.