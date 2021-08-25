Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210825/shkoly-1747233340.html
Воробьев: подмосковные школы готовы 1 сентября принять учеников
Воробьев: подмосковные школы готовы 1 сентября принять учеников - РИА Новости, 25.08.2021
Воробьев: подмосковные школы готовы 1 сентября принять учеников
Подмосковные школы полностью готовы принять учеников 1 сентября, праздничные линейки в День знаний в этом году состоятся в очном формате, сообщил губернатор... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T17:34
2021-08-25T17:34
новости подмосковья
общество
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155815/35/1558153521_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_a656b97e06b9299c609afd741df37f33.jpg
МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Подмосковные школы полностью готовы принять учеников 1 сентября, праздничные линейки в День знаний в этом году состоятся в очном формате, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия 1".Он отметил, что все ученики в новом учебном году вернутся за парты, а учителям больше не нужно носить маски во время уроков. Все остальные меры безопасности пока останутся в силе."Все штатно, все готово. Меры безопасности - мы этим занимаемся, все идет по плану. Надеюсь, ничто не помешает нам начать учебный год очно. Оставим контроль температуры на входе, чтобы ребята тоже знали, что в школу нужно прийти здоровым и постигать, грызть гранит науки" – сказал Воробьев.
https://radiosputnik.ria.ru/20210823/lineyka-1746861405.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155815/35/1558153521_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_97888e17717db3cee93823a64e445619.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, московская область (подмосковье), андрей воробьев
17:34 25.08.2021
 

Воробьев: подмосковные школы готовы 1 сентября принять учеников

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковУченицы в школьном кабинете
Ученицы в школьном кабинете - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Подмосковные школы полностью готовы принять учеников 1 сентября, праздничные линейки в День знаний в этом году состоятся в очном формате, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия 1".
Он отметил, что все ученики в новом учебном году вернутся за парты, а учителям больше не нужно носить маски во время уроков. Все остальные меры безопасности пока останутся в силе.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
23 августа, 13:48В России
Губернатор Подмосковья рассказал о формате школьных линеек 1 сентября
"Все штатно, все готово. Меры безопасности - мы этим занимаемся, все идет по плану. Надеюсь, ничто не помешает нам начать учебный год очно. Оставим контроль температуры на входе, чтобы ребята тоже знали, что в школу нужно прийти здоровым и постигать, грызть гранит науки" – сказал Воробьев.
 
Новости ПодмосковьяОбществоМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:56WP: американцев доставят в аэропорт Кабула через специальные пункты сбора
06:41Инфекционист рассказала о последствиях легкой формы COVID-19
06:30Мишленовский повар поделился быстрым рецептом вкусной пасты
06:27Глава минобороны Британии предложил афганцам уезжать из страны по земле
06:27Минтруд изменит правила начисления соцвыплат на детей
06:10Эксперты рассказали, в каком возрасте водители наносят в ДТП больше ущерба
06:08Названы продукты, улучшающие работу мозга
06:05Новосибирское ГИБДД раскрыло подробности аварии с микроавтобусом
05:58На Камчатке оценили финансовые потери из-за запрета полетов "Витязь-Аэро"
05:13В Новосибирске семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом
05:05Эксперт предупредил об опасности ухудшения криминогенной ситуации в России
04:31Прибывших из Афганистана в Россию обрабатывают дезинфицирующим раствором
04:15Американский фрегат разнесли во время учений
04:11Эксперт рассказала, чем грозит привычка наедаться фруктами впрок
04:09Врач предупредил о вреде курения и употребления алкоголя при COVID-19
03:47Разработчик РЛС рассказал, как Россия следит за американскими F-35
03:26Адвокат объяснил, как меняются правила вступления в наследство
03:19Главный педиатр Москвы рассказал, какую одежду не стоит выбирать для школы
03:16Названы главные страхи родителей за детей
03:13Названы города с самыми дорогими и дешевыми цветами перед Днем знаний
Лента новостейМолния