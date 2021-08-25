https://ria.ru/20210825/sekret-1747129936.html

ФСБ рассказала о планах Японии оккупировать СССР

ФСБ рассказала о планах Японии оккупировать СССР - РИА Новости, 25.08.2021

ФСБ рассказала о планах Японии оккупировать СССР

ФСБ в проекте "Без срока давности" рассекретила подлинник текста приговора Токийского международного военного трибунала, в котором разоблачены планы главных... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T07:05

2021-08-25T07:05

2021-08-25T09:43

ссср

япония

германия

без срока давности

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. ФСБ в проекте "Без срока давности" рассекретила подлинник текста приговора Токийского международного военного трибунала, в котором разоблачены планы главных преступников захватить советскую территорию в Сибири и на Дальнем Востоке.Двадцать пятого августа 1945 года успешно завершилась операция Красной армии и флота по освобождению Южного Сахалина от японских войск. Еще в 1931-м Япония нарушила заключенное с СССР соглашение о демилитаризации этой зоны по итогам Портсмутского мирного договора 1905 года — построила укрепления и ввела войска в Маньчжурию. Это стало первым шагом на пути построения "Восточноазиатской сферы сопроцветания" — проекта, призванного укрепить влияние страны. Крах этих планов сопутствовал военному поражению Японии в августе 1945-го.Токийскому трибуналу представили доказательства того, что одним из основных элементов японской политики было намерение вести войну против СССР.С июля по сентябрь 1941 года специальная группа офицеров Генерального штаба прорабатывала вопрос об оккупационном режиме для потенциальных владений."Когда идея о "сфере сопроцветания великой Восточной Азии" сложилась в качестве эвфемизма для японской гегемонии в Восточной Азии, то создание этой сферы неизбежно предусматривало захват Сибири и советского Дальнего Востока", — гласит документ.Таким образом, территорию Советского Союза фактически планировалось поделить между странами Оси.В сентябре 1940 года в Берлине Италия, Япония, Германия подписали Тройственный пакт, который закрепил формирование ядра агрессивных государств. Заключенный в апреле 1941-го в Москве договор о взаимном нейтралитете Москвы и Токио позволил советским властям на некоторое время обезопасить восточные границы, но не изменил общей расстановки сил.В годы войны Япония оставалась союзником гитлеровской Германии и не отказалась от плана войны против СССР. Всеми своими действиями она целенаправленно нарушала соглашения о нейтралитете и устраивала диверсии.Готовясь к войне против Союза и других государств, японские правящие круги и национальные спецслужбы возлагали большие надежды на применение в боевых условиях бактериологического оружия. Разработку и его испытания вели спецотряды 731-й и 100-й Квантунской армии. Проводились опыты по заражению людей бактериями чумы, сибирской язвы, холеры, тифа и другими микробами. Большинство инфицированных умирали в страшных муках. Восьмого августа 1945 года СССР, имея неоспоримые доказательства подготовки такого оружия и принимая во внимание союзнический тандем Токио и Берлина, объявил Японии войну. На следующий день началась Дальневосточная кампания советских войск, включавшая три операции: Маньчжурскую стратегическую наступательную, Южно-Сахалинскую наступательную и Курильскую десантную.Вступление Советского Союза в войну и разгром Квантунской группировки определили безоговорочную капитуляцию Японии, акт о которой правительство подписало 2 сентября 1945 года. Это ознаменовало окончание Второй мировой войны.Токийский трибунал осудил преступления против мира, но, в отличие от Нюрнбергского, скрыл преступления японских военных против человечества, дав тем самым возможность укрыться целому ряду разработчиков бактериологического оружия во главе с начальником отряда 731 генерал-лейтенантом Сиро Исии.Лишь Хабаровский процесс, проведенный 25-30 декабря 1949 года, позволил восторжествовать Нюрнбергским принципам — преступники, непосредственно участвовавшие в разработке, испытаниях и применении бактериологического оружия, были осуждены.

https://ria.ru/20210820/biooruzhie-1746489236.html

https://ria.ru/20210820/agenty-1746485522.html

https://ria.ru/20210820/biooruzhie-1746484884.html

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япония

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ссср, япония, германия, без срока давности