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Самолет, вылетевший из Челябинска в Новосибирск, столкнулся с птицей
Самолет, вылетевший из Челябинска в Новосибирск, столкнулся с птицей - РИА Новости, 25.08.2021
Самолет, вылетевший из Челябинска в Новосибирск, столкнулся с птицей
Самолет, вылетевший из аэропорта Челябинска в Новосибирск в среду, столкнулся с птицей, несмотря на инцидент воздушное судно проследовало в аэропорт назначения, РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T20:33
2021-08-25T20:33
происшествия
челябинск
новосибирск
s7 airlines
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ЧЕЛЯБИНСК, 25 авг – РИА Новости. Самолет, вылетевший из аэропорта Челябинска в Новосибирск в среду, столкнулся с птицей, несмотря на инцидент воздушное судно проследовало в аэропорт назначения, сообщила Уральская транспортная прокуратура."В среду в 17.10 (15.10 мск) в аэропорту Баландино Челябинска при взлете воздушного судна, выполняющего рейс сообщением Челябинск-Новосибирск авиакомпании S7 Airlines произошло его столкновение с птицей. Командиром воздушного судна принято решение о дальнейшем следовании в аэропорт назначения в Новосибирск", - говорится в сообщении.Челябинской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения требований законодательства о безопасности полетов, уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20210626/samolet-1738715903.html
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происшествия, челябинск, новосибирск, s7 airlines
20:33 25.08.2021
 
Самолет, вылетевший из Челябинска в Новосибирск, столкнулся с птицей

Вылетевший из аэропорта Челябинска в Новосибирск самолет столкнулся с птицей, но продолжил рейс

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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ЧЕЛЯБИНСК, 25 авг – РИА Новости. Самолет, вылетевший из аэропорта Челябинска в Новосибирск в среду, столкнулся с птицей, несмотря на инцидент воздушное судно проследовало в аэропорт назначения, сообщила Уральская транспортная прокуратура.
"В среду в 17.10 (15.10 мск) в аэропорту Баландино Челябинска при взлете воздушного судна, выполняющего рейс сообщением Челябинск-Новосибирск авиакомпании S7 Airlines произошло его столкновение с птицей. Командиром воздушного судна принято решение о дальнейшем следовании в аэропорт назначения в Новосибирск", - говорится в сообщении.
Челябинской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения требований законодательства о безопасности полетов, уточняется в сообщении.
Пассажирский авиалайнер в аэропорту Симферополя - РИА Новости, 1920, 26.06.2021
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ПроисшествияЧелябинскНовосибирскS7 Airlines
 
 
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