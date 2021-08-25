https://ria.ru/20210825/raskopki-1747059677.html
В Турции археологи обнаружили печь возрастом 3500 лет
В Турции археологи обнаружили печь возрастом 3500 лет - РИА Новости, 25.08.2021
В Турции археологи обнаружили печь возрастом 3500 лет
В Турции, в кургане Тепечик, расположенном в районе города Чине (запад провинции Айдын), археологи обнаружили печь возрастом три с половиной тысячи лет,... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T04:40
2021-08-25T04:40
2021-08-25T04:40
культура
археология
новости культуры
турция
стиль жизни
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/149402/26/1494022638_0:312:3000:2000_1920x0_80_0_0_e88cf41694b0e86815d13968ee42ee0f.jpg
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. В Турции, в кургане Тепечик, расположенном в районе города Чине (запад провинции Айдын), археологи обнаружили печь возрастом три с половиной тысячи лет, сообщает Daily Sabah. Раскопки в этих местах ведутся с 2004 года под руководством профессора Севинч Гюнель с факультета археологии Университета Хаджеттепе. За 17 лет ученые обнаружили три башни, комнаты с предметами, предназначенные для официальных визитов, и обсидиан для изготовления инструментов. А сейчас археологи нашли печь.Она добавила, что вокруг печи специалисты нашли керамические горшки. "Это доказывает, что здесь велось массовое производство", — подчеркнула она. По словам профессора, более четкая информация об этой находке появится в ближайшее время, так как археологические работы продолжатся. Ранее в 20 метрах от печи Гюнель и ее команда обнаружила склад с осколками банок и сосудов с продуктами. "Но он был сильно поврежден. Скорее всего, из-за наводнения, которое произошло в те времена", — подчеркнула археолог. Севинч Гюнель также рассказала, что в этом регионе на протяжении семи с половиной тысяч лет находились несколько поселений. В кургане археологи обнаружили следы жизни всех периодов. По словам профессора, это доказывает, что здесь располагался мощный экономический центр.
https://ria.ru/20210729/stolovaya-1743327365.html
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/149402/26/1494022638_259:0:2926:2000_1920x0_80_0_0_14772345aa63dee702e2b02f8d56cce4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
археология, новости культуры, турция, стиль жизни
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости.
В Турции, в кургане Тепечик, расположенном в районе города Чине (запад провинции Айдын), археологи обнаружили печь возрастом три с половиной тысячи лет, сообщает
Daily Sabah.
Раскопки в этих местах ведутся с 2004 года под руководством профессора Севинч Гюнель с факультета археологии Университета Хаджеттепе. За 17 лет ученые обнаружили три башни, комнаты с предметами, предназначенные для официальных визитов, и обсидиан для изготовления инструментов. А сейчас археологи нашли печь.
"В районе, где мы недавно работали сохранились архитектурные останки 3500-летней давности. Мы думаем, что это печь. Она сделана из керамической плитки, а пол из глиняного кирпича", — рассказала Гюнель.
Она добавила, что вокруг печи специалисты нашли керамические горшки. "Это доказывает, что здесь велось массовое производство", — подчеркнула она.
По словам профессора, более четкая информация об этой находке появится в ближайшее время, так как археологические работы продолжатся.
Ранее в 20 метрах от печи Гюнель и ее команда обнаружила склад с осколками банок и сосудов с продуктами. "Но он был сильно поврежден. Скорее всего, из-за наводнения, которое произошло в те времена", — подчеркнула археолог.
Севинч Гюнель также рассказала, что в этом регионе на протяжении семи с половиной тысяч лет находились несколько поселений. В кургане археологи обнаружили следы жизни всех периодов. По словам профессора, это доказывает, что здесь располагался мощный экономический центр.