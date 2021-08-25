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Путин призвал советников по воспитанию опираться на патриотические ценности
Путин призвал советников по воспитанию опираться на патриотические ценности - РИА Новости, 25.08.2021
Путин призвал советников по воспитанию опираться на патриотические ценности
Советники по воспитанию в школах должны опираться на патриотические ценности и историческое наследие народов, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T16:23
2021-08-25T16:23
общество
владимир путин
россия
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НОВО-ОГАРЕВО, 25 авг - РИА Новости. Советники по воспитанию в школах должны опираться на патриотические ценности и историческое наследие народов, заявил президент РФ Владимир Путин."В начинающемся учебном году советники по воспитанию начнут работу в школах 10 регионов... Затем с учетом опыта распространим эту практику на всю страну. Что здесь важно: такие специалисты должны опираться на объединяющие всех нас гражданские патриотические ценности, на историческое наследие наших народов. Но нельзя действовать под копирку, по единому шаблону. Нужно обязательно учитывать традиции, культуру каждого региона. Россия очень многообразная страна, очень разнообразная страна, в каждом регионе есть свои особенности. Но единством такого разнообразия и сильна Россия", - сказал Путин на президиуме Госсовета РФ по вопросам образования.Он отметил, что вопросы воспитания, просвещения - это очень тонкие, чувствительные вещи, и здесь нельзя действовать грубо или равнодушно, для галочки. Поэтому нужно обладать не только глубокими знаниями, которые могут увлечь ребят, но и вкладывать душу, заражать учеников своими искренними эмоциями, добавил президент."Процессы воспитания, обучения должны быть неразрывными и идти рука об руку. Важно, чтобы в них участвовал весь педагогический коллектив, а не только классные руководители. Значительный вклад в воспитание дает и внеурочная работа. Это различные кружки, спортивные секции, школьные театры, музыкальные студии. Необходимо создавать условия и для вовлечения школьников в научно-техническое творчество, где уже много успешных практик. Прошу министерство просвещения обобщить эту информацию и сделать доступной для коллег, чтобы этот опыт могли использовать в своей работе советники по воспитанию", - сказал Путин.
https://ria.ru/20210214/vospitatel-1597436827.html
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общество, владимир путин, россия
16:23 25.08.2021
 
Путин призвал советников по воспитанию опираться на патриотические ценности

Президент Путин призвал советников по воспитанию в школах опираться на патриотические ценности

© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции обсуждает вопросы развития общего образования с представителями общественности
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции обсуждает вопросы развития общего образования с представителями общественности - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© РИА Новости / Евгений Паулин
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НОВО-ОГАРЕВО, 25 авг - РИА Новости. Советники по воспитанию в школах должны опираться на патриотические ценности и историческое наследие народов, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В начинающемся учебном году советники по воспитанию начнут работу в школах 10 регионов... Затем с учетом опыта распространим эту практику на всю страну. Что здесь важно: такие специалисты должны опираться на объединяющие всех нас гражданские патриотические ценности, на историческое наследие наших народов. Но нельзя действовать под копирку, по единому шаблону. Нужно обязательно учитывать традиции, культуру каждого региона. Россия очень многообразная страна, очень разнообразная страна, в каждом регионе есть свои особенности. Но единством такого разнообразия и сильна Россия", - сказал Путин на президиуме Госсовета РФ по вопросам образования.
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Он отметил, что вопросы воспитания, просвещения - это очень тонкие, чувствительные вещи, и здесь нельзя действовать грубо или равнодушно, для галочки. Поэтому нужно обладать не только глубокими знаниями, которые могут увлечь ребят, но и вкладывать душу, заражать учеников своими искренними эмоциями, добавил президент.
"Процессы воспитания, обучения должны быть неразрывными и идти рука об руку. Важно, чтобы в них участвовал весь педагогический коллектив, а не только классные руководители. Значительный вклад в воспитание дает и внеурочная работа. Это различные кружки, спортивные секции, школьные театры, музыкальные студии. Необходимо создавать условия и для вовлечения школьников в научно-техническое творчество, где уже много успешных практик. Прошу министерство просвещения обобщить эту информацию и сделать доступной для коллег, чтобы этот опыт могли использовать в своей работе советники по воспитанию", - сказал Путин.
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