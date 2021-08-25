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Глава Кировской области предложил способ модернизации школ
Глава Кировской области предложил способ модернизации школ - РИА Новости, 25.08.2021
Глава Кировской области предложил способ модернизации школ
Губернатор Кировской области Игорь Васильев предложил привлекать к системной модернизации всех школ в стране самих учеников, родителей и педагогов. РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T17:15
2021-08-25T17:15
общество
кировская область
игорь васильев
школы
россия
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МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Губернатор Кировской области Игорь Васильев предложил привлекать к системной модернизации всех школ в стране самих учеников, родителей и педагогов."Предлагаем подходить к реализации программы комплексно, учитывая все аспекты. Это, как вы сказали, действительно не только покраска стен, обновление коммуникаций, но и современная мебель, благоустроить прилегающую территорию, создать комфортные безопасные и доступные условия, в том числе и для инклюзивного обучения. За счет бюджетов всех уровней провести системную модернизацию всего образовательного пространства в стране", — сказал Васильев на президиуме Госсовета РФ по вопросам общего образования."Ведь школа – это не просто здание. Это современное оборудование, детские лаборатории, спортивные залы, современные методики и, конечно, учителя. К этой работе предлагаем также привлекать самих школьников, родителей и педагогов", - добавил он.
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общество, кировская область, игорь васильев, школы, россия
17:15 25.08.2021
 
Глава Кировской области предложил способ модернизации школ

Губернатор Кировской области Васильев предложил привлечь учеников и родителей к модернизации школ

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкУченики перед началом ЕГЭ
Ученики перед началом ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Губернатор Кировской области Игорь Васильев предложил привлекать к системной модернизации всех школ в стране самих учеников, родителей и педагогов.
"Предлагаем подходить к реализации программы комплексно, учитывая все аспекты. Это, как вы сказали, действительно не только покраска стен, обновление коммуникаций, но и современная мебель, благоустроить прилегающую территорию, создать комфортные безопасные и доступные условия, в том числе и для инклюзивного обучения. За счет бюджетов всех уровней провести системную модернизацию всего образовательного пространства в стране", — сказал Васильев на президиуме Госсовета РФ по вопросам общего образования.
"Ведь школа – это не просто здание. Это современное оборудование, детские лаборатории, спортивные залы, современные методики и, конечно, учителя. К этой работе предлагаем также привлекать самих школьников, родителей и педагогов", - добавил он.
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в церемонии открытия международного военно-технического форума Армия-2021 - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
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ОбществоКировская областьИгорь ВасильевШколыРоссия
 
 
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