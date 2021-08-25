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Российские школы проверили на пожарную и антитеррористическую безопасность
Российские школы проверили на пожарную и антитеррористическую безопасность - РИА Новости, 25.08.2021
Российские школы проверили на пожарную и антитеррористическую безопасность
Российские школы прошли проверки противопожарной безопасности и антитеррористической защищённости, нареканий не выявлено, заявил министр просвещения РФ Сергей... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T20:44
2021-08-25T21:07
общество
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
сергей кравцов
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Российские школы прошли проверки противопожарной безопасности и антитеррористической защищённости, нареканий не выявлено, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов."На сегодняшний день проведены проверки всех общеобразовательных учреждений, и с точки зрения противопожарной безопасности, с точки зрения антитеррористической защищённости, хочу сказать, что никаких нареканий у соответствующих органов федеральной власти, и у МЧС, у Роспотребнадзора... на сегодняшний день с их стороны вопросов нет", - заявил он в эфире канала "Россия 24".
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общество, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), сергей кравцов
20:44 25.08.2021 (обновлено: 21:07 25.08.2021)
 
Российские школы проверили на пожарную и антитеррористическую безопасность

Минпросвещения: проверки школ на пожарную и антитеррористическую безопасность не выявили нареканий

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкТехнический эксперт осматривает огнетушитель
Технический эксперт осматривает огнетушитель - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Российские школы прошли проверки противопожарной безопасности и антитеррористической защищённости, нареканий не выявлено, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
"На сегодняшний день проведены проверки всех общеобразовательных учреждений, и с точки зрения противопожарной безопасности, с точки зрения антитеррористической защищённости, хочу сказать, что никаких нареканий у соответствующих органов федеральной власти, и у МЧС, у Роспотребнадзора... на сегодняшний день с их стороны вопросов нет", - заявил он в эфире канала "Россия 24".
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ОбществоМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Сергей Кравцов
 
 
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