Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210825/raskopki-1747059677.html
В Турции археологи обнаружили печь возрастом 3500 лет
В Турции археологи обнаружили печь возрастом 3500 лет - РИА Новости, 25.08.2021
В Турции археологи обнаружили печь возрастом 3500 лет
В Турции, в кургане Тепечик, расположенном в районе города Чине (запад провинции Айдын), археологи обнаружили печь возрастом три с половиной тысячи лет,... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T04:40
2021-08-25T04:40
культура
археология
новости культуры
турция
стиль жизни
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/149402/26/1494022638_0:312:3000:2000_1920x0_80_0_0_e88cf41694b0e86815d13968ee42ee0f.jpg
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. В Турции, в кургане Тепечик, расположенном в районе города Чине (запад провинции Айдын), археологи обнаружили печь возрастом три с половиной тысячи лет, сообщает Daily Sabah. Раскопки в этих местах ведутся с 2004 года под руководством профессора Севинч Гюнель с факультета археологии Университета Хаджеттепе. За 17 лет ученые обнаружили три башни, комнаты с предметами, предназначенные для официальных визитов, и обсидиан для изготовления инструментов. А сейчас археологи нашли печь.Она добавила, что вокруг печи специалисты нашли керамические горшки. "Это доказывает, что здесь велось массовое производство", — подчеркнула она. По словам профессора, более четкая информация об этой находке появится в ближайшее время, так как археологические работы продолжатся. Ранее в 20 метрах от печи Гюнель и ее команда обнаружила склад с осколками банок и сосудов с продуктами. "Но он был сильно поврежден. Скорее всего, из-за наводнения, которое произошло в те времена", — подчеркнула археолог. Севинч Гюнель также рассказала, что в этом регионе на протяжении семи с половиной тысяч лет находились несколько поселений. В кургане археологи обнаружили следы жизни всех периодов. По словам профессора, это доказывает, что здесь располагался мощный экономический центр.
https://ria.ru/20210729/stolovaya-1743327365.html
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/149402/26/1494022638_259:0:2926:2000_1920x0_80_0_0_14772345aa63dee702e2b02f8d56cce4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
археология, новости культуры, турция, стиль жизни
04:40 25.08.2021
 

В Турции археологи обнаружили печь возрастом 3500 лет

© Fotolia / KrugloffАрхеологические раскопки
Археологические раскопки - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© Fotolia / Krugloff
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. В Турции, в кургане Тепечик, расположенном в районе города Чине (запад провинции Айдын), археологи обнаружили печь возрастом три с половиной тысячи лет, сообщает Daily Sabah.
Раскопки в этих местах ведутся с 2004 года под руководством профессора Севинч Гюнель с факультета археологии Университета Хаджеттепе. За 17 лет ученые обнаружили три башни, комнаты с предметами, предназначенные для официальных визитов, и обсидиан для изготовления инструментов. А сейчас археологи нашли печь.
"В районе, где мы недавно работали сохранились архитектурные останки 3500-летней давности. Мы думаем, что это печь. Она сделана из керамической плитки, а пол из глиняного кирпича", — рассказала Гюнель.
Она добавила, что вокруг печи специалисты нашли керамические горшки. "Это доказывает, что здесь велось массовое производство", — подчеркнула она.
По словам профессора, более четкая информация об этой находке появится в ближайшее время, так как археологические работы продолжатся.
Ранее в 20 метрах от печи Гюнель и ее команда обнаружила склад с осколками банок и сосудов с продуктами. "Но он был сильно поврежден. Скорее всего, из-за наводнения, которое произошло в те времена", — подчеркнула археолог.
Севинч Гюнель также рассказала, что в этом регионе на протяжении семи с половиной тысяч лет находились несколько поселений. В кургане археологи обнаружили следы жизни всех периодов. По словам профессора, это доказывает, что здесь располагался мощный экономический центр.
Археологические раскопки античном городе Зевгма, Турция - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
29 июля, 04:53Культура
Археологи обнаружили в Турции "столовую", построенную во II веке до н.э.
 
КультураАрхеологияНовости культурыТурцияСтиль жизни
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:47Найден гидрокостюм, в котором россиянин мог приплыть на Хоккайдо
06:18Минобороны эвакуирует россиян и украинцев из Афганистана
06:17Киевский журналист рассказал о "зраде" на военном параде
06:08Вылетевший из Ташкента в Москву самолет вернулся в аэропорт
06:04Россияне на выборах в Госдуму смогут проголосовать в 144 странах
05:11Ющенко рассказал, как его "шокировала" Меркель
04:59В МВД рассказали о пропавших под Хабаровском туристах
04:40В Турции археологи обнаружили печь возрастом 3500 лет
04:23WSJ: разведка представила Байдену доклад о происхождении COVID-19
04:08Эксперт рассказал, как часто нужно выключать компьютер
03:38Минобороны утвердило технический облик российских дронов-самоубийц
03:32Пять стран Запада создадут фонд для "противодействия" России на Украине
03:28Юрист рассказала, за что могут оштрафовать владельцев собак
03:22Стало известно, сколько россиян предпочитают отечественное кино
03:19В Гидрометцентре предупредили о погодных аномалиях на Урале
03:16В Хабаровском крае пропали четыре туриста
03:14Эксперты назвали стоимость взлома аккаунтов в популярных соцсетях
03:12В Роспотребнадзоре предупредили о проблемах с памятью после COVID-19
03:08Источники рассказали о дате следующего запуска "Ангары-А5"
03:06ФСБ рассказала о планах Японии применить против СССР сибирскую язву
Лента новостейМолния