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Воробьев: подмосковные школы готовы 1 сентября принять учеников
Воробьев: подмосковные школы готовы 1 сентября принять учеников - РИА Новости, 25.08.2021
Воробьев: подмосковные школы готовы 1 сентября принять учеников
Подмосковные школы полностью готовы принять учеников 1 сентября, праздничные линейки в День знаний в этом году состоятся в очном формате, сообщил губернатор... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T17:34
2021-08-25T17:34
2021-08-25T17:34
новости подмосковья
общество
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Подмосковные школы полностью готовы принять учеников 1 сентября, праздничные линейки в День знаний в этом году состоятся в очном формате, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия 1".Он отметил, что все ученики в новом учебном году вернутся за парты, а учителям больше не нужно носить маски во время уроков. Все остальные меры безопасности пока останутся в силе."Все штатно, все готово. Меры безопасности - мы этим занимаемся, все идет по плану. Надеюсь, ничто не помешает нам начать учебный год очно. Оставим контроль температуры на входе, чтобы ребята тоже знали, что в школу нужно прийти здоровым и постигать, грызть гранит науки" – сказал Воробьев.
https://radiosputnik.ria.ru/20210823/lineyka-1746861405.html
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общество, московская область (подмосковье), андрей воробьев