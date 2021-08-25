https://ria.ru/20210825/shkola-1747231464.html

На Кубани праздничные линейки на Первое сентября будут не для всех

На Кубани праздничные линейки на Первое сентября будут не для всех - РИА Новости, 25.08.2021

На Кубани праздничные линейки на Первое сентября будут не для всех

Праздничные линейки на Кубани в День знаний пройдут только для учеников 1, 9 и 11 классов, присутствовать на них смогут только родители первоклашек, сообщает... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T17:27

2021-08-25T17:27

2021-08-25T17:27

общество

школа

краснодарский край

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

telegram (приложение)

вениамин кондратьев

вакцинация россиян от covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/01/1576570191_0:187:3072:1915_1920x0_80_0_0_a166bf109a6eb3201edfbdf37eda991e.jpg

КРАСНОДАР, 25 авг - РИА Новости. Праздничные линейки на Кубани в День знаний пройдут только для учеников 1, 9 и 11 классов, присутствовать на них смогут только родители первоклашек, сообщает администрация Краснодарского края.По данным краевых властей, в этом году 1 сентября за парты сядут более 725 тысяч школьников, 79 тысяч из которых - первоклассники."С учетом требований Роспотребнадзора 1 сентября праздничные линейки пройдут только для учеников 1, 9 и 11 классов", - заявил в ходе совещания по проведению Дню знаний глава Кубани Вениамин Кондратьев, слова которого приводите его пресс-служба.Он также отметил, что власти должны сделать все, чтобы не допустить новых очагов заболевания, иначе очное обучение закончится через месяц."Присутствовать смогут только родители первоклассников. С такой просьбой обратились и главы муниципалитетов, чтобы избежать после праздника новых вспышек коронавирусной инфекции. Надеюсь на понимание со стороны родителей", - написал Кондратьев в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20210825/ucheba-1747226352.html

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, школа, краснодарский край, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), telegram (приложение), вениамин кондратьев, вакцинация россиян от covid-19