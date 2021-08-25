https://ria.ru/20210825/shkola-1747244031.html

Малоимущие семьи получат помощь от главы Ингушетии при подготовке к школе

Малоимущие семьи получат помощь от главы Ингушетии при подготовке к школе - РИА Новости, 25.08.2021

Малоимущие семьи получат помощь от главы Ингушетии при подготовке к школе

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов окажет помощь более 500 малоимущим семьям республики в подготовке детей к новому учебному году, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T18:28

2021-08-25T18:28

2021-08-25T18:28

республика ингушетия

общество

республика ингушетия

махмуд-али калиматов

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НАЛЬЧИК, 25 авг – РИА Новости. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов окажет помощь более 500 малоимущим семьям республики в подготовке детей к новому учебному году, сообщает пресс-служба руководителя региона."Более 500 детей получат портфели со школьными канцелярскими товарами от главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова. Комплекты будут розданы детям из малоимущих семей", - говорится в сообщении.Отмечается, что данная акция позволит родителям дополнительно сократить расходы на сборы ребенка в школу.Ранее сообщалось, что власти Ингушетии впервые с 2016 года смогли в преддверии нового учебного года обеспечить всех школьников республики бесплатными учебниками. Для этого закуплено более 300 тысяч учебников.Книги получат в том числе и школьники с ограниченными возможностями здоровья, учебники для них соответствуют адаптированным программам, разработанным с учетом каждой нозологической особенности детей.

https://ria.ru/20210809/shkola-1745096623.html

республика ингушетия

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общество, республика ингушетия, махмуд-али калиматов