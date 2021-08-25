https://ria.ru/20210825/raskopki-1747059677.html

В Турции археологи обнаружили печь возрастом 3500 лет

В Турции археологи обнаружили печь возрастом 3500 лет - РИА Новости, 25.08.2021

В Турции археологи обнаружили печь возрастом 3500 лет

В Турции, в кургане Тепечик, расположенном в районе города Чине (запад провинции Айдын), археологи обнаружили печь возрастом три с половиной тысячи лет,... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T04:40

2021-08-25T04:40

2021-08-25T04:40

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. В Турции, в кургане Тепечик, расположенном в районе города Чине (запад провинции Айдын), археологи обнаружили печь возрастом три с половиной тысячи лет, сообщает Daily Sabah. Раскопки в этих местах ведутся с 2004 года под руководством профессора Севинч Гюнель с факультета археологии Университета Хаджеттепе. За 17 лет ученые обнаружили три башни, комнаты с предметами, предназначенные для официальных визитов, и обсидиан для изготовления инструментов. А сейчас археологи нашли печь.Она добавила, что вокруг печи специалисты нашли керамические горшки. "Это доказывает, что здесь велось массовое производство", — подчеркнула она. По словам профессора, более четкая информация об этой находке появится в ближайшее время, так как археологические работы продолжатся. Ранее в 20 метрах от печи Гюнель и ее команда обнаружила склад с осколками банок и сосудов с продуктами. "Но он был сильно поврежден. Скорее всего, из-за наводнения, которое произошло в те времена", — подчеркнула археолог. Севинч Гюнель также рассказала, что в этом регионе на протяжении семи с половиной тысяч лет находились несколько поселений. В кургане археологи обнаружили следы жизни всех периодов. По словам профессора, это доказывает, что здесь располагался мощный экономический центр.

https://ria.ru/20210729/stolovaya-1743327365.html

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археология, новости культуры, турция, стиль жизни