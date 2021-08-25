https://ria.ru/20210825/putin-1747212045.html
Путин: доступ к высокоскоростному интернету должны получить все школы
Путин: доступ к высокоскоростному интернету должны получить все школы - РИА Новости, 25.08.2021
Путин: доступ к высокоскоростному интернету должны получить все школы
В этом году все школы РФ должны получить доступ к высокоскоростному интернету, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T15:51
2021-08-25T15:51
2021-08-25T16:03
общество
владимир путин
россия
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НОВО-ОГАРЕВО, 25 авг - РИА Новости. В этом году все школы РФ должны получить доступ к высокоскоростному интернету, заявил президент РФ Владимир Путин."Наших детей, мы с вами это хорошо знаем, трудно удивить, они хорошо разбираются в современных технологиях, иногда это даже вызывает удивление, но это так. Причем с раннего возраста дружат с интернетом, который безусловно является помощником в приобретении знаний и новой информации. И уже в этом году все школы страны должны получить не просто доступ к интернету, а к скоростному интернету", - сказал Путин на президиуме Госсовета РФ по вопросам образования.
https://ria.ru/20210825/obrazovanie-1747213993.html
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общество, владимир путин, россия
15:51 25.08.2021 (обновлено: 16:03 25.08.2021)
Путин: доступ к высокоскоростному интернету должны получить все школы
Президент Путин: в 2021 году все школы должны получить доступ к высокоскоростному интернету