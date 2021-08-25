https://ria.ru/20210825/rosoboroneksport-1747145867.html

"Рособоронэкспорт" заключил 20 контрактов на форуме "Армия-2021"

"Рособоронэкспорт" заключил 20 контрактов на форуме "Армия-2021" - РИА Новости, 25.08.2021

"Рособоронэкспорт" заключил 20 контрактов на форуме "Армия-2021"

"Рособоронэкспорт" на форуме "Армия-2021" заключил порядка 20 контрактов на сумму свыше 2 миллиардов евро, заявил журналистам гендиректор компании Александр... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T10:23

2021-08-25T10:23

2021-08-25T10:23

безопасность

рособоронэкспорт

александр михеев

форум "армия — 2021"

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КУБИНКА (Московская обл.), 25 авг - РИА Новости. "Рособоронэкспорт" на форуме "Армия-2021" заключил порядка 20 контрактов на сумму свыше 2 миллиардов евро, заявил журналистам гендиректор компании Александр Михеев."В рамках форума "Армия-2021" "Рособоронэкспорт" подписал около 20 контрактных документов на общую сумму свыше 2 миллиардов евро", - сказал он.Михеев отметил, что делегация "Рособоронэкспорта" провела встречи и переговоры с представителями 35 стран, 17 из которых - на уровне министров обороны, заместителей, начальников генеральных штабов и советников глав государств.По состоянию на начало выставки портфель заказов РОЭ оценивался в сумму свыше 52 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20210825/tekhnika-1747141537.html

https://ria.ru/20210824/kadry-1747107797.html

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2021

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безопасность, рособоронэкспорт, александр михеев, форум "армия — 2021"