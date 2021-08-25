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На Кубани праздничные линейки на Первое сентября будут не для всех
На Кубани праздничные линейки на Первое сентября будут не для всех - РИА Новости, 25.08.2021
На Кубани праздничные линейки на Первое сентября будут не для всех
Праздничные линейки на Кубани в День знаний пройдут только для учеников 1, 9 и 11 классов, присутствовать на них смогут только родители первоклашек, сообщает... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T17:27
2021-08-25T17:27
2021-08-25T17:27
общество
школа
краснодарский край
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
telegram (приложение)
вениамин кондратьев
вакцинация россиян от covid-19
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КРАСНОДАР, 25 авг - РИА Новости. Праздничные линейки на Кубани в День знаний пройдут только для учеников 1, 9 и 11 классов, присутствовать на них смогут только родители первоклашек, сообщает администрация Краснодарского края.По данным краевых властей, в этом году 1 сентября за парты сядут более 725 тысяч школьников, 79 тысяч из которых - первоклассники."С учетом требований Роспотребнадзора 1 сентября праздничные линейки пройдут только для учеников 1, 9 и 11 классов", - заявил в ходе совещания по проведению Дню знаний глава Кубани Вениамин Кондратьев, слова которого приводите его пресс-служба.Он также отметил, что власти должны сделать все, чтобы не допустить новых очагов заболевания, иначе очное обучение закончится через месяц."Присутствовать смогут только родители первоклассников. С такой просьбой обратились и главы муниципалитетов, чтобы избежать после праздника новых вспышек коронавирусной инфекции. Надеюсь на понимание со стороны родителей", - написал Кондратьев в своем Telegram-канале.
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общество, школа, краснодарский край, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), telegram (приложение), вениамин кондратьев, вакцинация россиян от covid-19
На Кубани праздничные линейки на Первое сентября будут не для всех
Администрация Краснодарского края: линейки на Первое сентября будут только для отдельных классов