https://ria.ru/20210825/putin-1747218067.html

Путин призвал советников по воспитанию опираться на патриотические ценности

Путин призвал советников по воспитанию опираться на патриотические ценности - РИА Новости, 25.08.2021

Путин призвал советников по воспитанию опираться на патриотические ценности

Советники по воспитанию в школах должны опираться на патриотические ценности и историческое наследие народов, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T16:23

2021-08-25T16:23

2021-08-25T16:23

общество

владимир путин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/19/1747195981_0:222:3162:2001_1920x0_80_0_0_b3ef8f05179aa85ebb9d91078f8ca304.jpg

НОВО-ОГАРЕВО, 25 авг - РИА Новости. Советники по воспитанию в школах должны опираться на патриотические ценности и историческое наследие народов, заявил президент РФ Владимир Путин."В начинающемся учебном году советники по воспитанию начнут работу в школах 10 регионов... Затем с учетом опыта распространим эту практику на всю страну. Что здесь важно: такие специалисты должны опираться на объединяющие всех нас гражданские патриотические ценности, на историческое наследие наших народов. Но нельзя действовать под копирку, по единому шаблону. Нужно обязательно учитывать традиции, культуру каждого региона. Россия очень многообразная страна, очень разнообразная страна, в каждом регионе есть свои особенности. Но единством такого разнообразия и сильна Россия", - сказал Путин на президиуме Госсовета РФ по вопросам образования.Он отметил, что вопросы воспитания, просвещения - это очень тонкие, чувствительные вещи, и здесь нельзя действовать грубо или равнодушно, для галочки. Поэтому нужно обладать не только глубокими знаниями, которые могут увлечь ребят, но и вкладывать душу, заражать учеников своими искренними эмоциями, добавил президент."Процессы воспитания, обучения должны быть неразрывными и идти рука об руку. Важно, чтобы в них участвовал весь педагогический коллектив, а не только классные руководители. Значительный вклад в воспитание дает и внеурочная работа. Это различные кружки, спортивные секции, школьные театры, музыкальные студии. Необходимо создавать условия и для вовлечения школьников в научно-техническое творчество, где уже много успешных практик. Прошу министерство просвещения обобщить эту информацию и сделать доступной для коллег, чтобы этот опыт могли использовать в своей работе советники по воспитанию", - сказал Путин.

https://ria.ru/20210214/vospitatel-1597436827.html

https://ria.ru/20210202/sovetnik-1595679536.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, владимир путин, россия