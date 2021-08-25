https://ria.ru/20210825/samolet-1747262121.html

Самолет, вылетевший из Челябинска в Новосибирск, столкнулся с птицей

Самолет, вылетевший из Челябинска в Новосибирск, столкнулся с птицей - РИА Новости, 25.08.2021

Самолет, вылетевший из Челябинска в Новосибирск, столкнулся с птицей

Самолет, вылетевший из аэропорта Челябинска в Новосибирск в среду, столкнулся с птицей, несмотря на инцидент воздушное судно проследовало в аэропорт назначения, РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T20:33

2021-08-25T20:33

2021-08-25T20:33

происшествия

челябинск

новосибирск

s7 airlines

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ЧЕЛЯБИНСК, 25 авг – РИА Новости. Самолет, вылетевший из аэропорта Челябинска в Новосибирск в среду, столкнулся с птицей, несмотря на инцидент воздушное судно проследовало в аэропорт назначения, сообщила Уральская транспортная прокуратура."В среду в 17.10 (15.10 мск) в аэропорту Баландино Челябинска при взлете воздушного судна, выполняющего рейс сообщением Челябинск-Новосибирск авиакомпании S7 Airlines произошло его столкновение с птицей. Командиром воздушного судна принято решение о дальнейшем следовании в аэропорт назначения в Новосибирск", - говорится в сообщении.Челябинской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения требований законодательства о безопасности полетов, уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20210626/samolet-1738715903.html

челябинск

новосибирск

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происшествия, челябинск, новосибирск, s7 airlines