https://ria.ru/20210825/shkola-1747244031.html
Малоимущие семьи получат помощь от главы Ингушетии при подготовке к школе
Малоимущие семьи получат помощь от главы Ингушетии при подготовке к школе - РИА Новости, 25.08.2021
Малоимущие семьи получат помощь от главы Ингушетии при подготовке к школе
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов окажет помощь более 500 малоимущим семьям республики в подготовке детей к новому учебному году, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T18:28
2021-08-25T18:28
2021-08-25T18:28
республика ингушетия
общество
республика ингушетия
махмуд-али калиматов
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НАЛЬЧИК, 25 авг – РИА Новости. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов окажет помощь более 500 малоимущим семьям республики в подготовке детей к новому учебному году, сообщает пресс-служба руководителя региона."Более 500 детей получат портфели со школьными канцелярскими товарами от главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова. Комплекты будут розданы детям из малоимущих семей", - говорится в сообщении.Отмечается, что данная акция позволит родителям дополнительно сократить расходы на сборы ребенка в школу.Ранее сообщалось, что власти Ингушетии впервые с 2016 года смогли в преддверии нового учебного года обеспечить всех школьников республики бесплатными учебниками. Для этого закуплено более 300 тысяч учебников.Книги получат в том числе и школьники с ограниченными возможностями здоровья, учебники для них соответствуют адаптированным программам, разработанным с учетом каждой нозологической особенности детей.
https://ria.ru/20210809/shkola-1745096623.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, республика ингушетия, махмуд-али калиматов
Малоимущие семьи получат помощь от главы Ингушетии при подготовке к школе
Более 500 малоимущих семей получат помощь от главы Ингушетии Калиматова при подготовке к школе
НАЛЬЧИК, 25 авг – РИА Новости.
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов
окажет помощь более 500 малоимущим семьям республики в подготовке детей к новому учебному году, сообщает пресс-служба руководителя региона.
"Более 500 детей получат портфели со школьными канцелярскими товарами от главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова. Комплекты будут розданы детям из малоимущих семей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что данная акция позволит родителям дополнительно сократить расходы на сборы ребенка в школу.
Ранее сообщалось, что власти Ингушетии впервые с 2016 года смогли в преддверии нового учебного года обеспечить всех школьников республики бесплатными учебниками. Для этого закуплено более 300 тысяч учебников.
Книги получат в том числе и школьники с ограниченными возможностями здоровья, учебники для них соответствуют адаптированным программам, разработанным с учетом каждой нозологической особенности детей.