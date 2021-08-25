https://ria.ru/20210825/shkoly-1747262998.html

Российские школы проверили на пожарную и антитеррористическую безопасность

Российские школы проверили на пожарную и антитеррористическую безопасность - РИА Новости, 25.08.2021

Российские школы проверили на пожарную и антитеррористическую безопасность

Российские школы прошли проверки противопожарной безопасности и антитеррористической защищённости, нареканий не выявлено, заявил министр просвещения РФ Сергей... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T20:44

2021-08-25T20:44

2021-08-25T21:07

общество

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

сергей кравцов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568139675_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_cbc14628787f055ae13ed9a8ccb6cc8d.jpg

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Российские школы прошли проверки противопожарной безопасности и антитеррористической защищённости, нареканий не выявлено, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов."На сегодняшний день проведены проверки всех общеобразовательных учреждений, и с точки зрения противопожарной безопасности, с точки зрения антитеррористической защищённости, хочу сказать, что никаких нареканий у соответствующих органов федеральной власти, и у МЧС, у Роспотребнадзора... на сегодняшний день с их стороны вопросов нет", - заявил он в эфире канала "Россия 24".

https://ria.ru/20210825/shkola-1747216982.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), сергей кравцов